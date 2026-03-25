شركة Continuity Biosciences ومنظمة Breakthrough T1D تتشاركان في تطوير منصة NICHE® للعلاج الخلوي نحو أول تجربة سريرية على البشر

يدعم التعاون التطويرَ التمهيدي لاستيفاء متطلبات طلب الدواء قيد التجريب (IND)، وإجراء تجربة سريرية مخطط لها للمرحلة 1/2أ تُعدّ الأولى من نوعها على البشر في مجال علاج مرض السكري من النوع الأول

كاري، كارولاينا الشمالية، ونيويورك، 24 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Continuity Biosciences ومنظمة Breakthrough T1D، المنظمة العالمية الرائدة في مجال الدعوة لمرض السكري من النوع الأول (T1D)، اليوم عن إطلاق تعاون استراتيجي يستهدف تطوير منصة العلاج الخلوي NICHE® التابعة لشركة Continuity وتقريبها من تجربة سريرية مخطط لها تُعدّ الأولى من نوعها على البشر لدى المصابين بهذا المرض.

يأتي هذا الجهد بدعم من برنامج شراكة الاكتشاف والتطوير الصناعي (IDDP) التابع لمنظمة Breakthrough T1D، الذي يموّل المشاريع البحثية الرامية إلى تسريع البرامج العلاجية الواعدة في مجالات علاج مرض السكري من النوع الأول والشفاء منه والوقاية منه.

وفي حال تحقق النجاح، قد تمثّل منصة NICHE نموذجاً جديداً لتوصيل العلاجات القائمة على الخلايا في مجال السكري من النوع الأول، من خلال تمكين التوعية الوعائية المباشرة للخلايا وتوفير الحماية المناعية الموضعية، مع الحدّ من كبت المناعة الجهازية.

يجمع هذا التعاون بين خبرة Continuity في أنظمة توصيل الأدوية القابلة للزرع والمضبوطة بدقة عالية، وريادة Breakthrough T1D العالمية في تسريع الابتكار عبر منظومة مرض السكري من النوع الأول. وسيدعم البرنامجُ التطويرَ التمهيدي لاستيفاء متطلبات طلب الدواء قيد التجريب (IND)، إلى جانب تجربة سريرية مخطط لها للمرحلة 1/2أ تُعدّ الأولى من نوعها على البشر لمنصة NICHE، وهي منصة علاج خلوي خارج الكبد قابلة للزرع والاسترداد وإعادة التعبئة، صُمِّمت لمعالجة تحديين رئيسيين يُقيّدان زراعة خلايا الجُزَيرات، هما: التوعية الوعائية للطُعم والحماية المناعية.

تدمج منصة NICHE حجرةَ طُعم مُسبقة التوعية الوعائية مخصصة للخلايا المنتجة للأنسولين، مع مستودع دوائي مخصص قادر على توصيل عوامل مُعدِّلة للمناعة بصورة موضعية ومباشرة إلى البيئة الدقيقة للطُعم. ومن خلال الجمع بين الخلايا المنتجة للأنسولين والحماية المناعية الموضعية، تستهدف المنصة استعادة قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين مع حماية تلك الخلايا من الهجوم المناعي. ويتيح هذا النهج المضبوط بدقة عالية إجراء تعديل مناعي موجّه مع الحدّ من التعرض الجهازي، بهدف تعزيز استدامة الطُعم وتحسين النتائج العلاجية على المدى البعيد.

وقال Ramakrishna Venugopalan، حاصل على درجتَي الدكتوراه وماجستير إدارة الأعمال، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Continuity Biosciences: "يعكس هذا التعاون قناعتنا الراسخة بأن مستقبل مرض السكري من النوع الأول لن تصنعه العلاجات الخلوية الرائدة وحدها، بل سيتحدد أيضاً بمدى فاعلية توصيل تلك العلاجات وحمايتها والحفاظ عليها عبر الزمن. لقد أدّت منظمة Breakthrough T1D دوراً محورياً في تحفيز التقدم عبر هذا المجال، ونعمل معاً على تطوير العلم والمسار السريري المنضبط اللازمين لترجمة الابتكار إلى تأثير قابل للتوسع في حياة المرضى."

