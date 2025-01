La ville industrielle intelligente de Zoomlion réalise une intégration solaire complète, établissant une référence verte pour l'industrie

CHANGSHA, Chine, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. (« Zoomlion », 1157.HK) a annoncé que le projet photovoltaïque distribué sur le toit du parc de machines pour grues mobiles de la ville industrielle intelligente de Zoomlion a été connecté avec succès au réseau, marquant ainsi la réalisation de l'intégration de l'énergie solaire à pleine capacité. Avec cette étape, tous les parcs situés au sein de la ville industrielle intelligente fonctionnent désormais entièrement à l'énergie verte, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de durabilité dans l'industrie.

Le système photovoltaïque distribué de la ville industrielle intelligente de Zoomlion s'étend sur quatre grands parcs : le béton, les grues mobiles, les engins de terrassement et les nacelles élévatrices. Couvrant une surface d'installation totale de 400 000 mètres carrés, le système d'énergie solaire a maintenant une capacité totale de 85 MWp, avec une production annuelle d'électricité de 65,6 millions de kWh. Cela équivaut à une économie de 21 500 tonnes de charbon standard et à une réduction des émissions de dioxyde de carbone de 65 400 tonnes par an, soulignant ainsi l'engagement de Zoomlion en faveur de la conservation de l'énergie et du développement à faible émission de carbone.

Le système photovoltaïque installé sur le toit de la ville industrielle intelligente de Zoomlion est l'un des plus importants du secteur. Il génère une énergie propre qui permet non seulement de réduire les coûts d'exploitation, mais aussi de soutenir les objectifs de développement de haute qualité de l'entreprise. En outre, le projet permet à Zoomlion de demander plus de 6 500 certificats verts par an, ce qui accroît le potentiel d'exportation de ses produits en les alignant sur les normes écologiques internationales.

Zoomlion a joué un rôle de premier plan dans la promotion du développement écologique dans l'ensemble de ses activités. Au-delà de ses parcs industriels, Zoomlion a intégré le développement durable dans sa stratégie de développement technologique de base, en faisant progresser la recherche fondamentale dans les technologies vertes. Grâce à une conception, une fabrication, une gestion et une normalisation écologiques, l'entreprise contribue aux initiatives mondiales de développement durable.

En 2024, l'entreprise a mis en œuvre des mesures globales d'économie d'énergie et de réduction des émissions, réalisant une transformation écologique de la production à la livraison des produits. Zoomlion a considérablement élargi sa gamme de nouveaux produits énergétiques afin de répondre aux diverses demandes du marché. La gamme de plateformes de travail aérien offre désormais une couverture de plus de 90 % dans les nouveaux modèles énergétiques.

En s'appuyant sur des technologies numériques et intelligentes avancées, Zoomlion a également propulsé des transformations vertes dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement et de son écosystème industriel. L'entreprise continue d'être à l'avant-garde de l'établissement de normes écologiques, conduisant l'industrie des machines vers une croissance durable et circulaire.

Grâce à ses efforts constants pour améliorer la productivité et permettre une fabrication intelligente, Zoomlion ouvre la voie à un avenir plus vert dans l'industrie des machines.