DXC lance la nouvelle ère du travail grâce à son offre DXC Workplace Services

DXC Workplace Services aide les entreprises à améliorer la productivité et l'expérience de leurs collaborateurs sans mettre en place de nouveaux outils ni accroître la complexité opérationnelle.

Cette offre associe l'expertise métier approfondie de DXC à des capacités d'IA agentique afin d'anticiper les besoins technologiques des collaborateurs, de réduire les perturbations de la productivité et d'accélérer la résolution des problèmes.

Grâce à DXC OASIS, Workplace Services aide ses clients à optimiser leurs investissements technologiques existants et à obtenir des résultats commerciaux mesurables, notamment une réduction de 40 % de la complexité opérationnelle, une diminution de 60 % du nombre d'appels au service d'assistance et un gain de productivité de plus de 15 heures par employé chaque mois.

ASHBURN, Virginie, 12 août 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), partenaire de référence en matière de technologies et d'innovation pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui le lancement de DXC Workplace Services, une nouvelle offre axée sur l'humain et nativement basée sur l'IA, qui repense l'environnement de travail numérique en privilégiant les résultats des collaborateurs plutôt que la technologie. Cette offre aide les entreprises à améliorer leur productivité, à renforcer l'expérience des collaborateurs et à optimiser leurs opérations informatiques, ce qui leur permet de tirer le meilleur parti de leurs investissements technologiques existants sans avoir à ajouter de nouveaux outils. DXC Workplace Services s'appuie sur DXC OASIS, la plateforme d'orchestration intelligente qui transforme les services gérés grâce à des flux de travail basés sur l'IA agentique centrée sur l'humain, offrant ainsi des opérations centrées sur l'humain qui anticipent les besoins des collaborateurs et génèrent des résultats proactifs.

DXC Workplace Services

Les salariés évaluent les technologies utilisées sur leur lieu de travail sur la base de leur expérience et de leur capacité à accomplir efficacement leur travail. Toutefois, de nombreuses entreprises continuent d'utiliser des outils disparates, des flux de travail cloisonnés et des modèles d'assistance réactifs qui engendrent des difficultés pour les employés et de la complexité pour les équipes informatiques. DXC Workplace Services permet de relever ces défis, en s'appuyant sur une approche axée sur l'expérience, la productivité et l'intelligence artificielle, accompagne les clients tout au long de leur parcours vers un environnement de travail optimal et leur permet d'atteindre leurs objectifs commerciaux sans compromettre l'expérience utilisateur.

DXC Workplace Services applique dès le départ les principes de conception centrée sur l'expérience, ce qui garantit que la solution d'aménagement des espaces de travail est intuitive, plus facile à utiliser et adaptée aux méthodes de travail en place. Cette nouvelle expérience d'assistance agentique offre un soutien informatique proactif et intelligent qui accompagne les collaborateurs là où ils se trouvent et pose les bases d'un environnement de travail mieux connecté. Grâce à Workplace Services, les agents et les experts de DXC offrent leur assistance par l'intermédiaire du canal de communication préféré de chaque collaborateur — e-mail, chat ou téléphone — en guidant les collaborateurs et en effectuant des tâches à leur place, pour une assistance plus rapide, plus efficace et plus simple. Ce nouveau modèle d'assistance privilégiant les personnes permet de résoudre les problèmes informatiques avant qu'ils ne perturbent le travail, ce qui permet à la technologie de fonctionner de manière plus fluide en arrière-plan, tandis que les employés restent concentrés sur leurs tâches.

« Les entreprises ne devraient pas avoir à choisir entre faire progresser leurs priorités commerciales, améliorer l'efficacité informatique et procurer une meilleure expérience à leurs collaborateurs. Nous avons conçu DXC Workplace Services pour aider les organisations à atteindre ces objectifs simultanément, en adaptant les expériences sur le lieu de travail aux modes de travail des collaborateurs et en réduisant les frictions tant au sein de l'environnement de travail des collaborateurs qu'entre les différents environnements, afin de favoriser une expérience fluide et globale », a déclaré Kelly Candler, responsable mondiale de l'offre Workplace & Business Process Services chez DXC Technology.

DXC Workplace Services repose sur trois principes fondamentaux visant à créer une expérience complète au travail :

Conçu pour les utilisateurs — Des expériences adaptées aux processus de travail existants des collaborateurs afin de réduire les frictions et de favoriser immédiatement l'adoption. Une approche coordonnée autour des investissements existants — Un environnement de travail connecté qui aide les clients à optimiser les capacités des plateformes, des appareils et des services déjà en place. Propulsé par l'IA agentique centrée sur l'humain — L'IA, l'automatisation et l'expertise de DXC s'associent pour anticiper les besoins des collaborateurs, réduire les perturbations et améliorer en permanence les performances sur le lieu de travail.

Dans son ensemble, cette approche contribue à générer des résultats commerciaux mesurables :

Réduction de 40 % de la complexité opérationnelle

de la complexité opérationnelle Réduction de 60 % du nombre d'appels au service d'assistance

du nombre d'appels au service d'assistance 50 % des problèmes liés aux appareils sont résolus avant même que les employés ne s'en aperçoivent

des problèmes liés aux appareils sont résolus avant même que les employés ne s'en aperçoivent Plus de 15 heures de productivité récupérées par chaque employé chaque mois

DXC OASIS est la plateforme d'orchestration intelligente qui révolutionne la manière dont les services gérés sont fournis grâce à des flux de travail basés sur l'IA agentique centrée sur l'humain. En associant de manière transparente l'expertise humaine à des agents IA régis par des règles, DXC OASIS permet aux organisations d'anticiper les besoins, d'automatiser des opérations complexes et d'obtenir des résultats proactifs à grande échelle. DXC Workplace Services s'appuie sur les workflows d'IA agentique de DXC OASIS pour orchestrer l'environnement de travail des collaborateurs en tirant parti des investissements technologiques existants et pour mettre en place des opérations intelligentes et centrées sur l'humain. Cette approche axée sur les plateformes permet à DXC et à ses clients de repenser les services gérés, en remplaçant les capacités réactives et cloisonnées par des flux de travail coordonnés qui produisent des améliorations mesurables en termes d'expérience des collaborateurs, d'efficacité opérationnelle et de résultats commerciaux. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.dxc.com/workplace.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est l'un des principaux partenaires technologiques et d'innovation qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque d'évolution exponentielle et rapide. Forte de solides compétences dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques à chaque secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site dxc.com.