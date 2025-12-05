Cognizant、Synapseへのコミットメントを強化し、2030年までに200万人到達を新たな目標に設定

2023年に開始されたコグニザントのSynapseスキル育成イニシアチブは、2026年末までに世界で100万人に到達するという当初の目標をすでに上回る進捗を見せています

ニュージャージー州ティーネック, 2025年12月5日 /PRNewswire/ -- Cognizantは本日、Synapseイニシアチブの拡大を発表し、2030年末までに合計200万人の個人のスキル向上を目指す新たな目標を設定しました。当初の目標である2026年末までに100万人到達をすでに超えたCognizantは、デジタル主導の未来の労働力に参加するために必要なトレーニングで個人を力づけるというコミットメントをさらに強化しています。

AIの急速な進化が、世界の労働力のあり方を再形成しています。Cognizant–Oxford Economicsの共同調査によると、次の10年間でエントリーレベルから役員職までの職の90％がAIによる変革の影響を受けるとされています。組織が適応を急ぐ中、大規模なスキル向上の必要性はますます緊急の課題となっています。CognizantのSynapseイニシアチブは、学習・開発の推進、技術パートナーシップの構築、コミュニティ支援への投資を通じて、この課題に対処するために、社全体で取り組むことを目的としています。

「Synapseへのコミットメントの拡大は、より未来に対応できる労働力を構築するための重要な一歩です。当初の目標を予定より早く達成できたことを誇りに思います。これは、当社のチームとパートナーの献身の証です。」と、Cognizantの最高経営責任者（CEO）Ravi Kumar S.氏は述べています。「2030年までに200万人に到達するという大胆なコミットメントは、CognizantがAI主導の時代において人々が活躍し、このデジタル変革がもたらす繁栄に参加できるよう支援する上で不可欠な役割を果たしていることを反映しています。」

Cognizantは、Synapseイニシアチブを通じて、労働力の即戦力化における新たな基準を確立することを目指しています。Synapseは、社会経済的・文化的・言語的な障壁を取り除き、求職者のスキル向上、従業員主導のSTEM教育、そして政府・学術機関・非営利団体・業界リーダーとの強固なパートナーシップを支援します。

Cognizantは、Synapse開始時に示したコミットメント――Skills Accelerator、技術パートナーシップ、見習い制度、コミュニティ教育、従業員のスキル向上――を通じて、個人への支援を続けることに専念しています。拡大されたコミットメントの一環として、CognizantはSynapseのいくつかの重点分野を拡大することも計画しています。これには以下が含まれます：

学習・開発リソース : 学習・開発プログラムを拡充することで、Cognizantは従業員の学習への投資を加速させ、教育機関とのパートナーシップを構築し、クライアントチーム向けの学習トラックを提供することを目指しています。

: 学習・開発プログラムを拡充することで、Cognizantは従業員の学習への投資を加速させ、教育機関とのパートナーシップを構築し、クライアントチーム向けの学習トラックを提供することを目指しています。 ブランド化された学習プログラムとイベント： Cognizantは、クライアント先、教育機関、NGOパートナーに向けて、Cognizant独自のカスタマイズ学習機能を提供するブランド化された学習体験を提供する予定です

Cognizantは、クライアント先、教育機関、NGOパートナーに向けて、Cognizant独自のカスタマイズ学習機能を提供するブランド化された学習体験を提供する予定です 社会的影響: Cognizantは、Synapseのミッションに沿ったNGOへの慈善資金の配分を拡大するとともに、Cognizantが活動する地域社会に利益をもたらす学習・開発プログラムの設計と運営を行うことを目指しています。

詳細については、Synapseのウェブページこちら。

