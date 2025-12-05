Cognizant redobla su compromiso con Synapse con el nuevo objetivo de llegar a dos millones para 2030

La iniciativa de capacitación Synapse de Cognizant se lanzó en 2023 y ha superado su objetivo original de llegar a un millón de personas en todo el mundo para finales de 2026

TEANECK, Nueva Jersey, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, Cognizant anunció una ampliación de la iniciativa Synapse y estableció un nuevo objetivo de mejorar las competencias de un total de dos millones de personas para finales de 2030. Al haber superado actualmente su objetivo inicial de un millón de personas para finales de 2026, Cognizant redobla su compromiso de capacitar personas y brindarles la formación necesaria para participar en la fuerza laboral digital del futuro.

La rápida evolución de la IA está transformando la forma de trabajar en el mundo. Según un estudio de Cognizant - Oxford Economics, el 90 % de los empleos, desde los de nivel inicial hasta los ejecutivos, se verán afectados por la IA en la próxima década. A medida que las organizaciones se apresuran a adaptarse, la necesidad de mejorar las competencias a gran escala es cada vez más urgente. La iniciativa Synapse de Cognizant está diseñada para abordar este desafío al movilizar un esfuerzo en toda la empresa para promover el aprendizaje y el desarrollo, forjar alianzas tecnológicas e invertir en donaciones a la comunidad.

"La ampliación de nuestro compromiso con Synapse constituye un avance importante hacia el desarrollo de trabajadores más preparados para el futuro. Nos enorgullece haber superado nuestro objetivo inicial antes de lo previsto, lo que demuestra la dedicación de nuestros equipos y socios", declaró Ravi Kumar S., director ejecutivo de Cognizant. "Nuestro audaz compromiso de llegar a dos millones de personas para 2030 refleja el papel esencial que desempeña Cognizant a la hora de permitir que personas de todo el mundo prosperen en la era impulsada por la IA y participen en la prosperidad que trae aparejada esta transformación digital".

Cognizant tiene el objetivo de crear un nuevo estándar para preparar a los trabajadores mediante la iniciativa Synapse. Synapse derriba las barreras socioeconómicas, culturales y lingüísticas y apoya la capacitación de los solicitantes de empleo, la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) dirigida por los empleados y las sólidas alianzas con gobiernos, instituciones académicas, organizaciones sin fines de lucro y líderes del sector.

Cognizant continúa con el esfuerzo de llegar a las personas mediante los compromisos que asumió cuando lanzó Synapse, incluidos su acelerador de competencias, alianzas tecnológicas, programas de aprendizaje, educación comunitaria y capacitación de empleados. Además, como parte del compromiso ampliado, Cognizant intentará ampliar algunas de estas áreas de interés de Synapse, entre las que se incluyen:

Recursos de aprendizaje y desarrollo : al ampliar su oferta de formación y desarrollo, Cognizant pretende acelerar su inversión en la formación de los empleados, establecer colaboraciones con instituciones educativas y ofrecer programas de aprendizaje para los equipos de los clientes.

: al ampliar su oferta de formación y desarrollo, Cognizant pretende acelerar su inversión en la formación de los empleados, establecer colaboraciones con instituciones educativas y ofrecer programas de aprendizaje para los equipos de los clientes. Programas y eventos de aprendizaje de marca: Cognizant pretende ofrecer experiencias de aprendizaje de marca que lleven las capacidades de aprendizaje personalizadas de Cognizant a las sedes de los clientes, las instituciones educativas y las ONG asociadas.

Cognizant pretende ofrecer experiencias de aprendizaje de marca que lleven las capacidades de aprendizaje personalizadas de Cognizant a las sedes de los clientes, las instituciones educativas y las ONG asociadas. Impacto social: Cognizant tiene como objetivo ampliar la distribución de fondos filantrópicos a las ONG que se alinean con la misión de Synapse, así como diseñar y organizar programas de aprendizaje y desarrollo que beneficien a las comunidades en las que opera Cognizant.

Acerca de Cognizant

Cognizant (Nasdaq-100: CTSH) diseña empresas modernas. Ayudamos a nuestros clientes a modernizar la tecnología, reinventar procesos y transformar experiencias, para que puedan mantenerse a la vanguardia en nuestro mundo en constante cambio. Juntos, estamos mejorando la vida cotidiana.

Vea cómo en www.cognizant.com o @cognizant.

Declaraciones prospectivas:

el presente comunicado de prensa incluye declaraciones que pueden constituir declaraciones prospectivas realizadas de conformidad con las disposiciones de resguardo de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, cuya exactitud está necesariamente sujeta a riesgos, incertidumbres y suposiciones sobre acontecimientos futuros que pueden no resultar exactos. Estas declaraciones incluyen, entre otras, las declaraciones prospectivas expresas o implícitas relativas a los efectos de la inteligencia artificial en los trabajadores y la economía, además de la eficacia y los resultados de nuestra iniciativa Synapse. Estas declaraciones no son promesas ni garantías, sino los resultados del estudio antes mencionado, y están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales escapan a nuestro control, que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los contemplados en estas declaraciones prospectivas. Se advierte a los inversionistas actuales y potenciales que no confíen indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que son válidas únicamente en la fecha de las mismas. Entre los factores que podrían hacer que los resultados difieran sustancialmente de los expresados o implícitos se incluyen las condiciones económicas generales, la naturaleza competitiva y rápidamente cambiante de los mercados en los que competimos, el impacto del desarrollo tecnológico y la competencia, el mercado competitivo de talentos y su impacto en la contratación y retención de empleados y los demás factores analizados en nuestro informe anual más reciente en el formulario 10-K y otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. Cognizant no asume ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o especificación contraria, salvo que así lo exija la legislación aplicable en materia de valores.

