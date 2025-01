La Consumer Technology Association annonce de nouveaux champions mondiaux de l'innovation

Le tableau de bord mondial de l'innovation met en évidence les pays qui excellent dans le haut débit, les véhicules autonomes, la blockchain et plus encore

LAS VEGAS, 8 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui au CES® 2025, la Consumer Technology Association (CTA)® annonce le Global Innovation Scorecard 2025, qui mesure les facteurs politiques, économiques et démographiques qui favorisent l'innovation. Les champions de l'innovation ont été récompensés lors de la sessuib sur l'état de l'industrie, et les représentants des pays suivants ont accepté leur prix sur scène :

Erkki Keldo, ministre de l'Économie et de l'Industrie, Estonie

Leena-Kaisa Mikkola , ambassadrice de Finlande aux États-Unis

, ambassadrice de Finlande aux États-Unis Volker Wissing , ministre fédéral de la Justice et ministre fédéral du Numérique et des Transports, Allemagne

, ministre fédéral de la Justice et ministre fédéral du Numérique et des Transports, Allemagne Dirk Beljaarts, ministre des Affaires économiques, Pays-Bas

Ebba Busch , ministre de l'Énergie, des Affaires et de l'Industrie et vice-premier ministre, Suède

, ministre de l'Énergie, des Affaires et de l'Industrie et vice-premier ministre, Suède Ralf Heckner , ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis

Le rapport de cette année évalue 74 pays et l'Union européenne dans 16 catégories et 56 indicateurs, ce qui en fait l'analyse la plus complète à ce jour.

Dans son tableau de bord mondial bisannuel, la CTA classe les pays pour lesquels il existe des données publiques, vérifiables et fournies par des tiers indépendants, des données comparables entre les pays et des gouvernements capables d'influencer les politiques publiques.

Champions de l'innovation

Le classement le plus élevé des champions de l'innovation récompense les nations qui disposent d'une main-d'œuvre diversifiée et hautement qualifiée, d'un haut débit rapide, d'un climat favorable aux entrepreneurs et d'une ouverture aux nouvelles technologies telles que les technologies Web 3.0, les véhicules autonomes et la blockchain.

Les champions de l'innovation sont : Australie, Autriche, Canada, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Islande, Irlande, Israël, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Singapour, Corée du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.

« La technologie apporte des solutions aux défis mondiaux, qu'il s'agisse de l'accès aux soins de santé, de la mobilité, de l'énergie ou du développement durable », déclare Gary Shapiro, CEO et vice-président, CTA. « Nos champions de l'innovation illustrent le pouvoir de transformation de la collaboration entre le gouvernement et l'industrie pour améliorer les conditions de vie dans le monde entier. Nous aspirons à ce que les leaders mondiaux apprennent les uns des autres et exploitent pleinement les avantages de la technologie à l'avenir. »

Leaders de l'innovation

Les classements du tableau de bord mondial de l'innovation incluent les leaders de l'innovation ; les pays qui font preuve de politiques solides dans la plupart des catégories, excellant dans l'éducation, l'esprit d'entreprise et l'investissement dans la recherche et le développement : Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Costa Rica, Croatie, Chypre, Union européenne, Géorgie, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Malaisie, Malte, Philippines, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Slovénie.

Découvrez le tableau de bord mondial de l'innovation dans son intégralité : avec tous les critères et les classements, ainsi que les données historiques.

