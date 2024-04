A Cognizant concedeu US$ 70 milhões para o avanço de comunidades globalmente diversas

Em apoio à sua iniciativa Synapse, o financiamento filantrópico da Cognizant reafirma seu longo compromisso de treinar indivíduos para os empregos do futuro

TEANECK, Nova Jersey, 11 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Cognizant (Nasdaq: CTSH), uma empresa líder global em tecnologia, concedeu US$ 70 milhões em fundos filantrópicos por meio de 117 concessões a 77 organizações no mundo inteiro desde 2018. Esse marco se baseia na longa história da Cognizant de investir dólares filantrópicos em programas globais de qualificação e criar parcerias que impulsionam a mobilidade econômica para comunidades sub-representadas. Mais recentemente, o esforço de doação corporativa da Cognizant foi incorporado como parte fundamental da iniciativa Synapse da empresa para treinar um milhão de pessoas para os empregos do futuro até o final de 2026.

A Cognizant tem um histórico profundo de investimento em treinamento e educação da força de trabalho global, como também na elevação de comunidades sub-representadas e grupos marginalizados por meio de caminhos para o sucesso. Como parte fundamental da recém-lançada iniciativa Synapse da Cognizant, os dólares filantrópicos, as parcerias comunitárias e o voluntariado terão como objetivo ajudar 300.000 pessoas a fazer transições de carreira bem-sucedidas para a tecnologia e para os futuros empregos de IA.

Comentando sobre essas iniciativas, Tobi Young, vice-presidente sênior e diretor de Assuntos Corporativos da Cognizant, disse: "A Cognizant lançou o Synapse como parte de nosso compromisso de capacitar e preparar a força de trabalho para a IA e a economia digital. Temos orgulho de investir com nossas parcerias educacionais comunitárias e sem fins lucrativos para equipar indivíduos com novas habilidades tecnológicas, para sustentar comunidades à medida que a economia digital cresce e para melhorar as oportunidades econômicas para todos".

A Cognizant concentra seus investimentos em capacitação em organizações que: 1) proporcionam acesso precoce à aprendizagem e à rede de contatos; 2) criam caminhos para pessoas que estão ingressando ou avançando em suas carreiras na tecnologia; e 3) inspiram novas ideias que impulsionam o setor de tecnologia em apoio à capacitação. Em conjunto, essas organizações têm sido fundamentais para inspirar, educar e preparar comunidades e indivíduos de todas as idades para terem sucesso na força de trabalho em constante evolução de hoje. Apenas em 2023, uma amostragem dos investimentos corporativos globais da Cognizant inclui:

1. Organizações que proporcionam acesso precoce à aprendizagem e à rede de contatos, tais como:

Girlstart Apoiar a educação em STEM durante todo o ano para meninas. Em 2024, a Girlstart tem como objetivo alcançar mais de 1.800 meninas da 4ª e 5ª séries por meio de 88 programas extracurriculares nos estados do Texas , Califórnia e Massachusetts , como também mais de 900 meninas da 4ª a 8ª série por meio de 36 acampamentos de verão temáticos e intensivos em STEM.

Raspberry Pi Foundation Apoiar os programas Code Club e CoderDojo no Reino Unido, oferecendo oportunidades gratuitas e acessíveis para jovens aprenderem a codificar e criar com tecnologia digital. Esses clubes são conduzidos localmente por educadores e voluntários em locais comunitários como escolas e bibliotecas, e espera-se que 17.000 alunos se beneficiem diretamente deste investimento.

Year Up Apoiar o serviço direto da Year Up, um programa americano de capacitação profissional, e os programas inovadores de desenvolvimento de força de trabalho da Year Up em todo o país, em regiões como Atlanta , Austin , Bay Area, Charlotte , Chicago , Dallas , Denver , Nova York , Phoenix e muito mais. O financiamento ajuda a permitir que a Year Up continue implementando programas de treinamento profissional, explore novos modelos de programas e melhore as operações organizacionais internas para atender melhor mais de 4.000 jovens adultos em 2024.



