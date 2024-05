2024 年國際爵士樂日全球慶祝活動將以在摩洛哥丹吉爾舉行的全明星全球音樂會作結

在各大洲超過 190 個國家舉行了數千場表演和活動

摩洛哥丹吉爾2024年5月2日 /美通社/ -- 第 13 屆國際爵士樂日 (International Jazz Day) 透過在丹吉爾的全新 Palace of Arts and Culture 舉行的歷史性全明星全球音樂會 (All-Star Global Concert),以扣人心弦的方式落下帷幕。音樂會由國際知名演員 Jeremy Irons 主持,並邀請了多位世界知名藝術家,包括大師級格納瓦音樂家 Abdellah El Gourd(摩洛哥)和爵士樂界標誌性人物 Herbie Hancock,以及 Claudia Acuña(智利)、Ambrose Akinmusire(美國)、John Beasley(美國)、Lakecia Benjamin(美國)、Richard Bona(喀麥隆)、Dee Dee Bridgewater(美國)、Moreira Chonguiça(莫桑比克)、Shemekia Copeland(美國)、Kurt Elling(美國)、Antonio Faraò(意大利)、Melody Gardot(美國)、Jazzmeia Horn(美國)、JK Kim(韓國)、Femi Kuti(尼日利亞)、Magnus Lindgren(瑞典)、Romero Lubambo(巴西)、Marcus Miller(美國)、Yasushi Nakamura(日本)、Tarek Yamani(黎巴嫩)等眾多音樂家。

全球明星音樂會以著名 Dar Gnawa 音樂家以特別的表演「Welcome to Country」揭開序幕,隨後 Dee Dee Bridgewater 精彩地呈現 Chick Corea 的《Spain》,突顯摩洛哥與西班牙之間的文化聯繫。Jazzmeia Horn 在搖擺的《Free Your Mind》中邀請 Ambrose Akinmusire 和 Billy Childs 展現他們的才華。Richard Bona 深情獻上他的歌曲《Esoka Bulu (Night Whisper)》。TK Blue 和格納瓦標誌性人物 Abdellah El Gourd 演奏了 Randy Weston 的作品《Blue Moses》,向摩洛哥的格納瓦音樂和美國爵士樂致敬。Melody Gardot 和 Philippe Powell 將《This Foolish Heart Could Love You》演繹得妙不可言。Femi Kuti 在他令人振奮的 Afro-Beat 表演中表達《One People, One World》。Kurt Elling 通過演唱 Wayne Shorter 的作品《Speak No Evil》來向他致敬。Shemekia Copeland 和 Joe Louis Walker 以《Nobody But You》將藍調音樂帶到了舞臺的中心。

2024 年國際爵士樂日慶祝活動在 190 多個國家舉行了數千場表演、大師班、即興演奏、教育計劃以及社區服務和外展活動,最終以全球音樂會劃上句號,這場音樂可在 jazzday.com 上免費觀看。

2024 年國際爵士樂日由 Doris Duke 基金會提供主要支持,並獲 GRoW @ Annenberg 的慷慨支持。United 為國際爵士樂日的全球航空合作夥伴,為藝術家和教育工作者提供航空運輸和其他支持。

每年 4 月 30 日,國際爵士樂日都會匯聚世界各國和社區,促進和平、跨文化對話、多元化和尊重人類尊嚴。在聯合國教科文組織親善大使 Herbie Hancock 的倡議下,教科文組織成員國通過了國際爵士樂日,他與教科文組織總幹事 Audrey Azoulay 共同主持年度慶祝活動。

Azoulay 表示:「正如美國傳奇歌手 Nina Simone 有說服力的說法,爵士樂不單是音樂。它超越音符;它是『一種生活方式... 一種存在的方式,一種思維方式』。」

Hancock 補充道:「在我們慶祝爵士樂日的同時,讓我們重申我們對爵士樂的持久遺產及其提升、激勵和團結我們所有人的能力的承諾。」

www.jazzday.com

www.unesco.org/jazzday

