DAR GLOBAL POSE UN NOUVEAU JALON DANS L'HÔTELLERIE DE LUXE AVEC LE LANCEMENT DU TRUMP INTERNATIONAL OMAN , D'UNE VALEUR DE 500 MILLIONS DE DOLLARS, À AIDA

DUBAI, EAU, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global, le promoteur immobilier international de luxe, présente Trump International Oman dans son vaste projet AIDA, l'un des plus grands développements immobiliers à usage mixte au monde.

Évalué à 500 millions de dollars, ce projet comprend un hôtel de luxe, des suites suspendues, des villas meublées et des appartements desservis par l'hôtel. Il comprend un parcours de golf de championnat de 18 trous, un club réservé aux membres et le Cliff Hanging Night Club. Ouvert en décembre 2028, ce complexe hôtelier 5 étoiles de 140 clés est situé en bord de mer et offre à ses clients un accès gratuit à la plage privée.

AIDA est une coentreprise entre Dar Global et la Trump Organization, en partenariat avec le groupe Omran, l'organe exécutif d'Oman chargé du développement du tourisme. Situé au sommet d'une colline de plus de 100 mètres de haut, l'AIDA offre une vue panoramique sur les canyons rocheux et les plages sans fin.

Ziad El Chaar, PDG , Dar Global, a déclaré : "Le lancement du Trump International Oman dans l'AIDA représente une avancée significative dans nos efforts pour construire un portefeuille d'hospitalité inégalé dans les destinations les plus convoitées du monde. Reflétant l'engagement de Dar Global et de la Trump Organization en faveur de l'excellence, cet établissement de référence établit non seulement de nouvelles normes en matière d'hospitalité internationale, mais fait également progresser la vision touristique d'Oman, en attirant un public plus large sur le site tout en stimulant le tourisme intérieur."

Eric Trump, E VP, The Trump Organization, a déclaré : "En collaboration avec Dar Global, nous sommes fiers de présenter le Trump International Oman dans AIDA, inaugurant une nouvelle ère de style, de service et d'exclusivité avec le célèbre standard Trump. Ce partenariat reflète notre volonté commune de créer des expériences de luxe emblématiques pour les voyageurs et les investisseurs les plus exigeants, et de renforcer la position d'Oman en tant que destination mondiale de premier plan".

Unique en son genre, le Trump International d'Oman propose de pittoresques suites suspendues avec piscine privée et salle de bains attenante offrant une vue imprenable. Pour compléter le style de vie golfique, une académie d'entraînement et un club réservé aux membres offrent des installations exclusives pour le réseautage et les événements sociaux. Le Cliff Hanging Night Club, une première dans la ME, offre un cadre inégalé pour des événements et des célébrations sur mesure. Parmi les autres services proposés, citons diverses options de restauration, des salles de banquet et de réunion, ainsi qu'un vaste centre de remise en forme.

Avis de non-responsabilité : Trump International Oman n'est pas détenu, développé ou vendu par la Trump Organization ou l'un de ses directeurs ou affiliés actuels ou anciens. Dar Al Arkan Property Development SPC, propriétaire et promoteur de la propriété, utilise le nom et la marque "Trump" sous licence, laquelle peut être résiliée ou révoquée conformément à ses conditions.

