Zoomlion Smart Industrial City erreicht vollständige Solarintegration und setzt damit einen grünen Maßstab für die Branche

CHANGSHA, China, 10. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. („Zoomlion", 1157.HK) gab bekannt, dass das verteilte Photovoltaik-Projekt auf dem Dach des Mobilkran-Maschinenparks der Zoomlion Smart Industrial City erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen wurde und damit die Integration der Solarenergie mit voller Kapazität erreicht wurde. Mit diesem Meilenstein werden nun alle Parks innerhalb der Smart Industrial City vollständig mit grüner Energie betrieben und setzen damit einen neuen Maßstab für Nachhaltigkeit in der Branche.

Das verteilte PV-System der Zoomlion Smart Industrial City erstreckt sich über vier große Parks: Beton, Mobilkräne, Erdbewegungsmaschinen und Hubarbeitsbühnen. Mit einer Gesamtfläche von 400.000 Quadratmetern verfügt die Solaranlage nun über eine Gesamtkapazität von 85 MWp mit einer jährlichen Stromproduktion von 65,6 Millionen kWh. Dies entspricht einer Einsparung von 21.500 Tonnen Standardkohle und einer Reduzierung der Kohlendioxidemissionen um 65.400 Tonnen pro Jahr, was das Engagement von Zoomlion für Energieeinsparung und kohlenstoffarme Entwicklung unterstreicht.

Die PV-Aufdachanlage in der Zoomlion Smart Industrial City ist eine der größten der Branche und erzeugt saubere Energie, die nicht nur die Betriebskosten senkt, sondern auch die hochwertigen Entwicklungsziele des Unternehmens unterstützt. Darüber hinaus ermöglicht das Projekt Zoomlion die Beantragung von mehr als 6.500 Umweltzertifikaten pro Jahr, wodurch das Exportpotenzial seiner Produkte durch die Anpassung an internationale Umweltstandards gesteigert wird.

Zoomlion hat eine führende Rolle bei der Förderung einer umweltfreundlichen Entwicklung in seinen Betrieben übernommen. Neben seinen Industrieparks hat Zoomlion die Nachhaltigkeit in seine zentrale technologische Entwicklungsstrategie integriert und fördert die Grundlagenforschung im Bereich der grünen Technologien. Durch umweltfreundliches Design, Herstellung, Management und Standardisierung trägt das Unternehmen zu globalen Initiativen für nachhaltige Entwicklung bei.

Im Jahr 2024 hat das Unternehmen umfassende Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsreduzierung umgesetzt und damit eine grüne Transformation von der Produktion bis zur Auslieferung der Produkte erreicht. Zoomlion hat sein Angebot an neuen Energieprodukten erheblich erweitert, um den unterschiedlichen Marktanforderungen gerecht zu werden. Die Produktlinie der Hubarbeitsbühnen bietet jetzt eine Abdeckung von über 90 % bei den neuen Energiemodellen.

Durch den Einsatz fortschrittlicher digitaler und intelligenter Technologien hat Zoomlion auch den ökologischen Wandel in der gesamten Lieferkette und im Ökosystem der Branche vorangetrieben. Das Unternehmen ist weiterhin führend bei der Einführung grüner Standards und treibt die Maschinenindustrie zu einem nachhaltigen und kreislauforientierten Wachstum an.

Mit seinen kontinuierlichen Bemühungen um Produktivitätssteigerung und intelligente Fertigung ebnet Zoomlion den Weg für eine grünere Zukunft in der Maschinenindustrie.