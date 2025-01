Consumer Technology Association kündigt neue globale Innovation Champions an

Global Innovation Scorecard hebt Länder hervor, die in den Bereichen Breitband, autonome Fahrzeuge, Blockchain und mehr führend sind

LAS VEGAS, 8. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Auf der CES® 2025 stellt die Consumer Technology Association (CTA)® heute die 2025 Global Innovation Scorecard vor, die die politischen, wirtschaftlichen und demografischen Faktoren misst, die Innovationen fördern. Die Innovation Champions wurden während der State of the Industry Keynote geehrt, darunter die folgenden Ländervertreter, die ihre Auszeichnungen auf der Bühne entgegennahmen:

Erkki Keldo, Minister für Wirtschaft und Industrie, Estland

Leena-Kaisa Mikkola , Botschafterin von Finnland in den Vereinigten Staaten

Dr. Volker Wissing, Bundesminister der Justiz und Bundesminister für Digitales und Verkehr, Deutschland

Dirk Beljaarts, Minister für Wirtschaft, Niederlande

Ebba Busch , Ministerin für Energie, Wirtschaft und Industrie und stellvertretende Ministerpräsidentin, Schweden

Ralf Heckner, Botschafter der Schweiz in den Vereinigten Staaten

Der diesjährige Bericht bewertet 74 Länder und die Europäische Union in 16 Kategorien und 56 Messgrößen und ist damit die bisher umfassendste Analyse.

In seiner alle zwei Jahre erscheinenden Global Scorecard bewertet der CTA Länder, für die öffentliche, überprüfbare und unabhängige Daten von Dritten vorliegen, vergleichbare Daten zwischen den Ländern verfügbar sind und die Regierungen Einfluss auf die öffentliche Politik nehmen können.

Innovation Champions

Die höchste Auszeichnung als Innovation Champion ehrt Nationen mit einer vielfältigen und hochqualifizierten Arbeitnehmerschaft, schnellem Breitband, einem unternehmerfreundlichen Klima und Offenheit gegenüber neuen Technologien wie Web-3.0-Technologien, autonomen Fahrzeugen und Blockchain.

Zu den Innovations-Champions gehören: Australien, Österreich, Kanada, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Israel, Japan, Luxemburg, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Singapur, Südkorea, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten.

„Technologie treibt Lösungen für globale Herausforderungen voran, vom Zugang zu Gesundheitsversorgung und Mobilität bis hin zu Energie und Nachhaltigkeit", sagte Gary Shapiro, Geschäftsführer und stellvertretender Vorsitzender der CTA. „Unsere Innovation Champions veranschaulichen die transformative Kraft der Zusammenarbeit zwischen Regierung und Industrie, um das Leben weltweit zu verbessern. Wir setzen uns dafür ein, dass globale Führungskräfte voneinander lernen und die Vorteile der Technologie in Zukunft voll ausschöpfen."

Innovation Leaders

Die Global Innovation Scorecard-Rangliste umfasst Innovationsführer, d. h. Nationen, die in den meisten Kategorien eine starke Politik verfolgen und sich durch hervorragende Leistungen in den Bereichen Bildung, Unternehmertum und Investitionen in Forschung und Entwicklung auszeichnen: Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Kroatien, Zypern, Europäische Union, Georgien, Griechenland, Ungarn, Italien, Lettland, Litauen, Malaysia, Malta, Philippinen, Polen, Rumänien, Slowakei und Slowenien.

Tauchen Sie ein und erkunden Sie die vollständige Global Innovation Scorecard mit allen Kriterien und Rankings sowie historischen Daten.

