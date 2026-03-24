Continuity Biosciences y Breakthrough T1D colaboran para impulsar la plataforma de terapia celular NICHE® hacia el primer estudio en humanos

La colaboración respalda el desarrollo que permite la presentación de la solicitud de nuevo fármaco en investigación (IND) y un estudio clínico planificado de fase 1/2a, el primero en humanos, para la diabetes tipo 1

CARY, N.C. y NUEVA YORK, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Continuity Biosciences y Breakthrough T1D, la principal organización mundial de defensa de los derechos de las personas con diabetes tipo 1 (DT1), anunciaron hoy una colaboración estratégica para impulsar la plataforma de terapia celular NICHE® de Continuity hacia un estudio clínico planificado, el primero en humanos, para personas que viven con DT1.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del programa Industry Discovery and Development Partnership (IDDP) de Breakthrough T1D, que financia proyectos de investigación destinados a acelerar programas terapéuticos prometedores para el tratamiento, la cura y la prevención de la diabetes tipo 1.

De tener éxito, la plataforma NICHE podría representar un nuevo paradigma de administración de terapias basadas en células para la diabetes tipo 1, al permitir la vascularización celular directa y la protección inmunitaria localizada, minimizando al mismo tiempo la inmunosupresión sistémica.

Esta colaboración aúna la experiencia de Continuity en sistemas implantables de administración de fármacos de precisión controlada con el liderazgo mundial de Breakthrough T1D en la aceleración de la innovación en todo el ecosistema de la diabetes tipo 1. El programa respaldará el desarrollo que permita la solicitud de autorización para ensayos clínicos (IND) y un estudio clínico planificado de fase 1/2a en humanos de NICHE, una plataforma de terapia celular extrahepática implantable, recuperable y recargable diseñada para abordar dos desafíos clave que limitan el trasplante de islotes: la vascularización del injerto y la protección inmunológica.

NICHE integra una cámara de injerto prevascularizada para células productoras de insulina con un reservorio de fármacos específico capaz de administrar agentes inmunomoduladores localizados directamente al microambiente del injerto. Al combinar células productoras de insulina con protección inmunitaria localizada, la plataforma está diseñada para restaurar la capacidad del organismo de producir insulina, protegiendo a su vez a dichas células del ataque inmunitario. Este enfoque de precisión permite una modulación inmunitaria dirigida, minimizando la exposición sistémica, con el objetivo de mejorar la durabilidad del injerto y los resultados terapéuticos a largo plazo.

"Esta colaboración refleja nuestra convicción de que el futuro de la diabetes tipo 1 no solo estará determinado por las terapias celulares innovadoras, sino también por la eficacia con la que se puedan administrar, proteger y mantener dichas terapias a lo largo del tiempo", afirmó Ramakrishna Venugopalan, PhD, MBA, cofundador y consejero delegado de Continuity Biosciences. "Los avances en el tratamiento de la diabetes tipo 1 han sido fundamentales para impulsar el progreso en este campo. Juntos, estamos impulsando tanto la ciencia como la vía clínica rigurosa necesarias para traducir la innovación en un impacto escalable para los pacientes".

El programa de desarrollo por etapas está diseñado para establecer la viabilidad y seguridad del concepto antes de avanzar a las capacidades completas del producto combinado, que incorpora la modulación inmunitaria localizada en modelos preclínicos. El estudio de fase 1/2a previsto evaluará la seguridad del dispositivo, la vascularización y la viabilidad de los islotes en adultos con diabetes tipo 1 de larga duración.

"Como cofundador de Continuity, me he centrado en traducir los avances científicos en administración de fármacos en tecnologías clínicamente prácticas y escalables", declaró Alessandro Grattoni, doctor en filosofía, cofundador y asesor científico jefe de Continuity Biosciences. "NICHE se diseñó para crear un entorno controlado y prevascularizado donde las células terapéuticas puedan sobrevivir y funcionar, mientras que la inmunoterapia localizada ayuda a protegerlas del ataque inmunitario. Nuestro objetivo es posibilitar terapias celulares duraderas que, en última instancia, podrían restaurar la capacidad del cuerpo para producir insulina".

"El desarrollo de terapias celulares seguras y eficaces que algún día puedan curar la diabetes tipo 1 es una prioridad clave para Breakthrough T1D", explicó Asja Guzman, PhD, directora asociada de Investigación en Terapia Celular de Breakthrough T1D. "Abordar el rechazo inmunitario tras el trasplante sigue siendo un reto. Nos entusiasma colaborar con Continuity en este nuevo enfoque para mantener sanas las células trasplantadas y protegerlas del rechazo inmunitario mediante una inmunosupresión localizada en lugar de generalizada".

En conjunto, esta colaboración impulsará una nueva generación de tecnología diseñada para servir de infraestructura para las terapias celulares de próxima generación, lo que ayudará a convertir las terapias celulares duraderas para la diabetes tipo 1 en una realidad clínica.

Acerca de Continuity Biosciences

Continuity Biosciences es una empresa de biotecnología en fase clínica que desarrolla plataformas tecnológicas implantables y basadas en dispositivos en la intersección de la administración de fármacos, los productos biológicos y los dispositivos médicos. Las plataformas de la empresa están diseñadas para superar las principales barreras traslacionales en terapia celular y oncología, al permitir la administración localizada y precisa de fármacos, minimizando al mismo tiempo la toxicidad sistémica. Su cartera de productos incluye la plataforma NICHE® para la diabetes tipo 1 y un portafolio oncológico de tecnologías de administración intratumoral, incluido su sistema iontoforético (IOP), que avanza hacia los primeros estudios clínicos en humanos para el cáncer de páncreas.

Aprenda más en

www.continuitybiosciences.com

Acerca de Breakthrough T1D, anteriormente JDRF

Como organización líder mundial en investigación y defensa de la diabetes tipo 1, Breakthrough T1D contribuye a mejorar la vida diaria de las personas con diabetes tipo 1, impulsando al mismo tiempo la búsqueda de curas. Lo logramos invirtiendo en las investigaciones más prometedoras, promoviendo el progreso mediante la colaboración con los gobiernos para abordar los problemas que afectan a la comunidad de personas con diabetes tipo 1, y ayudando a educar y empoderar a quienes padecen esta enfermedad.

Aprenda más en

www.breakthrought1d.org

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