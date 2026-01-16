A IA pode gerar US$ 4,5 trilhões em produtividade de trabalho dos EUA já hoje, revela o mais recente relatório "New Work, New World 2026", da Cognizant

Estudo da Cognizant mostra que a IA está evoluindo mais rápido do que o previsto, com potencial de impactar 93% dos empregos já atualmente

Os resultados também apontam para os limites do impacto da IA, destacando que a capacitação profissional e o julgamento humano desempenham papel decisivo na forma como as organizações capturam todo o valor da IA.

TEANECK, Nova Jersey, 16 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Cognizant anunciou hoje o lançamento do relatório "New Work, New World 2026" (Novo Trabalho, Novo Mundo 2026), que apresenta novas análises sobre como a inteligência artificial (IA) irá impactar o trabalho e os empregos. Com base no relatório original publicado em 2024, a nova pesquisa revela que a IA está transformando a força de trabalho em um ritmo mais acelerado do que o anteriormente apontado: a tecnologia já é capaz de assumir tarefas equivalentes a US$ 4,5 trilhões em atividades de trabalho nos Estados Unidos e tem potencial para impactar até 93% dos empregos atualmente. No entanto, o relatório também ressalta que a inteligência artificial não é uma solução universal para o aumento da produtividade do trabalho: a participação humana e operações adaptáveis continuam sendo fundamentais para capturar todo o potencial de valor da IA.

A análise da Cognizant para o relatório "New Work, New World 2026" baseia-se na reavaliação de 18 mil tarefas e 1.000 ocupações da base de dados trabalhista O*NET, com foco em como funções e atividades podem ser apoiadas ou automatizadas pela inteligência artificial. Especificamente, o novo estudo aponta para um ritmo acelerado de mudança nos chamados "índices de exposição", que medem o grau em que uma ocupação pode ser apoiada ou automatizada pela inteligência artificial, e destaca como essa evolução pode influenciar o desempenho da força de trabalho e o sucesso das organizações.

"Estamos observando um fluxo significativo de capital direcionado para a IA, e a rápida adoção dessas tecnologias está transformando o ambiente de trabalho", afirma Ravi Kumar S, CEO da Cognizant. "Nossa pesquisa mostra que as empresas poderiam aumentar a produtividade do trabalho em US$ 4,5 trilhões atualmente. No entanto, para transformar esse investimento em resultados significativos, não basta apenas o poder da tecnologia. As empresas também precisam integrar inteligência contextual, criar sistemas flexíveis que possam absorver novos recursos de IA e priorizar o aprendizado e o desenvolvimento humano, paralelamente aos avanços tecnológicos. As companhias que se concentrarem nesses aspectos essenciais irão descobrir o verdadeiro valor da IA".

Kumar acrescenta: "A qualificação humana é a ponte que liga os investimentos atuais em IA aos resultados práticos do futuro. O potencial da IA artificial se concretiza quando capacitamos a força de trabalho com fluência digital, adaptabilidade e aprendizagem contínua, ao mesmo tempo em que garantimos que as soluções de IA sejam profundamente contextualizadas aos desafios específicos de cada negócio. Com isso, surgirão novas funções de trabalho para aproveitar essa oportunidade".

O relatório "New Work, New World 2026" da Cognizant reforça que o conhecimento e o julgamento humanos continuam sendo essenciais para aproveitar todo o poder da IA. O relatório destaca que uma parcela significativa do potencial de valor da inteligência artificial permanece inexplorada sem a atuação da inteligência humana e seu envolvimento efetivo. Ainda há uma quantidade significativa de trabalho a ser realizada por mãos humanas em diversas atividades profissionais que a inteligência artificial talvez nunca venha a apoiar, muito menos automatizar. O potencial da inteligência artificial está em capacitar trabalhadores e liberá-los para atividades de maior valor intelectual, como agilidade criativa, pensamento inovador e a geração de ideias inéditas capazes de transformar as operações empresariais.

