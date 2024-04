Cognizant przyznaje 70 milionów dolarów na wspieranie globalnie zróżnicowanych społeczności

Filantropijne finansowanie Cognizant w ramach inicjatywy Synapse potwierdza jej wieloletnie zaangażowanie w przygotowanie osób do zawodów przyszłości.

TEANECK, New Jersey, 11 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH), wiodąca światowa firma technologiczna, przyznała 70 milionów dolarów z funduszy dobroczynnych w ramach 117 darowizn dla 77 organizacji na całym świecie od 2018 roku. Ten krok milowy firmy Cognizant bazuje na długiej historii w inwestowanie funduszy filantropijnych w światowe programy ulepszające i tworzeniu partnerstw, które wzmacniają ekonomiczną mobilność niedostatecznie reprezentowanych społeczności. Dosyć niedawno działania firmy Cognizant na rzecz darowizn korporacyjnych stały się kluczową częścią inicjatywy firmy pod nazwą Synapse, której celem jest przeszkolenie miliona osób do zawodów przyszłości do końca 2026 roku.

Cognizant posiada długą historię inwestowania w szkolenia i edukację pracowników na całym świecie, jak również poprawę sytuacji niedostatecznie reprezentowanych społeczności i marginalizowanych grup poprzez prowadzenie ich w drodze do sukcesu. Jako kluczowa część niedawno uruchomionej inicjatywy Synapse firmy Cognizant, fundusze filantropijne, partnerstwa społeczne i wolontariat będą miały na celu pomóc 300 tysiącom osób w pomyślnym przejściu do kariery w dziedzinie technologii i w przyszłości sztucznej inteligencji.

Komentując te inicjatywy, Tobi Young, starszy wiceprezes i dyrektor ds. korporacyjnych w firmie Cognizant, powiedział: „Firma Cognizant wprowadziła Synapse jako część naszego zobowiązania i przygotowania pracowników do wprowadzenia sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej. Jesteśmy dumni, że możemy inwestować w nasze partnerstwa społeczne i non-profit w zakresie edukacji, aby wyposażyć ludzi w umiejętności związane z nowymi technologiami, wspierać społeczności w miarę rozwoju gospodarki cyfrowej i poprawić możliwości ekonomiczne dla każdego".

Cognizant koncentruje swoje inwestycje w rozwój umiejętności na organizacjach, które: 1) zapewniają wczesny dostęp do nauki i nawiązywania kontaktów; 2) tworzą ścieżki dla osób rozpoczynających lub rozwijających karierę w branży technologicznej oraz 3) dają inspirację dla nowych pomysłów, popychających branżę technologiczną do przodu w celu wspierania rozwoju umiejętności. Razem organizacje te odegrały zasadniczą rolę w inspirowaniu, edukowaniu i przygotowywaniu społeczności i osób w każdym wieku do odniesienia sukcesu na dzisiejszym szybko zmieniającym się rynku pracy. W 2023 r. wśród globalnych darowizn korporacyjnych Cognizant znalazły się:

1. Organizacje, które zapewniają wczesny dostęp do nauki i tworzenia sieci, takie jak:

Girlstart Wspieranie całorocznej edukacji STEM dla dziewcząt. W 2024 roku Girlstart zamierza dotrzeć do ponad 1800 dziewcząt z 4 i 5 klasy poprzez 88 programów pozaszkolnych w Teksasie, Kalifornii i Massachusetts , a także ponad 900 dziewcząt w klasach 4-8 poprzez 36 tematycznych obozów letnich ukierunkowanych na umiejętności STEM.



Raspberry Pi Foundation Wspieranie programów Code Club i CoderDojo w Wielkiej Brytanii, oferujących młodym ludziom bezpłatne i dostępne możliwości nauki kodowania i tworzenia za pomocą technologii cyfrowej. Kluby te są prowadzone lokalnie przez nauczycieli i wolontariuszy w miejscach publicznych, takich jak szkoły i biblioteki, a przewiduje się, że 17000 uczniów bezpośrednio skorzysta z tej inwestycji.



Year Up Wspieranie bezpośrednich usług Year Up i innowacyjnych programów rozwoju kadr w całym kraju w regionach takich jak Atlanta , Austin , Bay Area, Charlotte , Chicago , Dallas , Denver , Nowy Jork, Phoenix i innych. Finansowanie pomaga Year Up kontynuować wdrażanie programów szkoleń zawodowych, odkrywać nowe modele programów i ulepszać wewnętrzne operacje organizacyjne, aby lepiej służyć ponad 4000 młodych dorosłych w 2024 roku.



