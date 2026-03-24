Continuity Biosciences et Breakthrough T1D entrent en collaboration pour soutenir la plateforme de thérapie cellulaire NICHE® en vue d'une première étude chez l'humain

La collaboration soutient le développement visant l'homologation IND et une étude clinique de phase 1/2a prévue chez l'humain pour le diabète de type 1

CARY, Caroline du Nord et NEW YORK, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- Continuity Biosciences et Breakthrough T1D, la principale organisation mondiale de défense de la communauté du diabète de type 1 (DT1), annoncent aujourd'hui une collaboration stratégique visant à faire avancer la plateforme de thérapie cellulaire NICHE® de Continuity vers une première étude clinique prévue chez l'humain pour les personnes atteintes de DT1.

Cet effort est soutenu par le programme Industry Discovery and Development Partnership (IDDP) de Breakthrough T1D, qui finance des projets de recherche visant à accélérer les programmes thérapeutiques prometteurs pour le traitement, la guérison et la prévention du DT1.

En cas de succès, la plateforme NICHE pourrait représenter un nouveau paradigme d'administration pour les thérapies cellulaires dans le DT1 en permettant une vascularisation cellulaire directe et une protection immunitaire localisée tout en minimisant l'immunosuppression systémique.

La collaboration réunit l'expertise de Continuity en matière de systèmes d'administration implantables contrôlés avec précision et le leadership mondial de Breakthrough T1D en matière d'accélération de l'innovation dans l'ensemble de l'écosystème du DT1. Le programme soutiendra le développement visant l'homologation IND et la première étude clinique chez l'humain de phase 1/2a évaluant NICHE, une plateforme de thérapie cellulaire extra-hépatique implantable, récupérable et rechargeable conçue pour relever deux défis clés limitant la transplantation d'îlots : la vascularisation du greffon et la protection immunitaire.

NICHE intègre une chambre de greffe prévascularisée pour les cellules productrices d'insuline avec un réservoir de médicaments dédié capable de délivrer des agents immunomodulateurs localisés directement dans le microenvironnement de la greffe. En associant des cellules productrices d'insuline à une protection immunitaire localisée, la plateforme est conçue pour restaurer la capacité de l'organisme à produire de l'insuline tout en protégeant ces cellules des attaques immunitaires. Cette approche contrôlée avec précision permet une modulation immunitaire ciblée tout en minimisant l'exposition systémique, dans le but d'améliorer la durabilité du greffon et les résultats thérapeutiques à long terme.

« Cette collaboration reflète notre conviction que l'avenir du diabète de type 1 sera façonné non seulement par des thérapies cellulaires révolutionnaires, mais aussi par l'efficacité avec laquelle ces thérapies peuvent être administrées, protégées et maintenues sur la durée », déclare Ramakrishna Venugopalan, PhD, MBA, cofondateur et CEO de Continuity Biosciences. « Breakthrough T1D a joué un rôle essentiel en catalysant les progrès dans ce domaine. Ensemble, nous faisons progresser à la fois la science et la voie clinique disciplinée nécessaires pour traduire l'innovation en un impact évolutif pour les patients. »

Le programme de développement par étapes est conçu pour établir la faisabilité et la sécurité du concept avant de passer à des produits combinés complets incorporant une modulation immunitaire localisée dans des modèles précliniques. L'étude de phase 1/2a prévue évaluera l'innocuité du dispositif, la vascularisation et la viabilité des îlots de Langerhans chez des adultes atteints de DT1 chronique.

« En tant que cofondateur de Continuity, je me suis attaché à transformer les découvertes scientifiques en technologies cliniquement pratiques et évolutives », déclare Alessandro Grattoni, PhD, cofondateur et conseiller scientifique principal de Continuity Biosciences. « NICHE a été conçue pour créer un environnement contrôlé et prévascularisé dans lequel les cellules thérapeutiques peuvent survivre et fonctionner, tandis que l'immunothérapie localisée aide à protéger ces cellules contre les attaques immunitaires. Notre objectif est de permettre des thérapies cellulaires durables qui pourraient à terme restaurer la capacité de l'organisme à produire de l'insuline. »

« Le développement de thérapies cellulaires sûres et efficaces pouvant un jour mener à la guérison du diabète de type 1 est une priorité essentielle pour Breakthrough T1D », déclare Asja Guzman, PhD, directrice adjointe de la recherche sur les thérapies cellulaires chez Breakthrough T1D. « La lutte contre le rejet immunitaire après une transplantation reste un défi. Nous sommes ravis de travailler avec Continuity sur cette nouvelle approche visant à maintenir les cellules transplantées en bonne santé et à les protéger contre le rejet immunitaire grâce à une immunosuppression localisée plutôt qu'à une immunosuppression générale. »

Cette collaboration fera progresser une nouvelle génération de technologies conçues pour servir d'infrastructure pour les thérapies cellulaires de la prochaine génération, contribuant ainsi à faire des thérapies cellulaires durables pour le DT1 une réalité clinique.

À propos de Continuity Biosciences

Continuity Biosciences est une société de biotechnologie de phase clinique qui développe des plates-formes technologiques implantables et activées par des dispositifs à l'intersection de l'administration de médicaments, des produits biologiques et des dispositifs médicaux. Les plateformes de l'entreprise sont conçues pour surmonter les principaux obstacles à l'application de la thérapie cellulaire et de l'oncologie en permettant l'administration de médicaments localisés et contrôlés avec précision tout en minimisant la toxicité systémique. Son portefeuille comprend la plateforme NICHE® pour le diabète de type 1 et un portefeuille oncologique de technologies d'administration intratumorale, y compris son système iontophorétique (IOP) qui progresse vers les premières études cliniques chez l'homme pour le cancer du pancréas.

Pour en savoir plus :

www.continuitybiosciences.com

À propos de Breakthrough T1D, anciennement JDRF

En tant que principale organisation mondiale de recherche et de défense du diabète de type 1, Breakthrough T1D contribue à améliorer la vie quotidienne des personnes atteintes de diabète de type 1 tout en favorisant la recherche de remèdes. Pour ce faire, nous investissons dans la recherche la plus prometteuse, nous plaidons en faveur du progrès en travaillant avec les gouvernements pour aborder les questions qui ont un impact sur la communauté du DT1, et nous aidons à éduquer et à responsabiliser les personnes confrontées à cette maladie.

Pour en savoir plus :

www.breakthrought1d.org

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