Outros destaques relevantes dos resultados do relatório incluem:

A IA está mudando a força de trabalho muito mais rapidamente do que o previsto: O relatório aponta que o índice médio de exposição entre as ocupações é atualmente de 39%, patamar 30% superior ao que havia sido originalmente projetado para 2032. Isso significa que um número maior de tarefas pode ser apoiado ou automatizado pela inteligência artificial em um prazo mais curto do que o originalmente previsto. Essas pontuações de exposição também estão aumentando 9% ao ano, em comparação com 2% na pesquisa original. Algumas mudanças notáveis nas pontuações de exposição entre as profissões incluem a área jurídica (de 9% para 63%), educação (de 11% para 49%), profissionais de saúde (de 10% para 39%) e cargos de alta gerência, incluindo CEO (de 25% para 60%).

O relatório aponta que o índice médio de exposição entre as ocupações é atualmente de 39%, patamar 30% superior ao que havia sido originalmente projetado para 2032. Isso significa que um número maior de tarefas pode ser apoiado ou automatizado pela inteligência artificial em um prazo mais curto do que o originalmente previsto. Essas pontuações de exposição também estão aumentando 9% ao ano, em comparação com 2% na pesquisa original. Algumas mudanças notáveis nas pontuações de exposição entre as profissões incluem a área jurídica (de 9% para 63%), educação (de 11% para 49%), profissionais de saúde (de 10% para 39%) e cargos de alta gerência, incluindo CEO (de 25% para 60%). O trabalho intelectual não está desaparecendo, nem o trabalho manual está completamente imune: O impacto da IA está evoluindo em todos os setores. Funções nas áreas de computação e matemática, antes consideradas altamente expostas à IA, deixaram de liderar os índices de exposição do relatório — um indicativo de que os avanços acelerados da inteligência artificial podem ter alcançado seus limites em determinados segmentos do trabalho intelectual. Paralelamente, a pesquisa revela que a IA pode impactar de forma significativa os trabalhos manuais em um ritmo mais acelerado do que se compreendia anteriormente. Por exemplo, o índice de exposição no setor de transporte subiu de 6% para 25%, enquanto, na construção civil, avançou de 4% para 12%.

O impacto da IA está evoluindo em todos os setores. Funções nas áreas de computação e matemática, antes consideradas altamente expostas à IA, deixaram de liderar os índices de exposição do relatório — um indicativo de que os avanços acelerados da inteligência artificial podem ter alcançado seus limites em determinados segmentos do trabalho intelectual. Paralelamente, a pesquisa revela que a IA pode impactar de forma significativa os trabalhos manuais em um ritmo mais acelerado do que se compreendia anteriormente. Por exemplo, o índice de exposição no setor de transporte subiu de 6% para 25%, enquanto, na construção civil, avançou de 4% para 12%. Ao todo, a IA pode gerar US$ 4,5 trilhões em produtividade de trabalho hoje em uma grande variedade de funções: por meio do avanço da automação, a IA tem o potencial de agregar um valor significativo às empresas e à economia atual. De acordo com o novo relatório, um número cada vez menor de tarefas permanece fora do alcance da automação. A parcela de tarefas que não podem ser automatizadas pela inteligência artificial despencou, passando de uma média de 57% em 2023 para 32% atualmente.

por meio do avanço da automação, a IA tem o potencial de agregar um valor significativo às empresas e à economia atual. De acordo com o novo relatório, um número cada vez menor de tarefas permanece fora do alcance da automação. A parcela de tarefas que não podem ser automatizadas pela inteligência artificial despencou, passando de uma média de 57% em 2023 para 32% atualmente. Ao mesmo tempo, a captura plena do valor da IA no trabalho não segue uma abordagem única: o relatório revela que a inteligência artificial é incapaz de automatizar mais de 40% das atividades de gestão, operações empresariais e financeiras e tarefas administrativas, sinalizando uma realidade crítica: a IA, por si só, não substitui integralmente os seres humanos, e a expertise humana e a colaboração permanecem indispensáveis. Para acessar os US$ 4,5 trilhões em produtividade do trabalho, as empresas precisam criar modelos operacionais flexíveis, capazes de se adaptar às novas e contínuas evoluções das capacidades da inteligência artificial. Também é necessário tratar a capacitação da força de trabalho como um mecanismo de resposta rápida, permitindo que os colaboradores acompanhem continuamente as mudanças e utilizem a inteligência artificial de forma eficaz para impulsionar um crescimento consistente e relevante.

