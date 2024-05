Celosvetové oslavy Medzinárodného dňa džezu 2024 vyvrcholia globálnym koncertom hviezd z marockého Tangieru

Tisíce vystúpení a podujatí vo viac ako 190 krajinách na všetkých kontinentoch

TANGIER, Maroko, 2. mája 2024 /PRNewswire/ -- 13. ročník Medzinárodného dňa džezu dospel k vzrušujúcemu záveru s historickým koncertom All-Star Global Concert z nového Paláca umenia a kultúry v meste Tangier. Koncert, ktorý moderoval medzinárodne uznávaný herec Jeremy Irons, predstavil svetoznámych umelcov ako je hudobník Gnawa Abdellah El Gourd (Morocco) a džezová ikona Herbie Hancock ako aj Claudia Acuña (Čile), Ambrose Akinmusire (USA), John Beasley (USA), Lakecia Benjamin (USA), Richard Bona (Kamerun),Dee Dee Bridgewater (USA), Moreira Chonguiça (Mozambik), Shemekia Copeland (USA), Kurt Elling (USA), Antonio Faraò (Taliansko), Melody Gardot (USA), Jazzmeia Horn (USA), JK Kim (Kórejská republika), Femi Kuti (Nigéria), Magnus Lindgren (Švédsko), Romero Lubambo (Brazília), Marcus Miller (USA), Yasushi Nakamura (Japonsko), Tarek Yamani (Libanon) a mnohí ďalší.

All-Star Global Concert sa začal špeciálnym vystúpením „Welcome to Country" renomovaných hudobníkov Dar Gnawa, po ktorom nasledovalo veľkolepé vystúpenie Dee Dee Bridgewatera s titulom „Spain" Chicka Coreu, ktoré zdôraznilo kultúrne prepojenie medzi Marokom a Španielskom. Jazzmeia Horn angažovala talent Ambrose Akinmusirea a Billyho Childsa v swingovej skladbe „Free Your Mind". Richard Bona predviedol precítenú interpretáciu svojej piesne „Esoka Bulu (Nočný šepot)". TK Blue a ikona žánru Gnawa Abdellah El Gourd vzdali hold marockej hudbe Gnawa a americkému džezu a predviedli skladbu Randyho Westona „Blue Moses". Melody Gardot a Philippe Powell predniesli vznešenú interpretáciu piesne „This Foolish Heart Could Love You". Femi Kuti vo svojom elektrizujúcom vystúpení v štýle Afro-Beat vyhlásil, že existuje „One People, One World" (Jeden národ, jeden svet). Kurt Elling vzdal hold Waynovi Shorterovi a zahral jeho skladbu „Speak No Evil". Shemekia Copeland a Joe Louis Walker upriamili pozornosť na blues piesňou „Nobody But You".

Oslavy Medzinárodného dňa jazzu 2024 priniesli tisícky vystúpení, odborných kurzov, jam sessions, vzdelávacích programov, komunitných služieb a osvetových iniciatív vo viac ako 190 krajinách, ktoré vyvrcholili globálnym koncertom, ktorý je k dispozícii zdarma na jazzday.com.

Hlavnú podporu pre Medzinárodný deň džezu 2024 poskytuje Nadácia Doris Duke a ďalšiu štedrú podporu spoločnosť GRoW @ Annenberg. United, globálny letecký partner Medzinárodného dňa džezu, poskytol leteckú dopravu a ďalšiu podporu umelcom a pedagógom.

Medzinárodný deň džezu 30. apríla každý rok spája krajiny a komunity na celom svete, ktoré podporujú mier, dialóg medzi kultúrami, rozmanitosť a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. Medzinárodný deň džezu ustanovili členské štáty UNESCO z iniciatívy veľvyslanca dobrej vôle UNESCO Herbieho Hancocka, ktorý spolupredsedá každoročným oslavám spolu s generálnou riaditeľkou UNESCO Audrey Azoulay.

Azoulay povedala: „Ako to výstižne povedala legendárna americká speváčka Nina Simone, džez je viac než len hudba. Prekračuje hudobné tóny; je to „spôsob života...spôsob bytia, spôsob myslenia".

Hancock k tomu dodal: „Pri príležitosti osláv Dňa džezu znovu potvrdzujeme náš záväzok voči trvalému džezovému dedičstvu a jeho schopnosti pozdvihnúť, inšpirovať a zjednotiť nás všetkých."

www.jazzday.com

www.unesco.org/jazzday