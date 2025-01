A Consumer Technology Association anuncia novos campeões globais de inovação

O Global Innovation Scorecard aponta os países que se destacam em banda larga, veículos autônomos, blockchain e muito mais

LAS VEGAS, 8 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Hoje, na CES® 2025, a Consumer Technology Association (CTA)® anuncia o Global Innovation Scorecard de 2025, que mede os fatores políticos, econômicos e demográficos que promovem a inovação. Os Campeões da Inovação foram homenageados durante a palestra State of the Industry, incluindo os seguintes representantes dos países que receberam seus prêmios no palco:

Erkki Keldo, Ministro da Economia e Indústria, Estônia

Leena-Kaisa Mikkola , embaixadora da Finlândia nos Estados Unidos

, embaixadora da Finlândia nos Estados Unidos Dr. Volker Wissing , Ministro Federal da Justiça e Ministro Federal do Digital e dos Transportes, Alemanha

, Ministro Federal da Justiça e Ministro Federal do Digital e dos Transportes, Alemanha Dirk Beljaarts, Ministro da Economia, Países Baixos

Ebba Busch , Ministro da Energia, Negócios e Indústria e Vice-Primeiro-Ministro, Suécia

, Ministro da Energia, Negócios e Indústria e Vice-Primeiro-Ministro, Suécia Ralf Heckner , embaixador da Suíça nos Estados Unidos

O relatório deste ano avalia 74 países e a União Europeia em 16 categorias e 56 métricas, tornando-se a análise mais completa até o momento.

Em seu scorecard global bienal, a CTA classifica os países para os quais existem dados públicos, verificáveis e independentes de terceiros; dados comparáveis entre as nações estão disponíveis; e os governos podem influenciar as políticas públicas.

Campeões da Inovação

A classificação mais alta dos Campeões da Inovação homenageia nações com uma força de trabalho diversificada e altamente qualificada, banda larga rápida, um ambiente receptivo para empreendedores e abertura a novas tecnologias como a Web 3.0, os veículos autônomos e a blockchain.

Os Campeões de Inovação incluem: Austrália, Áustria, Canadá, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Islândia, Irlanda, Israel, Japão, Luxemburgo, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Cingapura, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos.

"A tecnologia impulsiona soluções para desafios globais, desde o acesso a cuidados de saúde e mobilidade até energia e sustentabilidade", disse Gary Shapiro, CEO e Vice-Presidente da CTA. "Nossos Campeões da Inovação exemplificam o poder transformador da colaboração entre o governo e a indústria para melhorar vidas em todo o mundo. Nosso desejo é que os líderes globais aprendam uns com os outros e aproveitem plenamente os benefícios da tecnologia no futuro."

Líderes de Inovação

Os rankings do Global Innovation Scorecard incluem Líderes de Inovação; nações que demonstram políticas fortes na maioria das categorias, destacando-se em educação, empreendedorismo e investimento em pesquisa e desenvolvimento: Bélgica, Brasil, Bulgária, Chile, Costa Rica, Croácia, Chipre, União Europeia, Geórgia, Grécia, Hungria, Itália, Letônia, Lituânia, Malásia, Malta, Filipinas, Polônia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia.

Explore o Global Innovation Scorecard por completo, incluindo todos os critérios e classificações, além de dados históricos.

