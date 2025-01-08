Consumer Technology Association 宣佈新的全球創新冠軍

全球創新記分卡重點介紹在寬頻、自動駕駛汽車、區塊鏈等方面表現出色的國家/地區

拉斯維加斯2025年1月9日 /美通社/ -- 今天在 CES® 2025 上，Consumer Technology Association (CTA)® 宣佈了 2025 年全球創新記分卡，該記分卡衡量了促進創新的政治、經濟和人口因素。創新冠軍在行業狀況主題演講中獲得表彰，以下國家/地區代表上台領獎：

愛沙尼亞經濟和工業部長 Erkki Keldo

芬蘭駐美國大使 Leena-Kaisa Mikkola

德國聯邦司法部長兼數字和運輸部長 Volker Wissing 博士

博士 荷蘭經濟事務部長 Dirk Beljaarts

瑞典能源、商業和工業部長兼副首相 Ebba Busch

瑞士駐美國大使 Ralf Heckner

今年的報告評估了 74 個國家/地區和歐盟的 16 個類別和 56 個指標，使其成為迄今為止最全面的分析。

在每兩年發佈一次的全球記分卡中，CTA 對具有公開、可驗證和獨立的第三方數據、具有各國/地區可比數據，且政府可以影響公共政策的國家/地區進行評分。

創新冠軍

最高排名的創新冠軍表彰擁有具備多元化和高技能勞動力、快速寬頻、對企業家友好的環境，以及對 Web 3.0 技術、自動駕駛汽車和區塊鏈等新技術持開放態度的國家/地區。

創新冠軍包括：澳洲、奧地利、加拿大、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、冰島、愛爾蘭、以色列、日本、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、南韓、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國。

「科技推動了全球挑戰的解決方案發展，從獲得醫療保健和出行到能源和可持續發展，」CTA 行政總裁兼副主席 Gary Shapiro 說道，「我們的創新冠軍體現了政府和產業之間合作以改善全球人民生活的變革力量。 我們希望全球領導人能夠互相學習，並在未來充分利用科技的益處。」

創新領導者

全球創新記分卡排名包括創新領導者；這些國家/地區在大多數類別中都表現出強有力的政策，在教育、創業精神以及研發投資方面表現出色：比利時、巴西、保加利亞、智利、哥斯達黎加、克羅地亞、塞浦路斯、歐盟、格魯吉亞、希臘、匈牙利、義大利、拉脫維亞、立陶宛、馬來西亞、馬耳他、菲律賓、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克和斯洛文尼亞。

深入瞭解並探索完整的全球創新記分卡，包括所有標準和排名，以及歷史數據。

關於 CES®：

CES 是世界上最有影響力的科技活動，是突破性科技和全球創新者的試驗場地。全球最大的品牌均在這裡開展業務並結識新的合作拍檔，而最頂尖的創新者也會在此亮相。CES 由 Consumer Technology Association (CTA®) 擁有和主辦，展示各個科技領域的創新與發展。CES 2025 將於 2025 年 1 月 7 日至 10 日在美國拉斯維加斯舉行。請在 CES.tech 了解更多資訊，並在社交平台上關注 CES。

關於 Consumer Technology Association (CTA)®：

作為北美最大的技術貿易協會，CTA 正是科技業界本身。我們的會員均為全球領先的創新者——從初創公司到知名品牌——為美國創造了超過1800萬個就業機會。CTA 擁有並主辦 CES® ——全球最具影響力的科技盛會。請瀏覽 CTA.tech 深入認識本會。歡迎追蹤我們：@CTAtech。

SOURCE Consumer Technology Association