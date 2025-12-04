Cognizant double son engagement en faveur de Synapse en se fixant pour nouvel objectif d'atteindre deux millions de personnes d'ici à 2030

Lancée en 2023, l'initiative de Cognizant en matière de compétences Synapse a dépassé son objectif initial, qui était d'atteindre un million de personnes dans le monde d'ici à la fin de 2026

TEANECK, New Jersey, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant a annoncé aujourd'hui une expansion de son initiative Synapse en fixant un nouvel objectif : améliorer les compétences de deux millions de personnes au total d'ici la fin de l'année 2030. Ayant déjà dépassé son objectif initial d'un million de personnes d'ici à la fin de 2026, Cognizant redouble d'efforts pour offrir aux individus la formation dont ils ont besoin pour faire partie de la main-d'œuvre de demain, axée sur le numérique.

L'évolution rapide de l'IA est en train de redéfinir la main-d'œuvre mondiale. Selon une étude Cognizant-Oxford Economics, 90 % des emplois, du débutant au cadre supérieur, seront perturbés par l'IA au cours de la prochaine décennie. Alors que les organisations s'efforcent de s'adapter, il devient de plus en plus urgent d'améliorer les compétences à grande échelle. L'initiative Synapse de Cognizant a pour but de relever ce défi en mobilisant l'ensemble de l'entreprise pour faire progresser l'apprentissage et le développement, forger des partenariats technologiques et investir dans les dons à la communauté.

« L'extension de notre engagement dans Synapse marque une étape importante dans le développement d'une main-d'œuvre mieux préparée pour l'avenir. Nous sommes fiers d'avoir dépassé notre objectif initial avant la date prévue, ce qui illustre le dévouement de nos équipes et de nos partenaires », a déclaré Ravi Kumar S., directeur général de Cognizant. « Notre engagement audacieux d'atteindre deux millions d'individus d'ici 2030 reflète le rôle essentiel que Cognizant joue pour permettre aux personnes du monde entier de s'épanouir à l'ère de l'IA et de participer à la prospérité qu'apporte cette transformation numérique. »

Cognizant veut établir une nouvelle norme en matière de préparation de la main-d'œuvre grâce à l'initiative Synapse. Synapse fait tomber les barrières socio-économiques, culturelles et linguistiques et prend en charge la formation des demandeurs d'emploi, l'éducation STEM menée par les employés et des partenariats solides avec les administrations, les institutions universitaires, les organisations à but non lucratif et les leaders de l'industrie.

Cognizant reste déterminée à atteindre les individus par le biais des engagements qu'elle a énoncés lors du lancement de Synapse, y compris son accélérateur de compétences, ses partenariats technologiques, ses programmes d'apprentissage, son éducation communautaire et la qualification de ses employés. Dans le cadre de cet engagement élargi, Cognizant a également l'intention d'élargir certains des domaines d'intervention de Synapse, notamment :

Ressources d'apprentissage et de développement : en élargissant son offre de formation et de développement, Cognizant veut accélérer son investissement dans la formation des employés, développer des partenariats avec des établissements d'enseignement et proposer des parcours de formation aux équipes de ses clients.

Programmes d'apprentissage et événements de marque : Cognizant a l'intention de proposer des expériences d'apprentissage de marque qui apportent ses capacités d'apprentissage personnalisées aux sites des clients, aux établissements d'enseignement et aux ONG partenaires.

Impact social : Cognizant veut étendre sa distribution de fonds philanthropiques aux ONG qui s'alignent sur la mission de Synapse et également concevoir et organiser des programmes d'apprentissage et de développement, bénéfiques pour les communautés dans lesquelles l'entreprise évolue.

Déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des énoncés prospectifs conformément aux dispositions des règles refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, dont l'exactitude est nécessairement sujette à des risques, des incertitudes et des hypothèses concernant des événements futurs qui pourraient s'avérer inexacts. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations prospectives expresses ou implicites relatives aux effets de l'intelligence artificielle sur la main-d'œuvre et l'économie, ainsi qu'à l'efficacité et aux résultats de notre initiative Synapse. Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties, mais résultent de l'étude susmentionnée. Elles restent soumises à une série de risques et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle, et qui pourraient entraîner des différences considérables entre les résultats réels et ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. Les investisseurs actuels et éventuels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus, citons les conditions économiques générales, la nature concurrentielle et en évolution rapide des marchés sur lesquels nous sommes présents, l'impact des développements technologiques et de la concurrence, le marché concurrentiel des talents et son impact sur le recrutement et la fidélisation des employés, ainsi que les autres facteurs décrits dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K et dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes). Cognizant ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi sur les valeurs mobilières en vigueur l'exige.