2. Organizações que criam caminhos para indivíduos que ingressam e avançam em suas carreiras na área de tecnologia, como:

Blind Institute of Technology Apoiar o Blind Institute of Technology's Academy, que oferece treinamento de habilidades técnicas relevantes para o setor e credenciamento para candidatos a emprego com deficiência que desejam aumentar seu potencial salarial e encontrar um trabalho significativo.

Code Platoon Apoiar os programas de treinamento em engenharia de software de pilha completa e engenharia de nuvem DevOps da Code Platoon em 2024. Desde 2016, a CodePlatoon formou mais de 500 veteranos e cônjuges de militares, 74% dos quais encontraram um emprego em até 6 meses após a formatura.

ReDI School of Digital Integration Apoiar a ReDI School of Digital Integration na Alemanha, pois ela capacita indivíduos que, de outra forma, poderiam ser excluídos do cenário tecnológico. Isso contribuirá para a criação de uma comunidade global diversificada, qualificada e interconectada. O financiamento da Cognizant apoia o Programa de Carreira Digital, que oferece cursos de alta tecnologia para estudantes que desejam desenvolver uma carreira no setor de tecnologia, e o Programa Mulheres Digitais, que trabalha para capacitar as mulheres na área de tecnologia.

of Digital Integration ICT Academy A Cognizant Foundation India, sob sua iniciativa emblemática "Tech4All", fez uma parceria com a ICT Academy, Tamil Nadu, para treinar 5.000 mulheres desprivilegiadas com habilidades tecnológicas avançadas, estabelecendo um Centro de Excelência para o Empoderamento das Mulheres em 71 faculdades nos estados indianos de Karnataka, Kerala, Tamil Nadu e Telangana. O objetivo do projeto é capacitar mulheres graduadas com habilidades essenciais da indústria 4.0 e garantir sua preparação para o dinâmico mercado de trabalho.



3. Organizações que inspiram novas ideias que impulsionam o setor de tecnologia em apoio à capacitação, tais como:

National Governors Association Center for Best Practices, Workforce Innovation Network Centro de Melhores Práticas da Associação Nacional de Governadores (NGA Center), Rede de Inovação da Força de Trabalho: Apoiar a Fase III da Rede de Inovação da Força de Trabalho do NGA Center para elevar os líderes dos setores público e privado que estão promovendo soluções inovadoras de força de trabalho que preparam os trabalhadores para os empregos de amanhã. A doação apóia reuniões de conselheiros de governadores e formuladores de políticas estaduais, como também a liderança de pensamento para promover o campo e ajudar os estados a implementar as melhores práticas.

Iniciativa de relatórios sobre turnos de trabalho, IA e oportunidades econômicas Apoiar a elaboração de relatórios detalhados sobre as formas como a inteligência artificial está remodelando a educação e o trabalho – com foco especial em saber se seu uso está exacerbando as desigualdades ou abrindo novas portas para o avanço econômico. O projeto se concentrará em 1) a função específica da IA na construção (ou impedimento) de melhores conexões entre a educação pós-secundária e o trabalho, 2) os possíveis impactos sobre o avanço econômico para as pessoas na metade inferior dos estratos de renda e 3) exemplos concretos de como o uso da IA já está impactando a educação pós-secundária e o trabalho.



A iniciativa Synapse da Cognizant tem como objetivo preparar e equipar indivíduos de diversas origens, no mundo inteiro, que não têm acesso a habilidades tecnológicas para participar e prosperar à medida que mais empregos se tornam dependentes do conhecimento tecnológico. A Cognizant acredita que um ingrediente fundamental para a sustentabilidade é investir em treinamento e aprimoramento de habilidades, de modo que os indivíduos sejam capacitados com as habilidades tecnológicas para manter seus meios de subsistência e comunidades. Para obter mais informações sobre o Synapse, acesse aqui.

