Pesquisa da Cognizant mostra que a IA plug-and-play é um mito

TEANECK, New Jersey, 12 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Cognizant (Nasdaq: CTSH) divulgou uma nova pesquisa mostrando que as empresas que buscam adotar a IA preferem, de forma esmagadora, empresas de serviços de TI — como as empresas "AI Builder", um novo modelo de serviços definido pelo projeto e desenvolvimento de soluções de IA personalizadas e completas — para obter valor empresarial real da IA.

A pesquisa, baseada em um estudo quantitativo com 600 tomadores de decisão de IA e entrevistas qualitativas com 38 executivos seniores, conclui que as organizações classificam soluções personalizadas e modelos de engajamento flexíveis como o fator mais importante na seleção de um parceiro de IA, à frente do preço e do tempo de retorno do investimento. O preço e os casos comprovados de uso de IA continuam sendo importantes, mas ficam abaixo dos recursos que permitem que a IA seja incorporada diretamente às operações de negócios e às cadeias de valor.

Ao mesmo tempo, as empresas citam soluções genéricas e prontas para uso de IA como um dos principais motivos para rejeitar um fornecedor de IA, juntamente com a falta de experiência específica no setor, a incapacidade de integração com as pilhas de tecnologia existentes e o suporte e manutenção inadequados. De acordo com a pesquisa, os três principais desafios que as organizações enfrentam na adoção da IA empresarial são questões regulatórias e de conformidade, dificuldade em demonstrar o retorno sobre o investimento e falta de uma estratégia e visão claras de IA.

"Ter sucesso com IA não significa implantar modelos isolados, trata-se de incorporar inteligência na empresa com soluções desenvolvidas sob medida", disse Ravi Kumar S, CEO da Cognizant. "O caminho mais confiável para um futuro com IA é trabalhar com um AI Builder, alguém que traga profundo conhecimento do setor, expertise em engenharia de sistemas e responsabilidade operacional. "Na Cognizant, nosso foco está em construir a ponte entre a experimentação em IA e a geração de valor mensurável para as empresas."

As principais conclusões do estudo incluem:

As empresas enfrentam um "meio confuso" na expansão da IA: os construtores de IA podem construir uma ponte para o valor empresarial, resolvendo problemas complexos do mundo real:

63% das empresas relatam lacunas moderadas a grandes entre suas ambições em IA e suas capacidades atuais.

As maiores barreiras para escalar a IA são de natureza operacional e organizacional: 33% apontam desafios regulatórios e de conformidade 31% enfrentam dificuldades para demonstrar o ROI 27% relatam escassez de talentos 27% relatam preparo inadequado dos dados



O investimento em IA é de longo prazo, não experimental: as empresas estão comprometendo capital sustentável com a IA, sinalizando a construção de infraestrutura de longo prazo, em vez de investimentos especulativos:

84% das empresas mantêm orçamentos formais de IA

91% esperam que seus orçamentos de IA cresçam nos próximos dois anos

50% antecipam aumentos de dois dígitos em seus orçamentos de IA nos próximos dois anos

52% já estão investindo US$ 10 milhões ou mais anualmente em iniciativas de IA

A IA está ampliando as forças de trabalho humanas, não as substituindo: os líderes empresariais não preveem um colapso da força de trabalho, mas sim uma reformulação dos fluxos de trabalho para colaboração entre humanos e IA.

Em 13 funções empresariais, o nível mais alto esperado de automação total é de apenas 20% (em vendas)

Mesmo no atendimento ao cliente, onde 76% dos líderes esperam que os fluxos de trabalho passem a ser dominados pela IA, apenas 9% acreditam que eles serão totalmente automatizados.

Em entrevistas qualitativas conduzidas como parte da pesquisa, líderes empresariais disseram que a IA "pronta para uso" é inadequada; eles querem soluções personalizadas que os desenvolvedores de IA possam criar e ajustar.

Um vice-presidente do setor bancário do Reino Unido compartilhou: "Muitos fornecedores chegam achando que as soluções prontas que oferecem atendem às nossas necessidades, mas muitas vezes descobrem que não é o caso. E isso leva alguns anos, mais do que eles planejaram, e muito dinheiro, das duas partes … para fazer esses softwares funcionarem. E não são apenas softwares de IA."

Um CIO do setor de seguros nos EUA declarou: "Depende de onde estou inserindo este ingrediente específico em nosso valor. E assim, às vezes, quero um construtor e um engenheiro, às vezes quero um integrador, às vezes quero um ativador. Porque eles desempenham mais uma função de coordenação, uma função de entrelaçar, de costurar juntos."

Juntas, essas percepções da pesquisa destacam uma mudança clara nas expectativas das empresas: da experimentação com ferramentas de IA para a parceria com desenvolvedores de IA que podem projetar, construir, integrar e operar sistemas de IA em escala, em alinhamento com as estruturas de governança, segurança e gestão de riscos dos clientes e com impacto comercial duradouro.

Essas conclusões estão alinhadas com comentários recentes de Babak Hodjat, diretor de IA da Cognizant, que observou que as empresas estão longe de poder confiar em IA "pronta para uso". Em entrevistas à Fortune e à Reuters, Hodjat enfatizou que, embora os sistemas de IA agênica e generativa estejam avançando rapidamente, as organizações ainda precisam de ajuda significativa para projetar, integrar, governar e operar esses sistemas de maneiras que atendam aos requisitos de segurança, confiabilidade e governança dos clientes em ambientes empresariais complexos.

Os tomadores de decisão em IA classificaram as empresas de serviços de TI, como desenvolvedoras de IA,como as melhores em sua capacidade de auxiliar na adoção de IA (à frente de provedores de SaaS, provedores de nuvem, empresas de modelos de IA, startups de IA e consultorias de gestão). A pesquisa também conclui que as empresas de serviços de TI são confiáveis em todo o ciclo de vida da adoção da IA, especialmente na gestão contínua de sistemas habilitados para IA, mas também na estratégia de IA, no desenvolvimento de soluções personalizadas de IA, no aumento da produtividade organizacional e na expansão da IA em toda a empresa. As empresas de serviços de TI têm uma vantagem de confiança de 23% em relação às consultorias de gestão na adoção de IA. Embora as consultorias de gestão se beneficiem de forte reconhecimento de marca, elas são vistas como menos confiáveis na implementação prática de IA.

