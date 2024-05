Światowe obchody Międzynarodowego Dnia Jazzu 2024 zwieńczone Koncertem Gwiazd w Tangerze

Tysiące występów i wydarzeń w ponad 190 państwach na wszystkich kontynentach.

TANGER, Maroko, 2 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- XIII Międzynarodowy Dzień Jazzu dobiegł końca. Coroczne obchody zwieńczył historyczny Koncert Gwiazd (All-Star Global Concert) w nowo wybudowanym Pałacu Sztuki i Kultury w Tangerze. Gospodarzem wydarzenia był światowej sławy aktor Jeremy Irons, a na scenie wystąpili liczni wybitni artyści z różnych zakątków globu, w tym mistrz gnawy Abdellah El Gourd (Maroko), ikona jazzu Herbie Hancock, a także Claudia Acuña (Chile), Ambrose Akinmusire (USA), John Beasley (USA), Lakecia Benjamin (USA), Richard Bona (Kamerun), Dee Dee Bridgewater (USA), Moreira Chonguiça (Mozambik), Shemekia Copeland (USA), Kurt Elling (USA), Antonio Faraò (Włochy), Melody Gardot (USA), Jazzmeia Horn (USA), JK Kim (Korea Płd.), Femi Kuti (Nigeria), Magnus Lindgren (Szwecja), Romero Lubambo (Brazylia), Marcus Miller (USA), Yasushi Nakamura (Japonia) i Tarek Yamani (Liban).

Koncert zainaugurował specjalny występ powitalny „Welcome To Country" w wykonaniu znakomitych muzyków związanych z muzeum Dar Gnawa. Następnie na scenie pojawiła się Dee Dee Bridgewater, prezentując spektakularną interpretację utworu „Spain" Chicka Corei, w której na pierwszy plan wyszły więzy kulturowe łączące Maroko i Hiszpanię. Jazzmeia Horn wystąpiła ze swingującym „Free Your Mind" w towarzystwie dwóch jazzowych znakomitości: Ambrose'a Akinmusire i Billy'ego Childsa. Od Richarda Bony otrzymaliśmy czułe wykonanie autorskiego „Esoka Bulu (Night Whisper)". T.K. Blue i ikona gnawy Abdellah El Gourd oddali hołd marokańskiej gnawie i amerykańskiemu jazzowi, prezentując „Blue Moses" Randy'ego Westona. Melody Gardot i Philippe Powell zaproponowali wysmakowaną interpretację „This Foolish Heart Could Love You". Elektryzujący występ Femi Kutiego to afrobeatowy utwór-deklaracja pt. „One People, One World". Kurt Elling zagrał kompozycję „Speak No Evil" autorstwa Wayne'a Shortera w hołdzie zmarłemu w zeszłym roku artyście. Na scenie zabrzmiał też blues w wykonaniu Shemekii Copeland i Joe Louisa Walkera.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Jazzu 2024 odbyły się tysiące koncertów, zajęć Master Class, jam session, programów edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych w ponad 190 państwach, a Koncert Gwiazd był ich zwieńczeniem. Nagrania z All-Star Global Concert dostępne są bezpłatnie na stronie jazzday.com.

Patronat nad Międzynarodowym Dniem Jazzu 2024 sprawuje Doris Duke Foundation przy hojnym wsparciu partnera wydarzenia GRoW @ Annenberg. United, the International Jazz Day Global Airline Partner - inicjatywy charytatywnej, która zadbała o transport lotniczy i dodatkowe wsparcie artystów oraz edukatorów.

Obchodzony 30 kwietnia każdego roku Międzynarodowy Dzień Jazzu to święto łączące państwa i społeczności na całym świecie w działaniach na rzecz pokoju, dialogu międzykulturowego, różnorodności oraz poszanowania dla godności człowieka. Międzynarodowy Dzień Jazzu proklamowany został przez UNESCO z inicjatywy Herbiego Hancocka - ambasadora dobrej woli UNESCO, który przewodniczy dorocznym obchodom wspólnie z dyrektor generalną UNESCO Audrey Azoulay.

Według Azoulay wymowne jest to, co na temat jazzu powiedziała legendarna amerykańska pieśniarka Nina Simone, zauważając, że jest on „czymś więcej niż tylko muzyką. Jazz wykracza poza nuty; to styl i filozofia życia, sposób myślenia".

Jak dodał Hancock: „Obchodząc Dni Jazzu, pokazujemy, że zależy nam na pielęgnowaniu jego spuścizny oraz potencjału do inspirowania, łączenia i podnoszenia nas na duchu".

www.jazzday.com

www.unesco.org/jazzday