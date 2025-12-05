Cognizant verdubbelt inzet voor Synapse met een nieuw doel om twee miljoen te bereiken in 2030

Het Synapse Skilling-initiatief van Cognizant, dat in 2023 van start ging, heeft haar oorspronkelijke doel om tegen het einde van 2026 wereldwijd één miljoen mensen te bereiken, ruimschoots overtroffen

TEANECK, N.J., 5 december 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant heeft vandaag een uitbreiding aangekondigd van haar Synapse-initiatief, met als nieuw doel om tegen het einde van 2030 in totaal twee miljoen mensen bij te scholen. Cognizant heeft haar oorspronkelijke doelstelling van één miljoen tegen het einde van 2026 al overschreden en verdubbelt haar inzet om mensen de training te geven die ze nodig hebben om deel te nemen aan de digitale beroepsbevolking van morgen.

De snelle evolutie van AI geeft een nieuwe vorm aan het wereldwijde personeelsbestand. Volgens een onderzoek van Cognizant-Oxford Economics zal 90 procent van de banen - van startersfuncties tot leidinggevende functies - in de komende tien jaar te maken krijgen met verstoring door AI. Naarmate organisaties zich sneller aanpassen, wordt de behoefte aan grootschalige bijscholing steeds dringender. Het Synapse-initiatief van Cognizant is ontworpen om deze uitdaging aan te gaan door een bedrijfsbrede inspanning te mobiliseren om leren en ontwikkeling te bevorderen, technologische partnerschappen aan te gaan en te investeren in het geven aan de gemeenschap.

"De uitbreiding van onze Synapse-verbintenis is een belangrijke stap in de richting van een personeelsbestand dat klaar is voor de toekomst. We zijn er trots op dat we ons oorspronkelijke doel eerder dan gepland hebben overtroffen. Dit bewijst de toewijding van onze teams en partners," aldus Ravi Kumar S., Chief Executive Officer bij Cognizant. "Onze gedurfde toezegging om tegen 2030 twee miljoen mensen te bereiken, geeft de essentiële rol weer van Cognizant om mensen over de hele wereld te helpen gedijen in het door AI aangedreven tijdperk, zodat zij kunnen deelnemen aan de welvaart die deze digitale transformatie met zich meebrengt."

Cognizant wil met het Synapse-initiatief een nieuwe standaard creëren voor werknemersgereedheid. Synapse doorbreekt sociaaleconomische, culturele en taalbarrières en ondersteunt de scholing van werkzoekenden, door werknemers geleid bèta/technisch onderwijs en sterke partnerschappen met overheden, academische instellingen, non-profitorganisaties en industrieleiders.

Cognizant blijft toegewijd aan het bereiken van individuen door middel van haar toezeggingen toen het Synapse lanceerde, met de Skills Accelerator, Technology Partnerships, Apprenticeships, Community Education en Employee Skilling (vaardighedenversneller, technologiepartnerschappen, stages, gemeenschapsonderwijs en bijscholing van werknemers). Als onderdeel van de uitgebreide verbintenis is Cognizant ook van plan om een aantal van deze aandachtsgebieden van Synapse uit te breiden, waaronder:

Leer- en ontwikkelingsmiddelen : Door haar leer- en ontwikkelingsaanbod uit te breiden, wil Cognizant investeringen in het leren van werknemers versnellen, partnerschappen ontwikkelen met leerinstellingen en leertrajecten aanbieden voor klantenteams.

: Door haar leer- en ontwikkelingsaanbod uit te breiden, wil Cognizant investeringen in het leren van werknemers versnellen, partnerschappen ontwikkelen met leerinstellingen en leertrajecten aanbieden voor klantenteams. Merkgebonden leerprogramma's en evenementen: Cognizant is van plan om merkleerervaringen aan te bieden die de op maat gemaakte leermogelijkheden van Cognizant naar klantensites, leerinstellingen en NGO-partners brengen.

Cognizant is van plan om merkleerervaringen aan te bieden die de op maat gemaakte leermogelijkheden van Cognizant naar klantensites, leerinstellingen en NGO-partners brengen. Sociale impact: Cognizant streeft ernaar om haar distributie van filantropische fondsen uit te breiden naar NGO's die aansluiten bij de missie van Synapse, evenals het ontwerpen en hosten van leer- en ontwikkelingsprogramma's die ten goede komen aan de gemeenschappen waar Cognizant actief is.

Cognizant (Nasdaq: CTSH) ontwikkelt moderne bedrijven. We helpen onze klanten met het moderniseren van technologie, het herontwerpen van processen en het transformeren van ervaringen, zodat ze koploper kunnen blijven in onze snel veranderende wereld. Samen verbeteren we het dagelijks leven.

