Компания Cognizant выделила 70 миллионов долларов на развитие сообществ по всему миру

В поддержку своей инициативы Synapse благотворительное подразделение компании Cognizant подтверждает свою давнюю приверженность обучению людей для работы в будущем

ТИНЕК, штат Нью-Джерси, 13 апреля 2024 г. /PRNewswire/ - Cognizant (NASDAQ: CTSH), ведущая глобальная технологическая компания, с 2018 года выделила 70 миллионов долларов в виде благотворительных средств через 117 грантов 77 организациям по всему миру. Это достижение знаменует долгую историю компании Cognizant, инвестирующей благотворительные средства в глобальные программы профессиональной подготовки и создания партнерств, которые стимулируют экономическую мобильность для недопредставленных сообществ. Совсем недавно корпоративная благотворительная деятельность Cognizant была включена в качестве ключевой части в инициативу компании Synapse по обучению одного миллиона человек для работы в будущем к концу 2026 года.

Компания Cognizant имеет богатый опыт инвестирования в обучение и просвещение глобальной рабочей силы, а также в поддержку недопредставленных сообществ и маргинализированных групп на пути к успеху. В качестве ключевой части недавно запущенной инициативы Synapse компании Cognizant благотворительные средства, партнерские отношения с сообществами и волонтерство будут направлены на то, чтобы помочь 300 000 человек сделать успешные карьерные переходы в технологии и будущие рабочие места в области ИИ.

Комментируя эти инициативы, Тоби Янг (Tobi Young), старший вице-президент и директор по корпоративным вопросам Cognizant, сказал: «Cognizant запустила Synapse в рамках нашей приверженности получению навыков и подготовке рабочей силы для ИИ и цифровой экономики. Мы гордимся тем, что инвестируем в наши некоммерческие и общественные образовательные партнерства, чтобы вооружить людей новыми технологическими навыками, поддержать сообщества по мере роста цифровой экономики и улучшить экономические возможности для всех».

Cognizant фокусирует свои инвестиции в квалификацию на организациях, которые 1) обеспечивают ранний доступ к обучению и созданию сетей; 2) создают пути для людей, начинающих или продвигающих свою карьеру в области технологий, и 3) вдохновляют на новые идеи, которые продвигают технологическую отрасль вперед при поддержке навыков. Взятые вместе, эти организации сыграли важную роль во вдохновлении, обучении и подготовке сообществ и людей всех возрастов к успеху в сегодняшней быстро развивающейся рабочей силе. Только в 2023 году выборка глобальных корпоративных пожертвований Cognizant включает в себя:

1. Организации, которые предоставляют ранний доступ к обучению и сетям, такие как:

Girlstart Поддержка круглогодичного STEM-образования для девочек. В 2024 году Girlstart стремится охватить более 1800 девочек 4 и 5 классов через 88 программ после школы в Техасе, Калифорнии и Массачусетсе, а также более 900 девочек в 4—8 классах через 36 тематических летних лагерей с интенсивным STEM-обучением.

Raspberry Pi Foundation Поддержка программ Code Club и CoderDojo в Великобритании, предлагающих бесплатные и доступные возможности для молодых людей научиться кодировать и творить с помощью цифровых технологий. Эти клубы организуются на местном уровне педагогами и волонтерами в общественных местах, таких как школы и библиотеки, и ожидается, что 17 000 учащихся получат прямую выгоду от этих инвестиций.

Year Up Поддержка программ прямого обслуживания и инновационного развития рабочей силы Year Up по всей стране в таких регионах, как Атланта, Остин, Большой залив, Шарлотт, Чикаго, Даллас, Денвер, Нью-Йорк, Феникс и других. Финансирование помогает Year Up продолжить реализацию своих программ профессиональной подготовки, изучить новые модели программ и улучшить внутренние организационные операции, чтобы лучше обслуживать более 4000 молодых людей в 2024 году.



2. Организации, которые создают пути для людей, вступающих и продвигающих свою карьеру в области технологий, такие как:

Технологический институт слепых Поддержка Академии Технологического института слепых, которая обеспечивает обучение отраслевым техническим навыкам и аттестацию лиц с ограниченными возможностями, ищущих работу, которые хотят повысить свой потенциал заработной платы и найти значимую работу.

