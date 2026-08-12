DXC, DXC 워크플레이스 서비스로 업무의 새로운 시대를 열다

DXC 워크플레이스 서비스(DXC Workplace Services)는 새로운 도구를 추가하거나 운영상의 복잡성을 더하지 않으면서도 조직이 직원 생산성과 경험을 개선할 수 있도록 지원한다.

이번 서비스는 DXC의 심도 있는 도메인 전문성과 에이전틱 AI 역량을 결합해 직원들의 기술 관련 필요를 예측하고, 생산성 저해 요인을 줄이며, 문제 해결 속도를 높인다.

DXC 오아시스(DXC OASIS)를 기반으로 하는 워크플레이스 서비스는 고객이 기존 기술 투자를 최대한 활용하고 측정 가능한 비즈니스 성과를 이끌어낼 수 있도록 지원하며, 운영 복잡성 40% 감소, 서비스 데스크 문의 60% 감소, 직원 1인당 매월 15시간 이상의 생산성 향상이라는 성과를 제공한다.

애슈번, 버지니아, 2026년 8월 12일 /PRNewswire/ -- 선도적인 엔터프라이즈 기술 및 혁신 파트너인 DXC 테크놀로지(DXC Technology, NYSE: DXC)가 8월 12일, 기술이 아닌 직원의 성과를 중심으로 디지털 워크플레이스를 재구성한, 사람 중심의 AI 네이티브 워크플레이스 서비스인 DXC 워크플레이스 서비스를 발표했다. 이 서비스는 조직이 생산성을 개선하고 직원 경험을 강화하며, 추가적인 도구 없이 기존 기술 투자를 최대한 활용하는 IT 운영을 최적화할 수 있도록 지원한다. DXC 워크플레이스 서비스는 휴먼플러스(Human+) 에이전틱 AI 워크플로를 통해 관리형 서비스를 혁신하는 지능형 오케스트레이션 플랫폼인 DXC 오아시스를 기반으로 하며, 직원의 필요를 미리 예측하고 선제적인 성과를 이끌어내는 사람 중심의 에이전틱 운영을 제공한다.

DXC Workplace Services

직원들은 워크플레이스 기술을 자신의 경험과 업무를 효율적으로 처리할 수 있는 능력을 기준으로 평가한다. 그러나 많은 조직들은 여전히 파편화된 도구와 단절된 워크플로, 사후 대응형 지원 모델을 운영하고 있으며, 이는 직원들에게는 마찰을, IT팀에게는 복잡성을 초래한다. DXC 워크플레이스 서비스는 경험 중심적이고 생산성에 초점을 맞춘 AI 기반 워크플레이스 여정 접근법을 활용해 이러한 과제를 해결함으로써, 고객이 경험을 희생하지 않으면서도 비즈니스 성과를 달성할 수 있도록 돕는다.

DXC 워크플레이스 서비스는 처음부터 경험 디자인 원칙을 적용해, 워크플레이스 솔루션이 직관적이고 사용하기 쉬우며 기존의 업무 방식에 부합하도록 보장하는 데 기여한다. 새로운 에이전틱 지원 경험은 직원들이 있는 곳에서 직원들을 만나는 선제적이고 지능적인 IT 지원을 제공하며 더 잘 연결된 워크플레이스를 위한 토대를 마련한다. 워크플레이스 서비스를 통해 에이전트와 DXC 전문가들은 이메일, 채팅, 음성 등 각 직원이 선호하는 연락 채널을 통해 지원을 제공하며, 더 빠르고 현명하며 쉬운 지원을 위해 직원들을 안내하고 직원들을 대신해 작업을 완료한다. 이 새로운 사람 중심의 지원 모델은 업무에 방해가 되기 전에 IT 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있으며, 이를 통해 기술이 배경에서 더 매끄럽게 작동하는 동안 직원들은 업무 수행에 집중할 수 있게 된다.

DXC 테크놀로지의 켈리 캔들러(Kelly Candler) 워크플레이스 및 비즈니스 프로세스 서비스 글로벌 서비스 총괄은 "기업들은 비즈니스 우선순위를 발전시키는 것과 IT 효율성을 개선하는 것, 그리고 더 나은 직원 경험을 제공하는 것 사이에서 선택을 강요받아서는 안 된다. 우리는 워크플레이스 경험을 직원들이 실제로 일하는 방식에 맞춰 조정하고, 직원들의 워크플레이스 환경 내부와 전반에 걸친 마찰을 줄여 매끄럽고 전체적인 경험을 촉진함으로써, 조직들이 이러한 목표들을 동시에 달성할 수 있도록 DXC 워크플레이스 서비스를 설계했다."

DXC 워크플레이스 서비스는 전체적인 워크플레이스 경험을 구현하기 위해 세 가지 핵심 원칙을 기반으로 구축됐다.

사람을 중심으로 설계 — 마찰을 줄이고 초기부터 도입을 지원하기 위해 기존의 직원 워크플로에 맞춰진 경험 기존 투자 전반에 걸친 오케스트레이션 — 이미 구축된 플랫폼, 기기, 서비스의 역량을 강화하도록 돕는 연결된 워크플레이스 환경 휴먼플러스 에이전틱 AI 기반 — 직원의 필요를 예측하고 업무 저해 요인을 줄이며 워크플레이스 성능을 지속적으로 개선하기 위해 함께 작동하는 AI, 자동화, DXC의 전문성

이러한 접근 방식은 다음과 같은 측정 가능한 비즈니스 성과를 이끌어내는 데 기여한다.

운영 복잡성 40% 감소

감소 서비스 데스크 문의 60% 감소

감소 직원이 인지하기 전에 기기 문제의 50% 해결

해결 직원 1인당 매월 15시간 이상의 생산성 향상

DXC 오아시스는 휴먼플러스 에이전틱 AI 워크플로를 통해 관리형 서비스의 제공 방식을 혁신하는 지능형 오케스트레이션 플랫폼이다. 인간의 전문성과 통제된 AI 에이전트를 매끄럽게 통합함으로써, DXC 오아시스는 조직들이 필요를 예측하고 복잡한 운영을 자동화하며 대규모로 선제적인 성과를 제공할 수 있도록 지원한다. DXC 워크플레이스 서비스는 DXC 오아시스의 에이전틱 AI 워크플로를 활용해 기존 기술 투자 전반에서 직원의 워크플레이스를 조율하고 지능적이고 사람 중심적인 워크플레이스 운영을 제공한다. 이러한 플랫폼 기반 접근 방식은 DXC와 그 고객들이 관리형 서비스를 재구상할 수 있도록 지원하며, 사후 대응형의 고립된 역량을 직원 경험과 운영 효율성, 비즈니스 성과에서 측정 가능한 개선을 이끌어내는 조율된 워크플로로 대체한다. 자세한 내용은 www.dxc.com/workplace에서 확인할 수 있다.

DXC 테크놀로지 소개

DXC 테크놀로지(DXC Technology, NYSE: DXC)는 전 세계 기업과 공공 부문 조직에 소프트웨어, 서비스, 솔루션을 제공하는 선도적인 엔터프라이즈 기술 및 혁신 파트너로, 급격한 변화의 시대에 고객이 AI를 활용해 신속하게 성과를 이끌어낼 수 있도록 지원한다. 관리형 인프라 서비스, 애플리케이션 현대화, 산업별 맞춤형 소프트웨어 솔루션 분야에서 깊은 전문성을 갖춘 DXC는 세계에서 가장 복잡한 기술 자산 중 일부를 현대화하고, 보호하며, 운영하고 있다. 자세한 내용은 dxc.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE DXC Technology Company