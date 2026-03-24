Continuity Biosciences y Breakthrough T1D anuncian colaboración para impulsar la plataforma de terapia celular NICHE® hacia el primer estudio en humanos

La colaboración respalda el desarrollo para la habilitación de la solicitud de un nuevo fármaco en investigación (IND) y un estudio clínico de fase 1/2a, el primero en seres humanos, sobre la diabetes tipo 1

CARY, Carolina del Norte, y NUEVA YORK, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Continuity Biosciences y Breakthrough T1D, la organización líder mundial en la defensa de las personas con diabetes tipo 1 (DT1), anunciaron hoy una colaboración estratégica para impulsar la plataforma de terapia celular NICHE® de Continuity hacia un primer estudio clínico en humanos programado para personas que viven con diabetes tipo 1.

Este esfuerzo cuenta con el apoyo del programa de Asociación para el Descubrimiento y Desarrollo de la Industria (IDDP, por sus siglas en inglés) de Breakthrough T1D, el cual financia proyectos de investigación orientados a acelerar programas terapéuticos prometedores para el tratamiento, la cura y la prevención de la DT1.

De ser exitosa, la plataforma NICHE podría representar un nuevo paradigma en la administración de terapias celulares en la DT1, ya que permite la vascularización celular directa y una protección inmunológica localizada y, al mismo tiempo, minimiza la inmunosupresión sistémica.

La colaboración combina la experiencia de Continuity en sistemas de administración de fármacos implantables y de control de precisión, con el liderazgo mundial de Breakthrough T1D en la aceleración de la innovación en todo el ecosistema de la DT1. El programa apoyará el desarrollo para la habilitación de la solicitud de un nuevo fármaco en investigación (IND) y un estudio clínico programado de Fase 1/2a por primera vez en humanos de NICHE, una plataforma de terapia celular extrahepática, implantable, recuperable y recargable, diseñada para abordar dos desafíos clave que limitan el trasplante de islotes: la vascularización del injerto y la protección inmunológica.

NICHE integra una cámara de injerto prevascularizada para células productoras de insulina con un reservorio de fármacos dedicado, capaz de suministrar agentes inmunomoduladores localizados directamente al microambiente del injerto. Al combinar células productoras de insulina con protección inmunológica localizada, la plataforma está diseñada para restaurar la capacidad del cuerpo de producir insulina, mientras protege a esas células del ataque inmunológico. Este enfoque de control de precisión permite una inmunomodulación dirigida mientras minimiza la exposición sistémica, con el objetivo de mejorar la durabilidad del injerto y los resultados terapéuticos a largo plazo.

"Esta colaboración refleja nuestra convicción de que el futuro de la diabetes tipo 1 no solo estará definido por terapias celulares innovadoras, sino por la eficacia con la que dichas terapias puedan ser administradas, protegidas y sostenidas a lo largo del tiempo", afirmó Ramakrishna Venugopalan, PhD, MBA, cofundador y director ejecutivo de Continuity Biosciences. "Breakthrough T1D ha desempeñado un papel fundamental en la catalización del progreso en todo este campo. Juntos, estamos impulsando tanto la ciencia como la ruta clínica disciplinada necesaria para convertir la innovación en un impacto escalable para los pacientes".

El programa de desarrollo por etapas está diseñado para establecer la viabilidad del concepto y la seguridad, antes de avanzar hacia las capacidades completas del producto combinado que incorpora la inmunomodulación localizada en modelos preclínicos. El estudio planificado de Fase 1/2a evaluará la seguridad del dispositivo, la vascularización y la viabilidad de los islotes en adultos con DT1 de larga duración.

"Como cofundador de Continuity, mi enfoque ha sido transformar la ciencia de administración innovadora en tecnologías clínicamente prácticas y escalables", afirmó Alessandro Grattoni, PhD, cofundador y asesor científico principal de Continuity Biosciences. "NICHE fue diseñado para crear un entorno controlado y prevascularizado en el que las células terapéuticas puedan sobrevivir y funcionar, mientras que la inmunoterapia localizada ayuda a proteger esas células del ataque inmunológico. Nuestro objetivo es hacer posibles terapias celulares duraderas que, en última instancia, puedan restaurar la capacidad del cuerpo para producir insulina".

"El desarrollo de terapias celulares seguras y eficaces que algún día puedan conducir a curas para la diabetes tipo 1 es una prioridad clave para Breakthrough T1D", señaló Asja Guzman, PhD, directora asociada de Investigación de Terapia Celular de Breakthrough T1D. "Abordar el rechazo inmunológico después del trasplante sigue siendo un desafío. Nos entusiasma colaborar con Continuity en este nuevo enfoque para mantener sanas las células trasplantadas y protegerlas del rechazo inmunitario mediante una inmunosupresión localizada en lugar de una generalizada".

En conjunto, la colaboración impulsará una nueva generación de tecnología diseñada para servir como infraestructura para las terapias celulares de próxima generación, lo que ayuda a que las terapias celulares duraderas para la DT1 se conviertan en una realidad clínica.

Acerca de Continuity Biosciences

Continuity Biosciences es una empresa de biotecnología en etapa clínica que desarrolla plataformas tecnológicas implantables y habilitadas por dispositivos en la intersección de la administración de fármacos, los productos biológicos y los dispositivos médicos. Las plataformas de la empresa están diseñadas para superar barreras traslacionales clave en la terapia celular y la oncología, al permitir la administración de fármacos localizada y de control de precisión, lo que al mismo tiempo minimiza la toxicidad sistémica. Su cartera de proyectos incluye la plataforma NICHE® para la diabetes tipo 1 y una línea oncológica de tecnologías de administración intratumoral, que incluye su sistema iontoforético (IOP), el cual avanza hacia los primeros estudios clínicos en humanos para el cáncer de páncreas.

Más información en

www.continuitybiosciences.com

Acerca de Breakthrough T1D, anteriormente JDRF

Como la organización líder a nivel mundial en investigación y defensa de la diabetes tipo 1, Breakthrough T1D ayuda a mejorar la vida diaria con la diabetes tipo 1 mientras impulsa el camino hacia las curas. Esto lo logramos al invertir en las investigaciones más prometedoras, abogar por el progreso trabajando con el gobierno para abordar los problemas que impactan a la comunidad con DT1, y al ayudar a educar y empoderar a las personas que enfrentan esta condición.

Más información en

www.breakthrought1d.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2940335/CB_final_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2940334/BT_final_Logo.jpg

FUENTE Continuity Biosciences LLC