Cognizant amplía las capacidades de infraestructura de IA con el lanzamiento de Cognizant AI Factory

Los productos de nube multiusuario, impulsados por Dell Technologies y NVIDIA, permiten implementar la IA de una forma más segura y escalable en entornos híbridos y multinube.

La tecnología de GPU fraccionada propiedad de Cognizant basada en NVIDIA Multi-Instance GPU, ayuda a las empresas a poner en marcha la IA de forma más rápida, reducir costos y gestionar las cargas de trabajo de IA con confianza.

TEANECK, Nueva Jersey, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) anunció el lanzamiento de Cognizant AI Factory, una solución multiusuario de nivel empresarial impulsada por la infraestructura y la plataforma de software de IA de Dell Technologies y NVIDIA. Cognizant AI Factory está diseñada para ayudar a las organizaciones a escalar la inteligencia artificial de forma más segura, eficiente y responsable y su objetivo es unificar la gestión del ciclo de vida de la IA en un único entorno, desde la creación y la experimentación hasta la implementación, organización y operaciones diarias.

En consonancia con la estrategia de Cognizant de ser un creador de IA para la empresa, el producto tiene como objetivo crear un camino para que las empresas pasen de la prueba de concepto a la IA operativa a gran escala, lo que acelerará el tiempo de comercialización y la capacidad de generar mejores resultados. Impulsada por Dell AI Factory con NVIDIA, la solución tiene como objetivo combinar una infraestructura de alto rendimiento de nivel empresarial con el avanzado conjunto de software de IA de NVIDIA para unificar la gestión del ciclo de vida de la IA en entornos de nube privada, pública e híbrida.1

Una innovación destacada es la tecnología de GPU fraccionada de propiedad de Cognizant basada en NVIDIA Multi-Instance GPU, interoperable con NVIDIA Multi-Instance GPU (MIG) que posibilita crear "segmentos" de GPU seguros y aislados que permiten a varias unidades de negocio o incluso a varios clientes, ejecutar cargas de trabajo de IA en simultáneo en un entorno unificado. Este enfoque está diseñado para preservar la integridad de los datos, maximizar su uso y ayudar a reducir considerablemente las barreras para adoptar las capacidades avanzadas de IA en toda la empresa. La comprobada experiencia en la entrega de infraestructuras de IA seguras, escalables y de alto rendimiento de Dell Technologies tiene como objetivo ayudar a Cognizant AI Factory a satisfacer las rigurosas demandas de las cargas de trabajo de IA empresariales, lo que permite a las organizaciones innovar con confianza.

"Las empresas de todo el mundo se apresuran a poner en marcha la IA, pero con demasiada frecuencia se encuentran con obstáculos relacionados con la magnitud, los costos y la gobernanza", afirmó Sriram Kumaresan, director global de Servicios de Nube e Infraestructura de Cognizant. "Cognizant AI Factory cambia el panorama. Al combinar la mejor infraestructura con una organización inteligente y medidas de seguridad de nivel empresarial, ayudamos a nuestros clientes a convertir la IA en un motor potente para generar valor empresarial. Esta iniciativa también refleja la evolución de Cognizant hacia una organización de vanguardia, que aplica la IA dentro de sus propias operaciones de manera sistemática para perfeccionar continuamente sus plataformas, modelos de gobernanza y enfoques de entrega antes de escalarlos para los clientes".

El objetivo de Cognizant AI Factory es brindar a los clientes control total sobre dónde se ejecuta su IA, cómo se escala y cómo se gestiona, a la vez que se les ayuda a cumplir con nuevas normas, como la ISO/IEC 42001:2023. El aprovisionamiento, la gobernanza y la gestión de costos se consolidan en una experiencia optimizada diseñada específicamente para la complejidad de las cargas de trabajo de IA empresariales. La evaluación comparativa interna y las pruebas controladas de Cognizant AI Factory demuestran el potencial de la plataforma para ayudar a lograr un costo total de propiedad entre un 50 % y un 60 % menor y un procesamiento de IA hasta un 30 % más rápido, lo que reduce el tiempo de obtención de valor de meses a semanas.

Al ejecutarse en Dell AI Factory con NVIDIA, Cognizant ofrece un servicio gestionado integral para todo el ciclo de vida de la IA.

"Cognizant AI Factory ayuda a las empresas a convertir el potencial de la IA en valor real y progreso", afirmó directora de Relaciones con Socios de Dell Technologies. "Impulsada por Dell AI Factory con NVIDIA, con una solución integral que incluye los servidores PowerEdge de alto rendimiento de Dell, la red PowerSwitch, PowerScale y Dell Services, ofrecemos a las empresas una vía clara y rápida desde proyectos piloto hasta implementación a gran escala".

Entre las características de Cognizant AI Factory se incluyen:

Entornos de prueba listos para usar, ideales para experimentar y realizar proyectos piloto internos rápidos;

Planos predefinidos y flujos de trabajo MLOps para acortar el tiempo de obtención de valor;

Una capa de resiliencia de IA para el monitoreo, el apoyo a la gobernanza y la gestión del ciclo de vida;

Modelo de precios basado en el consumo para facilitar un gasto predecible y un uso optimizado.

"En todos los sectores, las empresas necesitan soluciones para llevar rápidamente la IA desde la prueba de concepto hasta un motor operativo seguro, controlado y rentable", declaró John Fanelli, vicepresidente de Software Empresarial de NVIDIA. "Juntas, NVIDIA, Cognizant y Dell Technologies están proporcionando la infraestructura de IA y la base de software que dota a las organizaciones del rendimiento y la flexibilidad necesarios para escalar las implementaciones de IA con confianza".

Cognizant AI Factory es un elemento clave de la estrategia general AI Builder de Cognizant, que ofrece a los clientes una base para implementar agentes inteligentes, integrar modelos avanzados y modernizar plataformas heredadas.

Acerca de Cognizant

Cognizant (NASDAQ: CTSH) es un desarrollador de IA y proveedor de servicios tecnológicos que conecta la inversión en IA y el valor empresarial mediante la creación de soluciones de IA integrales para nuestros clientes. Nuestra profunda experiencia en el sector, los procesos y la ingeniería nos permite convertir el contexto único de una organización en sistemas tecnológicos que amplían el potencial humano, generan retornos tangibles y mantienen a las empresas a nivel mundial a la vanguardia en un mundo que cambia con rapidez. Vea cómo en www.cognizant.com o @cognizant.

Para más información, comuníquese con:

Estados Unidos Nombre: Ben Gorelick Correo electrónico: [email protected]

Europa / Asia-Pacífico Nombre: Sarah Douglas Correo electrónico [email protected]

India Nombre: Vipin Nair Correo electrónico [email protected]

1 Esto incluye los servidores de Dell PowerEdge, intercambio de contactos PowerSwitch, almacenamiento PowerScale y Dell Services, junto con NVIDIA AI Enterprise, microservicios NVIDIA NIM, NVIDIA NeMo para la gestión del ciclo de vida de LLM, RAPIDS para canalizaciones de datos aceleradas y bibliotecas CUDA‑X, así como la tecnología de GPU fraccionada de propiedad de Cognizant basada en NVIDIA Multi-Instance GPU (MIG) .

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo_V1.jpg

FUENTE Cognizant