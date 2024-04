Cognizant venuje 70 miliónov USD na podporu rozmanitých komunít na celom svete

Filantropické financovanie spoločnosti Cognizant na podporu svojej iniciatívy Synapse opätovne potvrdzuje dlhodobé odhodlanie vzdelávať jednotlivcov pre povolania budúcnosti

TEANECK, New Jersey, 12. apríla 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Cognizant (Nasdaq: CTSH), popredná globálna technologická spoločnosť, venovala od roku 2018 na filantropické účely 70 miliónov dolárov prostredníctvom 117 grantov 77 organizáciám na celom svete. Tento míľnik vychádza z dlhej histórie spoločnosti Cognizant, ktorá investuje filantropické prostriedky do globálnych vzdelávacích programov a buduje partnerstvá na podporu ekonomickej mobility nedostatočne zastúpených komunít. Nedávno sa firemné darcovstvo spoločnosti Cognizant stalo kľúčovou súčasťou iniciatívy Synapse, ktorej cieľom je do konca roka 2026 vyškoliť milión ľudí pre povolania budúcnosti.

Spoločnosť Cognizant dlhodobo investuje do odbornej prípravy a vzdelávania pracovnej sily na celom svete, ako aj zlepšovania situácie nedostatočne zastúpených komunít a marginalizovaných skupín tým, že ich vedie k úspechu. Ako kľúčová súčasť nedávno spustenej iniciatívy spoločnosti Cognizant pod názvom Synapse bude cieľom filantropických prostriedkov, komunitných partnerstiev a dobrovoľníckej činnosti pomôcť 300 000 jednotlivcom nastúpiť na úspešnú kariéru v oblasti technológií a umelej inteligencie.

Tobi Young, senior viceprezident a riaditeľ pre firemné záležitosti spoločnosti Cognizant, k týmto iniciatívam povedal: „Spoločnosť Cognizant spustila Synapse ako súčasť nášho záväzku k príprave pracovníkov na umelú inteligenciu a digitálnu ekonomiku. Sme hrdí na to, že spolu s našimi neziskovými a komunitnými partnermi v oblasti vzdelávania môžeme pomôcť jednotlivcom získavať nové technologické zručnosti, podporovať komunity pri raste digitálnej ekonomiky a zlepšovať ekonomické príležitosti pre všetkých."

Cognizant zameriava svoje investície do zručností na organizácie, ktoré 1) poskytujú včasný prístup k vzdelávaniu a vytváraniu sietí; 2) vytvárajú cesty pre jednotlivcov, ktorí začínajú alebo rozvíjajú svoju kariéru v oblasti technológií, a 3) inšpirujú nové nápady, ktoré posúvajú technologický priemysel vpred a podporujú rozvoj zručností. Tieto organizácie spoločne pomáhajú inšpirovať, vzdelávať a pripravovať komunity a jednotlivcov všetkých vekových kategórií, aby uspeli na dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom pracovnom trhu. Len v roku 2023 medzi príjemcov globálnych firemných darov spoločnosti Cognizant patria:

1. Organizácie, ktoré poskytujú včasný prístup k vzdelávaniu a vytváraniu sietí, ako napríklad:

Girlstart Podpora celoročného vzdelávania dievčat v oblasti STEM. V roku 2024 chce Girlstart osloviť viac ako 1 800 dievčat 4. a 5. ročníka prostredníctvom 88 mimoškolských programov v Texase, Kalifornii a Massachusetts , ako aj vyše 900 dievčat 4. až 8. ročníka v rámci 36 tematických letných táborov zameraných na STEM.

Raspberry Pi Foundation Podpora programov Code Club a CoderDojo vo Spojenom Kráľovstve, ktoré mladým ľuďom ponúkajú bezplatné a prístupné príležitosti naučiť sa programovať a tvoriť pomocou digitálnej technológie. Tieto kluby vedú miestni pedagógovia a dobrovoľníci na verejných miestach, ako sú školy a knižnice, a podľa predpokladov by z tejto investície malo priamo profitovať 17 000 študentov.

Year Up Podpora priamych služieb a inovatívnych programov rozvoja pracovnej sily Year Up v celej krajine v regiónoch ako Atlanta , Austin , Bay Area, Charlotte , Chicago , Dallas , Denver, New York , Phoenix a ďalšie. Financovanie pomáha organizácii Year Up pokračovať v realizácii svojich programov odbornej prípravy, skúmať nové modely programov a zlepšovať interné organizačné operácie, aby v roku 2024 lepšie slúžili vyše 4 000 mladým dospelým.



