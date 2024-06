DAR GLOBAL SETZT MIT DER ERÖFFNUNG DES 500 MILLIONEN DOLLAR TEUREN TRUMP INTERNATIONAL OMAN IN AIDA EINEN NEUEN MASSSTAB IN DER LUXUSGASTRONOMIE

DUBAI, VAE, 26. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global, der internationale Entwickler von Luxusimmobilien, stellt Trump International Oman in seinem weitläufigen AIDA-Projekt vor, einem der weltweit größten gemischt genutzten Premium-Immobilienprojekte.

DAR GLOBAL SETS A NEW BENCHMARK IN LUXURY HOSPITALITY WITH LAUNCH OF THE $500 MILLION TRUMP INTERNATIONAL OMAN IN AIDA

Das auf 500 Millionen Dollar geschätzte Projekt umfasst ein Luxushotel, hängende Suiten, möblierte Villen und vom Hotel betreute Wohnungen. Es verfügt über einen 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz, einen Club nur für Mitglieder und den Cliff Hanging Night Club. Der im Dezember 2028 eröffnete 5-Sterne-Hotelkomplex mit 140 Zimmern liegt direkt am Strand und bietet seinen Gästen einen kostenlosen privaten Strandzugang.

AIDA ist ein Joint Venture zwischen Dar Global und der Trump Organization, in Partnerschaft mit der Omran Group, Omans ausführendem Arm für die Entwicklung des Tourismus. Auf einem über 100 Meter hohen Hügel gelegen, bietet AIDA einen Panoramablick auf felsige Canyons und endlose Strände.

Ziad El Chaar, CEO , Dar Global, sagte: "Der Start von Trump International Oman in AIDA bedeutet einen bedeutenden Schritt in unserem Bestreben, ein unvergleichliches Hotelportfolio in den begehrtesten Destinationen der Welt aufzubauen. Als Ausdruck des Engagements von Dar Global und der Trump Organization setzt diese Einrichtung nicht nur neue Maßstäbe im internationalen Gastgewerbe, sondern fördert auch die touristische Vision Omans, indem sie ein breiteres Publikum anzieht und gleichzeitig den Inlandstourismus ankurbelt."

Eric Trump, E VP, The Trump Organization, sagte: "In Zusammenarbeit mit Dar Global stellen wir stolz das Trump International Oman in AIDA vor und läuten damit eine neue Ära von Stil, Service und Exklusivität mit dem bekannten Trump-Standard ein. Diese Partnerschaft spiegelt unser gemeinsames Engagement für die Schaffung von Luxuserlebnissen für anspruchsvolle Reisende und Investoren wider und stärkt Omans Ansehen als weltweit führendes Reiseziel."

Einzigartig im Trump International in Oman sind die malerischen, hängenden Suiten mit eigenem Pool und eigenem Bad, die einen weiten Blick bieten. Ergänzt wird der Golf-Lifestyle durch eine Trainingsakademie und einen exklusiven Club für Mitglieder mit exklusiven Einrichtungen für Networking und gesellschaftliche Veranstaltungen. Der Cliff Hanging Night Club, eine Premiere im ME, bietet einen unvergleichlichen Rahmen für maßgeschneiderte Veranstaltungen und Feiern. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören verschiedene Speisemöglichkeiten, Bankett- und Tagungsräume sowie ein umfangreiches SPA.

Haftungsausschluss: Trump International Oman ist nicht im Besitz, entwickelt oder verkauft von der Trump Organization oder einem ihrer derzeitigen oder früheren Auftraggeber oder verbundenen Unternehmen. Dar Al Arkan Property Development SPC, der Eigentümer und Bauträger der Immobilie, verwendet den Namen und die Marke "Trump" unter Lizenz, wobei die Lizenz gemäß den Lizenzbedingungen gekündigt oder widerrufen werden kann.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2448900/Dar_Global.jpg