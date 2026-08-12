A DXC impulsiona a próxima era do trabalho com o DXC Workplace Services

O DXC Workplace Services ajuda as organizações a melhorar a produtividade e a experiência dos funcionários sem adicionar novas ferramentas ou aumentar a complexidade operacional.

A oferta combina o profundo conhecimento setorial da DXC com recursos de IA proativa para antecipar as necessidades tecnológicas dos funcionários, reduzindo as interrupções na produtividade e acelerando a resolução de problemas.

Habilitado pelo DXC OASIS, o Workplace Services ajuda os clientes a maximizar os investimentos em tecnologia existentes e a obter resultados de negócios mensuráveis, incluindo uma redução de 40% na complexidade operacional, 60% menos chamadas ao suporte técnico e mais de 15 horas de produtividade devolvidas a cada funcionário por mês.

ASHBURN, Virgínia, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma empresa líder em tecnologia e inovação empresarial, anunciou hoje o DXC Workplace Services, uma nova oferta de ambiente de trabalho centrada nas pessoas e nativa de IA, que redefine o espaço de trabalho digital ao priorizar os resultados dos funcionários, em vez da tecnologia. A solução ajuda as organizações a melhorar a produtividade, fortalecer a experiência dos funcionários e otimizar as operações de TI, maximizando os investimentos existentes em tecnologia sem a necessidade de adicionar novas ferramentas. O DXC Workplace Services é viabilizado pelo DXC OASIS, a plataforma de orquestração inteligente que transforma os serviços gerenciados por meio de fluxos de trabalho de IA humanizados e orientados a agentes, oferecendo operações orientadas a agentes que antecipam as necessidades dos funcionários e impulsionam resultados proativos.

DXC Workplace Services

Os funcionários avaliam a tecnologia no ambiente de trabalho com base em sua experiência e na capacidade de realizar suas tarefas com eficiência. Entretanto, muitas organizações continuam a operar com ferramentas fragmentadas, fluxos de trabalho desconectados e modelos de suporte reativos que geram atritos para os funcionários e aumentam a complexidade para as equipes de TI. O DXC Workplace Services ajuda a enfrentar esses desafios com uma abordagem orientada pela experiência, focada na produtividade e impulsionada por IA. Essa abordagem permite que os clientes alcancem seus objetivos de negócios sem comprometer a experiência.

O DXC Workplace Services aplica princípios de design de experiência desde o início, ajudando a garantir que a solução para o ambiente de trabalho seja intuitiva, fácil de usar e alinhada às formas de trabalho já estabelecidas. A nova experiência de suporte automatizado oferece assistência de TI proativa e inteligente, atendendo às necessidades dos funcionários onde quer que estejam e estabelecendo as bases para um ambiente de trabalho mais conectado. Com o Workplace Services, agentes e especialistas da DXC oferecem suporte pelo canal de contato preferido de cada funcionário — e-mail, chat ou voz —, orientando-os e concluindo tarefas, de modo que o atendimento seja mais rápido, eficiente e simples. Esse novo modelo de suporte, que prioriza as pessoas, pode ajudar a resolver problemas de TI antes que eles interrompam o trabalho. Dessa forma, a tecnologia opera de maneira mais integrada em segundo plano, e os funcionários permanecem focados em suas tarefas.

"As empresas não deveriam ter que escolher entre priorizar os negócios, melhorar a eficiência da TI e proporcionar uma experiência mais positiva aos funcionários. Desenvolvemos o DXC Workplace Services para ajudar as organizações a alcançarem esses objetivos simultaneamente, alinhando as experiências no ambiente de trabalho à forma como os funcionários trabalham e reduzindo os atritos dentro e entre os ambientes de trabalho para proporcionar uma experiência integrada e holística", disse Kelly Candler, líder global de Ofertas de Serviços de Workplace e Processos de Negócios da DXC Technology.

O DXC Workplace Services se baseia em três princípios fundamentais para criar uma experiência holística no ambiente de trabalho:

Projetado em torno das pessoas — Experiências alinhadas aos fluxos de trabalho estabelecidos dos funcionários para reduzir o atrito e facilitar a adoção desde o início. Orquestrado com base em investimentos existentes — Um ambiente de trabalho conectado que ajuda os clientes a potencializar os recursos de suas plataformas, dispositivos e serviços existentes. Impulsionado por Humano+ IA agentiva — IA, automação e experiência da DXC trabalhando juntas para antecipar as necessidades dos funcionários, reduzir interrupções e melhorar continuamente o desempenho no ambiente de trabalho.

Em conjunto, essa abordagem ajuda a gerar resultados comerciais mensuráveis:

40% de redução na complexidade operacional

de redução na complexidade operacional 60% a menos de chamadas para a central de atendimento

a menos de chamadas para a central de atendimento 50% dos problemas com dispositivos são solucionados antes que os funcionários percebam

dos problemas com dispositivos são solucionados antes que os funcionários percebam 15+ horas de produtividade devolvidas a cada funcionário a cada mês

O DXC OASIS é a plataforma de orquestração inteligente que transforma a forma como os serviços gerenciados são entregues por meio de fluxos de trabalho de IA orientados por agentes e centrados no ser humano. Ao integrar perfeitamente a experiência humana com agentes de IA, o DXC OASIS permite que as organizações antecipem necessidades, automatizem operações complexas e alcancem resultados proativos em larga escala. O DXC Workplace Services usa os fluxos de trabalho IA agentiva do DXC OASIS para gerenciar o ambiente de trabalho dos funcionários em todos os investimentos tecnológicos existentes e oferecer operações inteligentes e centradas nas pessoas. Essa abordagem baseada em plataformas possibilita que a DXC e seus clientes transformem os serviços gerenciados, substituindo recursos reativos e isolados por fluxos de trabalho coordenados, que proporcionam melhorias mensuráveis na experiência dos funcionários, na eficiência operacional e nos resultados do negócio. Saiba mais em www.dxc.com/workplace.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia e inovação empresarial que fornece software, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público, ajudando-as a aproveitar a IA para impulsionar resultados em um momento de mudanças exponenciais com rapidez. Com vasta experiência em serviços de infraestrutura gerenciada, modernização de aplicativos e soluções de software específicas para o setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos parques tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais em dxc.com.

FONTE DXC Technology Company