2. Organizácie, ktoré poskytujú jednotlivcom možnosti začínať a rozvíjať kariéru v oblasti technológií, ako napríklad:

Blind Institute of Technology Podpora Akadémie Blind Institute of Technology (Technologický inštitút pre nevidiacich), ktorá poskytuje odbornú prípravu a kvalifikáciu v oblasti technických zručností pre uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím, ktorí chcú zvýšiť svoj mzdový potenciál a nájsť zmysluplnú prácu.

Code Platoon Podpora full-stack softvérového inžinierstva Code Platoon a školiacich programov cloudového inžinierstva DevOps v roku 2024. Od roku 2016 absolvovalo CodePlatoon viac ako 500 veteránov a manželiek vojakov, z ktorých 74 % si našlo prácu do 6 mesiacov od ukončenia štúdia.

ReDI School of Digital Integration Podpora školy ReDI School of Digital Integration v Nemecku, ktorá podporuje jednotlivcov inak vylúčených z technologického prostredia. Prispeje to k vytvoreniu rozmanitej, kvalifikovanej a vzájomne prepojenej globálnej komunity. Financovanie od spoločnosti Cognizant podporuje program Digital Career, ktorý ponúka kurzy špičkových technológií pre študentov so záujmom o kariéru v technologickom priemysle, a program The Digital Women, ktorý sa snaží posilniť postavenie žien v oblasti technológií.

of Digital Integration ICT Academy Nadácia Cognizant Foundation India sa v rámci svojej hlavnej iniciatívy „Tech4All" spojila s ICT Academy, Tamil Nadu, aby vyškolila 5 000 znevýhodnených absolventiek v oblasti pokročilých technických zručností zriadením Centre of Excellence for Women Empowerment v 71 vysokých školách v indických štátoch Karnataka, Kerala, Tamil Nadu a Telangana. Cieľom projektu je vybaviť absolventky základnými zručnosťami v odvetví 4.0 a pripraviť ich na dynamický pracovný trh.



3. Organizácie, ktoré inšpirujú k novým nápadom schopným posúvať technologický priemysel vpred podporou zručností, ako napríklad:

National Governors Association Center for Best Practices, Workforce Innovation Network National Governors Association Center for Best Practices (NGA Center), Workforce Innovation Network: Podpora III. fázy projektu NGA Center's Workforce Innovation Network s cieľom pozdvihnúť lídrov verejného aj súkromného sektora, ktorí presadzujú inovatívne riešenia pre prípravu pracovných síl na povolanie zajtrajška. Príspevok podporuje stretnutia poradcov guvernérov a tvorcov štátnej politiky, ako aj ideové vedenie pre rozvoj v tejto oblasti a pomoc štátom pri zavádzaní osvedčených postupov.

Work Shift, AI & Economic Opportunity Reporting Initiative Podpora hĺbkového informovania o zmenách vo vzdelávaní a práci v dôsledku využívania umelej inteligencie – s osobitným zameraním na to, či jej používanie zhoršuje nerovnosti alebo otvára nové cesty k hospodárskemu pokroku. Projekt sa zameria na 1) špecifickú úlohu AI pri vytváraní (alebo naopak bránení) lepších prepojení medzi postsekundárnym vzdelávaním a prácou, 2) potenciálne dopady na ekonomický vzostup ľudí v dolnej polovici príjmového spektra a 3) konkrétne príklady toho, ako používanie AI už ovplyvňuje postsekundárne vzdelávanie a prácu.



Iniciatíva Synapse spoločnosti Cognizant je zameraná na prípravu a vybavenie osôb z rôzneho zázemia na celom svete, ktorí nemajú prístup k technologickým zručnostiam, aby sa mohli aktívne zapojiť a prosperovať, pretože stále viac pracovných miest závisí od technologického know-how. Spoločnosť Cognizant je presvedčená, že investovanie do odbornej prípravy a zvyšovania kvalifikácie, ktoré umožní jednotlivcom získať technologické zručnosti, zachovať si zdroj živobytia a podporovať komunity, je kľúčovou zložkou udržateľnosti. Viac informácií o iniciatíve Synapse nájdete tu.

