DXC、「DXC Workplace Services」を通じて働き方の新時代を牽引

DXC Workplace Servicesは、新たなツールを導入したり業務を複雑化させたりすることなく、組織が従業員の生産性と働きやすさを向上できるよう支援します。

本ソリューションは、DXCの深い専門知識とエージェント型AI機能を組み合わせることで、従業員のテクノロジーに関するニーズを先読みし、生産性の低下を軽減するとともに、問題解決を迅速化します。

DXC OASISによって実現した「Workplace Services」は、顧客が既存のテクノロジー投資を最大限に活用し、測定可能なビジネス成果をもたらすことを支援します。その成果には、運用上の複雑さを40% 削減し、サービスデスクへの問い合わせを60% 削減するほか、従業員1人あたりの生産性を毎月15時間以上 向上させることなどが含まれます。

バージニア州アッシュバーン, 2026年8月12日 /PRNewswire/ -- エンタープライズ向けテクノロジーおよびイノベーションのリーディングパートナーであるDXC Technology（NYSE：DXC）は、テクノロジーではなく従業員の成果を軸にデジタルワークプレイスを再構築する、人を中心に据えたAIネイティブな新たなワークプレイスソリューション「DXC Workplace Services」を発表しました。本ソリューションは、組織が生産性を向上させ、従業員体験を強化し、IT運用を最適化することで、新たなツールを追加することなく、既存のテクノロジーへの投資を最大限に活用できるよう支援します。DXC Workplace Servicesは、DXC OASISによって実現しています。これは、Human+エージェント型AIワークフローを通じてマネージドサービスを変革するインテリジェントなオーケストレーションプラットフォームであり、従業員のニーズを先読みし、先を見越した成果を生み出す「人を第一に考える」エージェント型運用を実現します。

DXC Workplace Services

従業員は、自身の経験や業務を効率的に遂行できる能力に基づいて、職場のテクノロジーを評価します。しかし、多くの組織では依然として、断片化されたツール、連携の取れていないワークフロー、事後対応型のサポート体制が運用されており、これが従業員にとっての負担となり、ITチームにとっては業務の複雑化を招いています。DXC Workplace Servicesは、体験を重視し、生産性に焦点を当て、AIを活用したワークプレイス・ジャーニー・アプローチを活用することで、こうした課題の解決を支援します。これにより、顧客は体験を損なうことなく、ビジネス成果を達成できるようになります。

DXC Workplace Servicesは、当初の段階からエクスペリエンスデザインの原則を取り入れ、ワークプレイスソリューションが直感的で使いやすく、確立された働き方に合致したものとなるよう支援しています。この新しいエージェント型サポート体験は、従業員の現状に合わせた先を見越したインテリジェントなITサポートを提供し、よりつながりの深い職場環境の基盤を築きます。「Workplace Services」では、エージェントとDXCの専門家が、各従業員が希望する連絡手段（メール、チャット、電話）を通じてサポートを提供し、従業員を適切に案内するとともに、業務を代行することで、より迅速かつスマートで、利用しやすいサポートを実現します。この新しい「人を第一に考える」サポートモデルは、IT上の問題が業務に支障をきたす前に解決するのに役立ち、従業員が業務に集中し続けられる一方で、テクノロジーがバックグラウンドでよりシームレスに機能するよう支援します。

「企業は、ビジネスにおける優先事項の推進、IT効率の向上、そして従業員体験の向上という3つの要素の間で、どちらかを選ばなければならないような状況に置かれるべきではありません。DXC Workplace Servicesは、ワークプレイス体験を従業員の働き方に合わせ、従業員のワークプレイス環境内および環境間の摩擦を軽減することで、シームレスかつ包括的な体験を実現し、組織がこれらの目標を同時に達成できるよう支援することを目的として設計されました」と、DXC Technologyのワークプレイス＆ビジネスプロセスサービス部門グローバル・オファリング・リードであるKelly Candlerは述べています。

DXC Workplace Servicesは、包括的な職場体験を創出するために、3つの基本原則に基づいて構築されています。

人を中心に設計 — 確立された従業員のワークフローに合わせた体験を提供し、初期段階から摩擦を軽減し、導入を促進します。 既存の投資を横断的に統合 — 顧客がすでに導入済みのプラットフォーム、デバイス、サービスの機能を強化できるよう支援する、連携されたワークプレイス環境です。 人間+エージェント型AI — AI、自動化、そしてDXCの専門知識を融合させ、従業員のニーズを先取りし、業務の混乱を軽減し、職場のパフォーマンスを継続的に向上させます。

これらの取り組みを組み合わせることで、測定可能なビジネス成果の創出につながります。

業務の複雑さが 40% 減少

減少 サービスデスクへの問い合わせ件数が 60％ 減少

減少 従業員が気付く前に、 50% のデバイスの問題が解決される

のデバイスの問題が解決される 毎月、従業員1人あたり15時間以上 の生産性向上を実現

DXC OASISは、Human+エージェント型AIワークフローを通じて、マネージドサービスの提供方法を変革するインテリジェントなオーケストレーションプラットフォームです。DXC OASISは、人間の専門知識とガバナンスの行き届いたAIエージェントをシームレスに統合することで、組織がニーズを先読みし、複雑な業務を自動化し、大規模かつ先を見越した成果を実現することを可能にします。DXC Workplace Servicesは、DXC OASISのエージェント型AIワークフローを活用し、既存のテクノロジー投資を横断して従業員のワークプレイスを統合的に管理し、インテリジェントで人を中心としたワークプレイス運用を実現します。このプラットフォーム主導のアプローチにより、DXCとその顧客はマネージドサービスを再構築することが可能になります。つまり、事後対応的でサイロ化された機能を、従業員体験、業務効率、およびビジネス成果において測定可能な改善をもたらす、連携のとれたワークフローに置き換えることができます。詳細については、www.dxc.com/workplaceをご覧ください。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は世界をリードするテクノロジー企業であり、グローバル企業や公共機関のイノベーションパートナーとして、ソフトウェア、サービス、ソリューションを提供しています。急速に変化する時代に、AIの活用を促進し、お客様の迅速なビジネス成果の創出に貢献します。マネージドインフラストラクチャサービス、アプリケーションモダナイゼーション、業界特化型ソフトウェアソリューションにおける深い専門知識を活かし、DXCは世界で最も複雑なテクノロジー資産の近代化、セキュリティ強化、統合運用を実現します。詳細はdxc.comをご覧ください。

SOURCE DXC Technology Company