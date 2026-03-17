Cognizant breidt AI-infrastructuurmogelijkheden uit met de lancering van Cognizant AI Factory

Het multi-tenant cloudaanbod, mogelijk gemaakt door Dell Technologies en NVIDIA, maakt een veiligere en schaalbare implementatie van AI mogelijk in hybride en multi-cloudomgevingen.

Eigen Cognizant fractional GPU-technologie, gebaseerd op NVIDIA Multi-Instance GPU, helpt ondernemingen AI sneller operationeel te maken, kosten te verlagen en het beheer van AI-workloads met vertrouwen te ondersteunen.

TEANECK, N.J., 17 maart 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) heeft de lancering aangekondigd van Cognizant AI Factory, een multi-tenant aanbod op ondernemingsniveau, aangestuurd door de AI-infrastructuur en het softwareplatform van Dell Technologies en NVIDIA. Cognizant AI Factory is ontworpen om organisaties te helpen kunstmatige intelligentie veiliger, efficiënter en verantwoordelijker op te schalen en heeft als doel het beheer van de volledige AI-levenscyclus in één omgeving te verenigen: van ideevorming en experimentatie tot implementatie, orkestratie en dagelijkse activiteiten.

In lijn met de strategie van Cognizant om een AI Builder voor ondernemingen te zijn, beoogt het aanbod een traject te creëren waarmee ondernemingen kunnen overstappen van proof-of-concept naar breed inzetbare operationele AI, waardoor de marktintroductie wordt versneld en betere resultaten kunnen worden gerealiseerd. De oplossing, die wordt aangestuurd door de Dell AI Factory met NVIDIA, heeft tot doel hoogwaardige infrastructuur op ondernemingsniveau te combineren met NVIDIA's geavanceerde AI-softwarestack om het beheer van de AI-levenscyclus te verenigen over private, publieke en hybride cloudomgevingen.1

Een opvallende innovatie is de eigen Fractional GPU-technologie van Cognizant, interoperabel met NVIDIA Multi-Instance GPU (MIG), die veilige, geïsoleerde GPU-'slices' mogelijk maakt. Hierdoor kunnen meerdere bedrijfseenheden of zelfs meerdere klanten, gelijktijdig AI-workloads uitvoeren in één uniforme omgeving. Deze benadering is ontworpen om de gegevensintegriteit te behouden, de benutting te maximaliseren en de barrières voor de adoptie van geavanceerde AI-mogelijkheden binnen een onderneming aanzienlijk te verlagen. De bewezen expertise van Dell Technologies in het leveren van veilige, schaalbare en krachtige AI-infrastructuur is erop gericht Cognizant AI Factory te helpen voldoen aan de strenge eisen van AI-workloads op ondernemingsniveau, zodat organisaties met vertrouwen kunnen innoveren.

"Ondernemingen overal ter wereld versnellen hun inspanningen om AI operationeel te maken, maar stuiten daarbij te vaak op drempels rond schaalbaarheid, kosten en governance", aldus Sriram Kumaresan, Global Head of Cloud and Infrastructure Services bij Cognizant. "Cognizant AI Factory verandert de spelregels. Door toonaangevende infrastructuur te combineren met intelligente orkestratie en waarborgen op ondernemingsniveau, ondersteunen we klanten bij het omzetten van AI in een duurzame motor voor bedrijfswaarde. Het initiatief weerspiegelt ook de evolutie van Cognizant naar een vooruitstrevende organisatie, die AI systematisch toepast binnen de eigen activiteiten om haar platforms, governance­modellen en leveringsaanpakken continu te verfijnen voordat deze op grotere schaal voor klanten worden ingezet."

Cognizant AI Factory is bedoeld om klanten volledige controle te geven over waar hun AI wordt gebruikt, hoe deze schaalt en hoe deze wordt beheerd, terwijl het hen ondersteunt bij het voldoen aan opkomende normen zoals ISO/IEC 42001:2023. Inrichting, governance en kostenbeheer zijn samengebracht in een gestroomlijnde ervaring die specifiek is ontworpen voor de complexiteit van AI-workloads op ondernemingsniveau. Interne benchmarking en gecontroleerde tests van Cognizant AI Factory tonen het potentieel van het platform aan om de totale eigendomskosten met 50-60% te verlagen en AI-verwerking tot 30% te versnellen, waardoor de time-to-value wordt teruggebracht van maanden naar weken.

Cognizant, dat wordt uitgevoerd op Dell AI Factory met NVIDIA, biedt een volledig beheerde full-stackdienst voor de volledige AI-levenscyclus.

"Cognizant AI Factory helpt ondernemingen het potentieel van AI om te zetten in concrete waarde en vooruitgang", aldus Denise Millard, Chief Partner Officer bij Dell Technologies. "Aangestuurd door Dell AI Factory met NVIDIA, een full-stack oplossing, inclusief high-performance PowerEdge Servers, PowerSwitch Networking, PowerScale en Services van Dell, geven we bedrijven een duidelijk, snel traject van pilots naar grootschalige implementatie."

Tot de kenmerken van Cognizant AI Factory behoren:

Kant-en-klare sandboxomgevingen voor experimentatie en snelle interne pilots;

Vooraf gebouwde blauwdrukken en MLOps-pijplijnen om de time-to-value te verkorten;

Een resiliencelaag voor AI die monitoring, governance en lifecyclebeheer ondersteunt;

Een verbruiksgebaseerd prijsmodel dat helpt bij voorspelbare kosten en geoptimaliseerde benutting.

"In alle sectoren hebben ondernemingen oplossingen nodig om AI snel van proof-of-concept te ontwikkelen tot een veilige, beheerde en kostenefficiënte operationele motor", aldus John Fanelli, Vice President van Enterprise Software bij NVIDIA. "Samen leveren NVIDIA, Cognizant en Dell Technologies de AI-infrastructuur en softwarebasis die organisaties voorziet van de prestaties en flexibiliteit die nodig zijn om AI-implementaties met vertrouwen op te schalen."

Cognizant AI Factory is een belangrijk onderdeel van de bredere AI Builder-strategie van Cognizant en biedt klanten een fundament om intelligente agents te implementeren, geavanceerde modellen te integreren en verouderde platforms te moderniseren.

Over Cognizant:

Cognizant (NASDAQ: CTSH) is een AI-bouwer en verlener van technologische diensten die de brug bouwt tussen AI-investeringen en bedrijfswaarde door full-stack AI-oplossingen voor onze klanten te bouwen. Onze diepgaande sector-, proces- en technische expertise stelt ons in staat om de unieke context van een organisatie op te bouwen in technologische systemen die het menselijk potentieel versterken, tastbare rendementen realiseren en wereldwijde ondernemingen voorop houden in een snel veranderende wereld. Lees meer op www.cognizant.com of @cognizant.

Neem voor meer informatie contact op met:

Verenigde Staten Naam Ben Gorelick E-mail [email protected]

Europa / APAC Naam Sarah Douglas Email [email protected]

India Naam Vipin Nair Email [email protected]

1 Dit omvat Dell PowerEdge-servers, PowerSwitch-netwerken, PowerScale-opslag en Dell Services, samen met NVIDIA AI Enterprise, NVIDIA NIM-microservices, NVIDIA NeMo voor het beheer van de LLM-levenscyclus, RAPIDS voor versnelde datapijplijnen en CUDA-X-bibliotheken, evenals de eigen Fractional GPU-technologie van Cognizant, gebaseerd op NVIDIA Multi-Instance GPU (MIG).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo_V1.jpg