Компания Cognizant выделила 70 миллионов долларов на развитие сообществ по всему миру
Apr 12, 2024, 20:29 ET
В поддержку своей инициативы Synapse благотворительное подразделение компании Cognizant подтверждает свою давнюю приверженность обучению людей для работы в будущем
ТИНЕК, штат Нью-Джерси, 13 апреля 2024 г. /PRNewswire/ - Cognizant (NASDAQ: CTSH), ведущая глобальная технологическая компания, с 2018 года выделила 70 миллионов долларов в виде благотворительных средств через 117 грантов 77 организациям по всему миру. Это достижение знаменует долгую историю компании Cognizant, инвестирующей благотворительные средства в глобальные программы профессиональной подготовки и создания партнерств, которые стимулируют экономическую мобильность для недопредставленных сообществ. Совсем недавно корпоративная благотворительная деятельность Cognizant была включена в качестве ключевой части в инициативу компании Synapse по обучению одного миллиона человек для работы в будущем к концу 2026 года.
Компания Cognizant имеет богатый опыт инвестирования в обучение и просвещение глобальной рабочей силы, а также в поддержку недопредставленных сообществ и маргинализированных групп на пути к успеху. В качестве ключевой части недавно запущенной инициативы Synapse компании Cognizant благотворительные средства, партнерские отношения с сообществами и волонтерство будут направлены на то, чтобы помочь 300 000 человек сделать успешные карьерные переходы в технологии и будущие рабочие места в области ИИ.
Комментируя эти инициативы, Тоби Янг (Tobi Young), старший вице-президент и директор по корпоративным вопросам Cognizant, сказал: «Cognizant запустила Synapse в рамках нашей приверженности получению навыков и подготовке рабочей силы для ИИ и цифровой экономики. Мы гордимся тем, что инвестируем в наши некоммерческие и общественные образовательные партнерства, чтобы вооружить людей новыми технологическими навыками, поддержать сообщества по мере роста цифровой экономики и улучшить экономические возможности для всех».
Cognizant фокусирует свои инвестиции в квалификацию на организациях, которые 1) обеспечивают ранний доступ к обучению и созданию сетей; 2) создают пути для людей, начинающих или продвигающих свою карьеру в области технологий, и 3) вдохновляют на новые идеи, которые продвигают технологическую отрасль вперед при поддержке навыков. Взятые вместе, эти организации сыграли важную роль во вдохновлении, обучении и подготовке сообществ и людей всех возрастов к успеху в сегодняшней быстро развивающейся рабочей силе. Только в 2023 году выборка глобальных корпоративных пожертвований Cognizant включает в себя:
1. Организации, которые предоставляют ранний доступ к обучению и сетям, такие как:
- Girlstart
- Поддержка круглогодичного STEM-образования для девочек. В 2024 году Girlstart стремится охватить более 1800 девочек 4 и 5 классов через 88 программ после школы в Техасе, Калифорнии и Массачусетсе, а также более 900 девочек в 4—8 классах через 36 тематических летних лагерей с интенсивным STEM-обучением.
- Raspberry Pi Foundation
- Поддержка программ Code Club и CoderDojo в Великобритании, предлагающих бесплатные и доступные возможности для молодых людей научиться кодировать и творить с помощью цифровых технологий. Эти клубы организуются на местном уровне педагогами и волонтерами в общественных местах, таких как школы и библиотеки, и ожидается, что 17 000 учащихся получат прямую выгоду от этих инвестиций.
- Year Up
- Поддержка программ прямого обслуживания и инновационного развития рабочей силы Year Up по всей стране в таких регионах, как Атланта, Остин, Большой залив, Шарлотт, Чикаго, Даллас, Денвер, Нью-Йорк, Феникс и других. Финансирование помогает Year Up продолжить реализацию своих программ профессиональной подготовки, изучить новые модели программ и улучшить внутренние организационные операции, чтобы лучше обслуживать более 4000 молодых людей в 2024 году.
2. Организации, которые создают пути для людей, вступающих и продвигающих свою карьеру в области технологий, такие как:
- Технологический институт слепых
- Поддержка Академии Технологического института слепых, которая обеспечивает обучение отраслевым техническим навыкам и аттестацию лиц с ограниченными возможностями, ищущих работу, которые хотят повысить свой потенциал заработной платы и найти значимую работу.