2. Organizacje, które otwierają drogi dla ludzi rozpoczynających i rozwijających swoje kariery w dziedzinie technologii, takie jak:

Blind Institute of Technology Wspieranie Akademii Blind Institute of Technology, która zapewnia szkolenia w zakresie umiejętności technicznych istotnych dla branży i kwalifikacje dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, które chcą zwiększyć swój potencjał płacowy i znaleźć wartościową pracę.

Code Platoon Wspieranie programów szkoleniowych Code Platoon w zakresie inżynierii oprogramowania full-stack i inżynierii chmury DevOps w 2024 r. Od 2016 roku CodePlatoon ukończyło ponad 500 weteranów i małżonków wojskowych, z których 74% znalazło pracę w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów.



ReDI School of Digital Integration Wspieranie Szkoły Integracji Cyfrowej ReDI w Niemczech, ponieważ wzmacnia ona pozycję osób zagrożonych wykluczeniem ze środowiska technologicznego. Przyczyni się to do stworzenia zróżnicowanej, wykwalifikowanej i wzajemnie połączonej globalnej społeczności. Finansowanie z Cognizant wspiera program Digital Career, który oferuje zaawansowane technologicznie kursy dla studentów, którzy chcą rozwijać karierę w branży technologicznej, oraz program Digital Women, który działa na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet w branży technologicznej.

of Digital Integration

ICT Academy Cognizant Foundation India, w ramach swojej sztandarowej inicjatywy „Tech4All", nawiązała współpracę z ICT Academy w Tamil Nadu, aby przeszkolić 5000 znajdujących się w niekorzystnej sytuacji absolwentek z zaawansowanymi umiejętnościami technologicznymi, tworząc Centre of Excellence for Women Empowerment w 71 szkołach wyższych w indyjskich stanach Karnataka, Kerala, Tamil Nadu i Telangana. Celem projektu jest wyposażenie absolwentek w niezbędne umiejętności przemysłu 4.0 oraz przygotowanie ich do dynamicznego rynku pracy.



3. Organizacje, które inspirują do tworzenia nowych pomysłów, które pchają naprzód wspieranie umiejętności w branży technologicznej

National Governors Association Center for Best Practices, Workforce Innovation Network National Governors Association Center for Best Practices (NGA Center), Workforce Innovation Network: Wsparcie etapu III inicjatywy Workforce Innovation Network NGA Center w celu podniesienia rangi liderów sektora publicznego i prywatnego, którzy opracowują innowacyjne rozwiązania, które przygotowują pracowników do pracy w przyszłości. Darowizna wspiera zwoływanie doradców gubernatorów i decydentów stanowych, a także przywództwo merytoryczne w celu rozwoju w terenie i wspierania stanów dążących do wdrożenia najlepszych praktyk.

Work Shift, AI & Economic Opportunity Reporting Initiative Wspieranie opracowywania szczegółowych raportów na temat sposobów, w jakie sztuczna inteligencja zmienia edukację i pracę - ze szczególnym naciskiem na to, czy jej wykorzystanie zaostrza nierówności, czy też otwiera nowe drzwi do rozwoju gospodarczego. Projekt skupi się na 1) szczególnej roli sztucznej inteligencji w budowaniu (lub utrudnianiu) lepszych powiązań między kształceniem pomaturalnym a pracą, 2) potencjalnym wpływie na postęp ekonomiczny osób z dolnej połowy warstw dochodowych oraz 3) konkretnych przykładach tego, jak wykorzystanie sztucznej inteligencji już wpływa na edukację i pracę na poziomie policealnym.



Inicjatywa Synapse firmy Cognizant ma na celu przygotowanie i wyposażenie osób z różnych środowisk na całym świecie, które nie miały dostępu do rozwoju w dziedzinie technologii, aby mogły uczestniczyć i rozwijać się, ponieważ coraz więcej miejsc pracy staje się zależnych od wiedzy technologicznej. Cognizant uważa, że kluczowym składnikiem zrównoważonego rozwoju jest inwestowanie w szkolenia i podnoszenie kwalifikacji, aby ludzie wyposażeni byli w umiejętności technologiczne niezbędne do zachowania ich źródeł utrzymania. Więcej informacji na temat usługi Synapse można znaleźć tutaj .

Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) odpowiada za inżynierię nowoczesnej działalności biznesowej. Pomaga swoim klientom w modernizacji technologii, tworzeniu na nowo procesów i transformacji doświadczeń, co pozwala im utrzymać przewagę w dynamicznie zmieniającym się świecie. Razem sprawiają, że codzienne życie staje się lepsze. O tym, tym jak to robią, można dowiedzieć się na stronie www.cognizant.com lub na profilach społecznościowych firmy.