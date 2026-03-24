Continuity Biosciences und Breakthrough T1D arbeiten zusammen, um die NICHE®-Zelltherapie-Plattform auf dem Weg zur First-in-Human-Studie voranzubringen

Die Zusammenarbeit unterstützt die IND-ermöglichende Entwicklung und eine geplante klinische Phase 1/2a-Studie am Menschen zu Typ-1-Diabetes

CARY, North Carolina und NEW YORK, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Continuity Biosciences und Breakthrough T1D, die weltweit führende Interessenvertretungsorganisation für Typ-1-Diabetes (T1D), gaben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt, um die Zelltherapie-Plattform NICHE® von Continuity in Richtung einer geplanten ersten klinischen Studie am Menschen zur Behandlung von T1D voranzutreiben.

Die Bemühungen werden durch das Industry Discovery and Development Partnership (IDDP)-Programm von Breakthrough T1D unterstützt, das Forschungsprojekte finanziert, die darauf abzielen, vielversprechende therapeutische Programme für die Behandlung, Heilung und Prävention von T1D zu beschleunigen.

Im Erfolgsfall könnte die NICHE-Plattform ein neues Verabreichungsparadigma für zellbasierte Therapien bei T1D darstellen, da sie eine direkte Zellvaskularisierung und einen lokalisierten Immunschutz ermöglicht und gleichzeitig die systemische Immunsuppression minimiert.

Die Zusammenarbeit bringt die Expertise von Continuity im Bereich implantierbarer, präzisionsgesteuerter Arzneimittelverabreichungssysteme mit der weltweiten Führungsrolle von Breakthrough T1D bei der Beschleunigung von Innovationen im gesamten T1D-Ökosystem zusammen. Das Programm wird die IND-ermöglichende Entwicklung sowie eine geplante klinische Phase-1/2a-Erststudie am Menschen für NICHE unterstützen — eine implantierbare, entnehmbare und nachfüllbare extrahepatische Zelltherapieplattform, die darauf ausgelegt ist, zwei zentrale Herausforderungen der Inselzelltransplantation zu bewältigen: Transplantatvaskularisierung und Immunschutz.

NICHE integriert eine prävaskularisierte Transplantatkammer für insulinproduzierende Zellen mit einem speziellen Medikamentenreservoir, das in der Lage ist, lokalisierte immunmodulatorische Wirkstoffe direkt an die Mikroumgebung des Transplantats abzugeben. Durch die Kombination von insulinproduzierenden Zellen mit lokalem Immunschutz soll die Plattform die Fähigkeit des Körpers zur Insulinproduktion wiederherstellen und gleichzeitig diese Zellen vor Immunangriffen schützen. Dieser präzisionsgesteuerte Ansatz ermöglicht eine gezielte Immunmodulation bei gleichzeitiger Minimierung der systemischen Exposition, mit dem Ziel, die Haltbarkeit des Transplantats und die langfristigen therapeutischen Ergebnisse zu verbessern.

„Diese Zusammenarbeit spiegelt unsere Überzeugung wider, dass die Zukunft von Typ-1-Diabetes nicht nur von bahnbrechenden Zelltherapien geprägt sein wird, sondern auch davon, wie effektiv diese Therapien bereitgestellt, geschützt und über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden können", sagte Ramakrishna Venugopalan, PhD, MBA, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Continuity Biosciences. „Breakthrough T1D hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, den Fortschritt auf dem gesamten Gebiet zu beschleunigen. Gemeinsam bringen wir sowohl die Wissenschaft als auch den disziplinierten klinischen Weg voran, der notwendig ist, um Innovationen in eine skalierbare Wirkung für Patienten umzusetzen."

Das stufenweise Entwicklungsprogramm ist darauf ausgelegt, die Machbarkeit und Sicherheit des Konzepts festzustellen, bevor es zu einem vollständigen Kombinationsprodukt weiterentwickelt wird, das eine lokalisierte Immunmodulation in präklinischen Modellen beinhaltet. Die geplante Phase 1/2a-Studie wird die Sicherheit des Geräts, die Vaskularisierung und die Lebensfähigkeit der Inseln bei Erwachsenen mit langjährigem T1D untersuchen.

„Als Mitbegründer von Continuity habe ich mich darauf konzentriert, bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse in klinisch praktikable und skalierbare Technologien umzusetzen", sagte Alessandro Grattoni, PhD, Mitbegründer und Chief Scientific Advisor von Continuity Biosciences. „NICHE wurde entwickelt, um eine kontrollierte, prävaskularisierte Umgebung zu schaffen, in der therapeutische Zellen überleben und funktionieren können, während eine lokalisierte Immuntherapie diese Zellen vor Immunangriffen schützt. Unser Ziel ist es, dauerhafte Zelltherapien zu ermöglichen, die letztlich die körpereigene Insulinproduktion wiederherstellen könnten."

„Die Entwicklung von sicheren und wirksamen Zelltherapien, die eines Tages zur Heilung von Typ-1-Diabetes führen können, ist eine der wichtigsten Prioritäten von Breakthrough T1D", sagte Asja Guzman, PhD, Associate Director of Cell Therapy Research bei Breakthrough T1D. „Die Verhinderung der Immunabstoßung nach einer Transplantation bleibt eine Herausforderung. Wir freuen uns, mit Continuity an diesem neuen Ansatz zu arbeiten, um die transplantierten Zellen gesund zu halten und vor einer Immunabstoßung zu schützen, und zwar mit einer lokalisierten statt einer breiten Immunsuppression."

Gemeinsam wird die Zusammenarbeit eine neue Generation von Technologien vorantreiben, die als Infrastruktur für Zelltherapien der nächsten Generation dienen sollen und dazu beitragen, dass dauerhafte zellbasierte Therapien für T1D zur klinischen Realität werden.

Info zu Continuity Biosciences

Continuity Biosciences ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das implantierbare und gerätegestützte Plattformtechnologien an der Schnittstelle zwischen Arzneimittelverabreichung, Biologika und medizinischen Geräten entwickelt. Die Plattformen des Unternehmens sind darauf ausgerichtet, die wichtigsten translationalen Hindernisse in der Zelltherapie und Onkologie zu überwinden, indem sie eine lokalisierte, präzisionsgesteuerte Wirkstoffabgabe bei gleichzeitiger Minimierung der systemischen Toxizität ermöglichen. Die Pipeline des Unternehmens umfasst die Plattform NICHE® für Typ-1-Diabetes und ein Onkologie-Portfolio mit intratumoralen Verabreichungstechnologien, darunter das iontophoretische (IOP) System, das sich auf dem Weg zu ersten klinischen Studien am Menschen bei Bauchspeicheldrüsenkrebs befindet.

Weitere Informationen unter

www.continuitybiosciences.com

Informationen zu Breakthrough T1D, ehemals JDRF

Als weltweit führende Forschungs- und Interessenvertretungsorganisation für Typ-1-Diabetes trägt Breakthrough T1D dazu bei, das tägliche Leben mit Typ-1-Diabetes zu verbessern und gleichzeitig Heilungsmöglichkeiten zu finden.Wir tun dies, indem wir in die vielversprechendste Forschung investieren, uns für den Fortschritt einsetzen, indem wir mit der Regierung zusammenarbeiten, um Probleme anzugehen, die sich auf die T1D-Gemeinschaft auswirken, und indem wir helfen, Menschen, die mit dieser Krankheit konfrontiert sind, aufzuklären und zu stärken.

Weitere Informationen unter

www.breakthrought1d.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2940335/CB_final_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2940334/BT_final_Logo.jpg