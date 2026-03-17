A Cognizant acelera a próxima geração de soluções de IA com a Fábrica de IA da Cognizant

Nova solução em nuvem, criada em parceria com a Dell e a NVIDIA, fortalece a segurança e a escalabilidade de iniciativas de IA em ambientes híbridos e multinuvem.

Com tecnologia proprietária de fracionamento de GPUs baseada na NVIDIA Multi-Instance GPU, a Cognizant permite que empresas ampliem iniciativas de IA rapidamente, reduzindo custos e garantindo governança confiável.

TEANECK, Nova Jersey, 17 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Cognizant (NASDAQ: CTSH) anunciou o lançamento da Fábrica de IA da Cognizant, uma plataforma corporativa em ambiente compartilhado desenvolvida com infraestrutura e software de inteligência artificial da Dell Technologies e da NVIDIA. Concebida para ajudar as organizações a ampliar o uso da inteligência artificial de forma mais segura, eficiente e responsável, a Fábrica de IA da Cognizant tem como objetivo unificar a gestão do ciclo de vida da IA em um único ambiente, desde a concepção e a experimentação até a implantação, a orquestração e as operações diárias.

Alinhada à estratégia da Cognizant de desenvolver soluções corporativas de IA, a iniciativa estabelece um caminho para que organizações avancem da prova de conceito à implementação em escala, acelerando o tempo de lançamento no mercado e a capacidade de gerar melhores resultados. Desenvolvida com base na Fábrica de IA da Dell e na NVIDIA, a plataforma integra infraestrutura corporativa de alto desempenho ao conjunto de softwares de IA da NVIDIA, centralizando o ciclo de vida da inteligência artificial em ambientes de nuvem privada, pública e híbrida.1

Uma inovação de destaque é a tecnologia Fractional GPU, de propriedade da Cognizant, que é interoperável com a NVIDIA Multi-Instance GPU (MIG), permitindo a criação de "fatias" de GPU seguras e isoladas que possibilitam que várias unidades de negócios, ou mesmo vários clientes, executem cargas de trabalho de IA simultaneamente em um ambiente unificado. Essa abordagem melhora o aproveitamento dos recursos computacionais, preserva a integridade dos dados e reduz barreiras para a adoção de capacidades avançadas de IA em toda a organização. A experiência da Dell Technologies no fornecimento de infraestrutura de IA segura e escalável contribui para que a Fábrica de IA da Cognizant atenda às exigências de desempenho e confiabilidade das cargas de trabalho corporativas, permitindo que as organizações inovem com confiança.

"Empresas em todo o mundo estão correndo para implementar a IA, mas muitas vezes se deparam com obstáculos relacionados à escala, ao custo e à governança", afirmou Sriram Kumaresan, diretor global de serviços de nuvem e infraestrutura da Cognizant. "A Fábrica de IA da Cognizant muda o cenário. Ao integrar infraestrutura avançada, orquestração inteligente e governança corporativa, ajuda clientes a transformar a IA em um ativo sustentável de geração de valor. A iniciativa também reflete a evolução da Cognizant, que utiliza IA de forma estruturada em suas próprias operações para fortalecer plataformas, governança e modelos de entrega antes de escalar essas soluções para os clientes."

A Fábrica de IA da Cognizant foi desenvolvida para oferecer aos clientes controle sobre onde a IA é executada, como escala e como é gerenciada, apoiando também a conformidade com normas emergentes, como a ISO/IEC 42001:2023. Provisionamento, governança e gestão de custos são integrados em uma experiência unificada, projetada para lidar com a complexidade das cargas de trabalho de IA corporativas. Benchmarks e testes controlados da Fábrica de IA da Cognizant demonstram o potencial da plataforma para ajudar a reduzir o custo total de propriedade em 50% a 60% e acelerar o processamento de IA em até 30%, reduzindo o tempo de retorno do investimento de meses para semanas.

Operando sobre a Fábrica de IA da Dell com a NVIDIA, a Cognizant oferece um serviço gerenciado de ponta a ponta para o ciclo de vida da IA.

"A Fábrica de IA da Cognizant ajuda empresas a transformar o potencial da IA em resultados concretos", disse Denise Millard, diretora de parcerias da Dell Technologies. "Com a Fábrica de IA da Dell com a NVIDIA, uma solução completa que inclui os servidores PowerEdge de alto desempenho da Dell, a rede PowerSwitch, o PowerScale e nossos serviços, estamos oferecendo às empresas um caminho claro e rápido desde os projetos-piloto até a implantação em grande escala."

Entre os principais recursos da Fábrica de IA da Cognizant estão:

Ambientes sandbox prontos para experimentação e execução ágil de pilotos internos;

Modelos pré-configurados e pipelines de MLOps para acelerar a entrega de valor;

Camada de resiliência de IA para monitoramento, governança e gestão do ciclo de vida;

Modelo de precificação por consumo, com foco em previsibilidade de custos e uso otimizado de recursos.

"Em todos os setores, as empresas precisam de soluções para transformar rapidamente a IA de uma prova de conceito em um mecanismo operacional seguro, regulamentado e econômico", afirmou John Fanelli, vice-presidente de software empresarial da NVIDIA. "Juntas, NVIDIA, Cognizant e Dell Technologies oferecem infraestrutura e software que permitem ampliar implantações de IA com desempenho, flexibilidade e confiança."

A Fábrica de IA da Cognizant é um elemento fundamental da estratégia mais ampla do Cognizant, o Construtor de IA, oferecendo aos clientes uma base para implantar agentes inteligentes, integrar modelos avançados e modernizar plataformas legadas.

Sobre a Cognizant

A Cognizant (NASDAQ: CTSH) é uma empresa de tecnologia especializada em soluções de IA que ajudam organizações a transformar investimentos em resultados concretos. Com forte expertise em indústria, processos e engenharia, integramos o contexto de cada cliente às suas soluções tecnológicas, gerando valor real e mantendo empresas competitivas em um ambiente em constante evolução. Saiba mais em www.cognizant.com ou siga @cognizant.

Para mais informações, entre em contato:

1 Isso inclui servidores Dell PowerEdge, soluções de rede PowerSwitch, armazenamento PowerScale e serviços da Dell, além do NVIDIA AI Enterprise, microserviços NIM, NVIDIA NeMo para gerenciamento do ciclo de vida de modelos de linguagem, RAPIDS para aceleração de pipelines de dados e bibliotecas CUDA-X. Inclui também a tecnologia proprietária Fractional GPU da Cognizant, baseada no NVIDIA Multi-Instance GPU (MIG).

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo_V1.jpg

FONTE Cognizant