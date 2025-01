A cidade industrial inteligente da Zoomlion alcança a integração solar total, estabelecendo uma referência ecológica para o setor

CHANGSHA, China, 10 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 1157.HK) anunciou que o projeto fotovoltaico distribuído no telhado do Mobile Crane Machinery Park da Zoomlion Smart Industrial City foi conectado com sucesso à rede, marcando a conquista da integração de energia solar de capacidade total. Com esse marco, todos os parques da Smart Industrial City agora operam inteiramente com energia verde, estabelecendo um novo padrão de sustentabilidade no setor.

O sistema fotovoltaico distribuído na Zoomlion Smart Industrial City se estende por quatro grandes parques: concreto, guindaste móvel, máquinas de terraplenagem e plataformas elevatórias. Abrangendo uma área total de instalação de 400.000 metros quadrados, o sistema de energia solar agora possui uma capacidade total de 85 MWp, com uma produção anual de eletricidade de 65,6 milhões de kWh. Isso equivale a uma economia de 21.500 toneladas de carvão padrão e uma redução anual de 65.400 toneladas de emissões de dióxido de carbono, enafatizando o compromisso da Zoomlion com a conservação de energia e o desenvolvimento de baixo carbono.

O sistema fotovoltaico no telhado da Zoomlion Smart Industrial City é um dos maiores do setor, gerando energia limpa que não apenas reduz os custos operacionais, mas também apoia as metas de desenvolvimento de alta qualidade da empresa. Além disso, o projeto permite que a Zoomlion solicite mais de 6.500 certificados verdes anualmente, aumentando o potencial de exportação de seus produtos por meio do alinhamento com os padrões ecológicos internacionais.

A Zoomlion assumiu um papel de liderança na promoção do desenvolvimento verde em suas operações. Além de seus parques industriais, a Zoomlion incluiu a sustentabilidade em sua estratégia central de desenvolvimento tecnológico, avançando na pesquisa de base em tecnologias verdes. Por meio de design, fabricação, gerenciamento e padronização ecológica, a empresa está contribuindo para as iniciativas globais de desenvolvimento sustentável.

Em 2024, a empresa implementou medidas abrangentes de economia de energia e redução de emissões, alcançando uma transformação ecológica desde a produção até a entrega do produto. A Zoomlion expandiu significativamente sua linha de novos produtos de energia para atender às diversas demandas do mercado. Agora, a linha de plataformas elevatórias apresenta mais de 90% de cobertura nos novos modelos de energia.

Ao utilizar tecnologias digitais e inteligentes avançadas, a Zoomlion também impulsionou transformações ecológicas em toda a sua cadeia de fornecimento e ecossistema do setor. A empresa continua a liderar o estabelecimento de padrões ecológicos, conduzindo o setor de maquinário a um crescimento sustentável e circular.

Com seus esforços contínuos para aumentar a produtividade e capacitar a fabricação inteligente, a Zoomlion está abrindo caminho para um futuro mais verde no setor de máquinas.

FONTE Zoomlion