صُمِّم برنامج التطوير المرحلي لإثبات جدوى المفهوم وسلامته قبل الانتقال إلى قدرات المنتج المتكامل الكاملة التي تتضمن التعديل المناعي الموضعي في نماذج ما قبل التجريب السريري. وستُقيِّم الدراسة المخطط لها للمرحلة 1/2أ سلامةَ الجهاز، والتوعية الوعائية، وحيوية خلايا الجُزَيرات لدى البالغين المصابين بمرض السكري من النوع الأول المزمن.

وقال Alessandro Grattoni، حاصل على درجة الدكتوراه، والمؤسس المشارك وكبير المستشارين العلميين في Continuity Biosciences: "بوصفي مؤسساً مشاركاً في Continuity، انصبّ تركيزي على ترجمة علوم التوصيل المتقدمة إلى تقنيات عملية وقابلة للتوسع سريرياً. صُمِّمت منصة NICHE لإيجاد بيئة مضبوطة ومُسبقة التوعية الوعائية، تستطيع فيها الخلايا العلاجية البقاء والاضطلاع بوظائفها، فيما يُسهم العلاج المناعي الموضعي في حمايتها من الهجوم المناعي. وهدفنا هو تمكين علاجات خلوية مستدامة قادرة في نهاية المطاف على استعادة قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين."

وقالت Asja Guzman، حاصلة على درجة الدكتوراه، ومديرة مشاركة لأبحاث العلاج الخلوي في Breakthrough T1D: "يُمثّل تطوير علاجات خلوية آمنة وفعّالة يمكن أن تفضي يوماً ما إلى علاجات شافية لمرض السكري من النوع الأول أولويةً محوريةً لمنظمة Breakthrough T1D. ولا تزال معالجة الرفض المناعي في أعقاب عمليات الزراعة تشكّل تحدياً قائماً. ونحن في غاية الحماس للعمل مع Continuity على هذا النهج المبتكر، الرامي إلى الحفاظ على صحة الخلايا المزروعة وحمايتها من الرفض المناعي عبر كبت مناعي موضعي بدلاً من كبت المناعة الشامل."

ومن خلال هذا التعاون، سيعمل الطرفان معاً على تطوير جيل جديد من التكنولوجيا المُصمَّمة لتكون بمثابة بنية تحتية راسخة للعلاجات الخلوية من الجيل التالي، مما يُسهم في تحويل العلاجات المستدامة القائمة على الخلايا لمرض السكري من النوع الأول من مجرد طموح علمي إلى واقع سريري ملموس.

نبذة عن Continuity Biosciences

Continuity Biosciences شركة تقنية حيوية في مرحلة التطوير السريري، تعمل على تطوير منصات تقنية قابلة للزرع ومدعومة بالأجهزة عند تقاطع مجالات توصيل الأدوية والمستحضرات البيولوجية والأجهزة الطبية. صُمِّمت منصات الشركة للتغلب على العوائق التطبيقية الرئيسية في مجالي العلاج الخلوي وعلم الأورام، من خلال تمكين توصيل الأدوية بصورة موضعية ومضبوطة بدقة عالية مع الحدّ من السمية الجهازية. ويشمل خط أنابيب منتجاتها منصة NICHE® لمرض السكري من النوع الأول، ومحفظة متخصصة في علم الأورام تضم تقنيات التوصيل داخل الأورام، من بينها نظام الرحلان الأيوني (IOP) الذي يسير نحو أول تجاربه السريرية على البشر في مجال علاج سرطان البنكرياس.

نبذة عن Breakthrough T1D (المعروفة سابقاً بـ JDRF)

بوصفها المنظمة العالمية الرائدة في مجال أبحاث مرض السكري من النوع الأول والدعوة له، تسعى Breakthrough T1D إلى تحسين الحياة اليومية للمصابين بهذا المرض، مع المضي قُدُماً نحو إيجاد علاجات شافية. وتحقق ذلك من خلال الاستثمار في أكثر الأبحاث الواعدة، والدعوة إلى التقدم عبر التعاون مع الحكومات لمعالجة القضايا المؤثرة في مجتمع مرض السكري من النوع الأول، والمساهمة في تثقيف المصابين بهذه الحالة وتمكينهم.