- Code Platoon
- Поддержка программ разработки полного стека программного обеспечения Code Platoon и программ обучения облачной инженерии DevOps в 2024 году. С 2016 года CodePlatoon выпустил более 500 ветеранов и супругов военнослужащих, 74% из которых нашли работу в течение 6 месяцев после окончания учебы.
- Школа цифровой интеграции ReDI
- Поддержка Школы цифровой интеграции ReDI в Германии, поскольку она расширяет возможности людей, которые в противном случае могут быть исключены из технологического ландшафта. Это будет способствовать созданию разнообразного, квалифицированного и взаимосвязанного глобального сообщества. Финансирование от Cognizant поддерживает программу «Цифровая карьера», которая предлагает высокотехнологичные курсы для студентов, желающих развивать карьеру в технологической отрасли, и программу «Цифровые женщины», которая работает над расширением прав и возможностей женщин в сфере технологий.
- ICT Academy
- Cognizant Foundation India в рамках своей флагманской инициативы «Tech4All» сотрудничает с ICT Academy в штате Тамилнад, чтобы обучить 5000 женщин-выпускниц, находящихся в неблагоприятном положении, передовым техническим навыкам, создав Центр передового опыта по расширению прав и возможностей женщин в 71 колледже в индийских штатах Карнатака, Керала, Тамилнад и Телангана. Цель проекта — расширить возможности женщин-выпускников, обладающих необходимыми навыками в индустрии 4.0, и обеспечить их готовность к динамичному рынку труда.
3. Организации, которые вдохновляют на новые идеи, продвигающие технологическую отрасль в поддержку навыков, такие как:
- Центр передового опыта Национальной ассоциации губернаторов, Workforce Innovation Network
- Центр передового опыта Национальной ассоциации губернаторов (Центр NGA), Workforce Innovation Network Поддержка Фазы III Workforce Innovation Network Центра NGA для повышения уровня лидеров государственного и частного секторов, которые продвигают инновационные решения для рабочей силы, которые готовят работников к рабочим местам завтрашнего дня. Фонд поддерживает встречи советников губернаторов и государственных политиков, а также идейное лидерство для продвижения на местах и оказания помощи государствам, стремящимся внедрить передовой опыт.
- Инициатива по смене работы, искусственному интеллекту и отчетности об экономических возможностях
- Поддержка углубленной отчетности о том, как искусственный интеллект меняет образование и работу, с особым акцентом на то, усугубляет ли его использование неравенство или открывает новые двери для экономического развития. Проект сосредоточится на 1) конкретной роли ИИ в создании (или препятствовании) улучшению связей между продолженным средним образованием и работой, 2) потенциальном воздействии на экономическое развитие людей в нижней половине слоев дохода, и 3) конкретных примерах того, как использование ИИ уже влияет на продолженное среднее образование и работу.
Инициатива Cognizant Synapse направлена на подготовку и оснащение людей из разных стран мира, которые не имеют доступа к технологическим навыкам для участия и процветания, поскольку все больше рабочих мест становятся зависимыми от технологических ноу-хау. Компания Cognizant считает, что ключевым компонентом устойчивого развития являются инвестиции в обучение и повышение квалификации, чтобы люди могли владеть технологическими навыками для поддержания своих источников средств к существованию и сообществ. Для получения дополнительной информации о Synapse посетите.
О компании Cognizant
Cognizant (Nasdaq: CTSH) проектирует современный бизнес. Мы помогаем клиентам модернизировать технологии, переосмысливать процессы и преобразовывать способы взаимодействия, чтобы они могли сохранять лидерство в нашем быстро меняющемся мире. Вместе мы улучшаем повседневную жизнь. Подробнее на веб-сайте www.cognizant.com или по адресу @cognizant.
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За дополнительной информацией обращайтесь:
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США
Имя: Габриэль Гульочельо (Gabrielle Gugliocciello)
Электронная почта: [email protected]
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Европа / Азиатско-Тихоокеанский регион
Имя: Кристина Шнайдер (Christina Schneider)
Электронная почта: [email protected]
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Индия
Имя: Рашми Васишт (Rashmi Vasisht)
Электронная почта: [email protected]
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