A DAR GLOBAL ESTABELECE UMA NOVA REFERÊNCIA EM HOSPITALIDADE DE LUXO COM O LANÇAMENTO DO TRUMP INTERNATIONAL OMAN DE US $ 500 MILHÕES EM AIDA

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 26 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Dar Global, desenvolvedora imobiliária internacional de luxo, apresenta a Trump International Oman em seu amplo projeto Aida, um dos maiores empreendimentos imobiliários premium de uso misto do mundo.

Avaliado em US $ 500 milhões, este empreendimento inclui um hotel de luxo, suítes suspensas, vilas mobiliadas e apartamentos atendidos pelo hotel. Possui um campo de golfe de 18 buracos, um clube exclusivo para membros e o Cliff Hanging Night Club. Inaugurado em dezembro de 2028, o complexo hoteleiro de 5 estrelas com 140 teclas fica à beira-mar, oferecendo aos hóspedes acesso gratuito à praia privativa.

AIDA é uma joint venture entre a Dar Global e a Trump Organization, em parceria com o Omran Group, braço executivo de Omã para o desenvolvimento do turismo. Situado no topo de uma colina com mais de 100 metros de altura, o Aida oferece vistas panorâmicas de cânions rochosos e praias intermináveis.

Ziad El Chaar , CEO da Dar Global, disse: "O lançamento da Trump International Oman em AIDA significa um salto significativo em nosso esforço para construir um portfólio de hospitalidade incomparável nos destinos mais cobiçados do mundo. Refletindo o compromisso da Dar Global e da Trump Organization com a excelência, este estabelecimento de referência não apenas estabelece novos padrões em hospitalidade internacional, mas também avança a visão de turismo de Omã, atraindo um público mais amplo e estimulando o turismo doméstico."

Eric Trump, vice-presidente executivo da Organização Trump, disse: "Em colaboração com a Dar Global, apresentamos orgulhosamente a Trump International Oman em AIDA, inaugurando uma nova era de estilo, serviço e exclusividade com o renomado padrão Trump. Esta parceria reflete nossa dedicação compartilhada à criação de experiências de luxo icônicas para viajantes e investidores exigentes, aumentando a proeminência de Omã como um destino global de primeira linha."

Exclusivas da Trump International em Omã são as pitorescas suítes suspensas com piscinas privadas e banheiros privativos com vistas deslumbrantes. Complementando o estilo de vida do golfe há uma academia de treinamento e um clube exclusivo para membros com comodidades exclusivas para networking e eventos sociais. O Cliff Hanging Night Club, o primeiro no ME, oferece um cenário incomparável para eventos e celebrações sob medida. Outras comodidades incluem diversas opções de refeições, instalações para banquetes e reuniões e um amplo SPA.

Isenção de responsabilidade: A Trump International Oman não é de propriedade, desenvolvida ou vendida pela The Trump Organization ou por qualquer um de seus diretores ou afiliados atuais ou antigos. A Dar Al Arkan Property Development SPC, proprietária e incorporadora da propriedade, usa o nome "Trump" e marca sob licença, cuja licença pode ser rescindida ou revogada de acordo com seus termos.