Code Platoon Поддержка программ разработки полного стека программного обеспечения Code Platoon и программ обучения облачной инженерии DevOps в 2024 году. С 2016 года CodePlatoon выпустил более 500 ветеранов и супругов военнослужащих, 74% из которых нашли работу в течение 6 месяцев после окончания учебы.

Школа цифровой интеграции ReDI Поддержка Школы цифровой интеграции ReDI в Германии, поскольку она расширяет возможности людей, которые в противном случае могут быть исключены из технологического ландшафта. Это будет способствовать созданию разнообразного, квалифицированного и взаимосвязанного глобального сообщества. Финансирование от Cognizant поддерживает программу «Цифровая карьера», которая предлагает высокотехнологичные курсы для студентов, желающих развивать карьеру в технологической отрасли, и программу «Цифровые женщины», которая работает над расширением прав и возможностей женщин в сфере технологий.

ICT Academy Cognizant Foundation India в рамках своей флагманской инициативы «Tech4All» сотрудничает с ICT Academy в штате Тамилнад, чтобы обучить 5000 женщин-выпускниц, находящихся в неблагоприятном положении, передовым техническим навыкам, создав Центр передового опыта по расширению прав и возможностей женщин в 71 колледже в индийских штатах Карнатака, Керала, Тамилнад и Телангана. Цель проекта — расширить возможности женщин-выпускников, обладающих необходимыми навыками в индустрии 4.0, и обеспечить их готовность к динамичному рынку труда.



3. Организации, которые вдохновляют на новые идеи, продвигающие технологическую отрасль в поддержку навыков, такие как:

Центр передового опыта Национальной ассоциации губернаторов, Workforce Innovation Network Центр передового опыта Национальной ассоциации губернаторов (Центр NGA), Workforce Innovation Network Поддержка Фазы III Workforce Innovation Network Центра NGA для повышения уровня лидеров государственного и частного секторов, которые продвигают инновационные решения для рабочей силы, которые готовят работников к рабочим местам завтрашнего дня. Фонд поддерживает встречи советников губернаторов и государственных политиков, а также идейное лидерство для продвижения на местах и оказания помощи государствам, стремящимся внедрить передовой опыт.

Инициатива по смене работы, искусственному интеллекту и отчетности об экономических возможностях Поддержка углубленной отчетности о том, как искусственный интеллект меняет образование и работу, с особым акцентом на то, усугубляет ли его использование неравенство или открывает новые двери для экономического развития. Проект сосредоточится на 1) конкретной роли ИИ в создании (или препятствовании) улучшению связей между продолженным средним образованием и работой, 2) потенциальном воздействии на экономическое развитие людей в нижней половине слоев дохода, и 3) конкретных примерах того, как использование ИИ уже влияет на продолженное среднее образование и работу.



Инициатива Cognizant Synapse направлена на подготовку и оснащение людей из разных стран мира, которые не имеют доступа к технологическим навыкам для участия и процветания, поскольку все больше рабочих мест становятся зависимыми от технологических ноу-хау. Компания Cognizant считает, что ключевым компонентом устойчивого развития являются инвестиции в обучение и повышение квалификации, чтобы люди могли владеть технологическими навыками для поддержания своих источников средств к существованию и сообществ. Для получения дополнительной информации о Synapse посетите.

О компании Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) проектирует современный бизнес. Мы помогаем клиентам модернизировать технологии, переосмысливать процессы и преобразовывать способы взаимодействия, чтобы они могли сохранять лидерство в нашем быстро меняющемся мире. Вместе мы улучшаем повседневную жизнь. Подробнее на веб-сайте www.cognizant.com или по адресу @cognizant.

За дополнительной информацией обращайтесь:

США Имя: Габриэль Гульочельо (Gabrielle Gugliocciello) Электронная почта: [email protected]

Европа / Азиатско-Тихоокеанский регион Имя: Кристина Шнайдер (Christina Schneider) Электронная почта: [email protected]

Индия Имя: Рашми Васишт (Rashmi Vasisht) Электронная почта: [email protected]

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