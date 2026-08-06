A DXC e a Primary lançam uma plataforma de confiança zero baseada em IA para aplicações de IA empresarial

A DXC torna-se a parceira exclusiva de serviços gerenciados para o Plano de Controle Unificado Zero Trust baseado em IA da Primary, ajudando as empresas a expandir o uso da IA com segurança.

A nova oferta conjunta ajuda empresas e órgãos governamentais a controlar como os agentes e as aplicações de IA corporativa acessam dados, ao mesmo tempo em que reforça a segurança, o gerenciamento de identidade e a conformidade.

Os serviços gerenciados de segurança da DXC oferecem consultoria, implementação, integração, governança e operações contínuas para acelerar a adoção segura da inteligência artificial.

ASHBURN, Virgínia, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: A DXC anunciou hoje uma parceria estratégica com a Primary, tornando-se a prestadora exclusiva de serviços gerenciados para a plataforma Zero Trust baseada em IA da Primary. A nova oferta conjunta ajuda empresas e órgãos governamentais a controlar como os agentes e as aplicações de IA corporativa acessam dados, ao mesmo tempo em que reforça a segurança, o gerenciamento de identidade e a conformidade.

DXC and Primary Launch AI-Native Zero Trust Platform for Enterprise AI Speed Speed

À medida que as organizações passam da experimentação com IA para sua implementação em ambiente de produção, elas enfrentam um novo desafio em matéria de segurança: controlando sistemas autônomos de IA que acessam dados empresariais sensíveis. Os modelos tradicionais de segurança foram criados para usuários, dispositivos e redes, não para agentes de IA que operam em ambientes empresariais complexos.

Juntas, a DXC e a Primary estão preenchendo essa lacuna com uma plataforma criada especificamente para a segurança e a governança da IA. A oferta, fornecida pela organização global de cibersegurança da DXC, combina consultoria, implementação, integração, governança e serviços de segurança gerenciados para ajudar os clientes a operacionalizar a IA com maior visibilidade, controle e confiança.

"À medida que as empresas passam dos projetos-piloto de IA para a produção, a segurança e a governança precisam evoluir no mesmo ritmo", disse Dawn-Marie Vaughan, líder global de ofertas de cibersegurança da DXC Technology. "A IA confiável exige mais do que apenas proteger a infraestrutura; exige uma governança eficaz sobre a forma como os sistemas de IA acessam dados, identidades e processos de negócio. Juntamente com a Primary, estamos ajudando os clientes a implementar o modelo Zero Trust na IA empresarial, proporcionando a visibilidade, o controle e a confiança operacional necessários para passar do estágio de teste à produção."

Disponibilizada por meio da organização global de cibersegurança da DXC, a oferta ajuda os clientes a:

Proteger agentes de IA e aplicações corporativas de IA

Governar o acesso da IA aos dados corporativos

Reforçar o gerenciamento de identidades e a aplicação de políticas

Reduzir riscos em ambientes corporativos

Apoiar a conformidade regulatória e o atendimento aos requisitos legais

Aumentar a visibilidade em relação a usuários, aplicativos, dados e agentes de IA.

"O principal desafio da segurança da IA empresarial não é simplesmente observar o que um agente de IA está fazendo — é ter contexto suficiente para determinar se essa ação deve ser permitida, além de contar com a infraestrutura necessária para automatizar a aplicação dessa decisão em tempo real", disse Michael Marx, cofundador e presidente da Primary. "A Primary transforma a telemetria multidomínio em uma aplicação contínua de políticas contextualizadas em todo o fluxo de trabalho de IA. Com a experiência global da DXC em implementação e gerenciamento de segurança, os clientes podem estabelecer uma camada de controle unificada que protege dados confidenciais, reduz o risco operacional e permite que os sistemas de IA atuem com segurança dentro de limites empresariais claramente definidos."

Projetada para organizações que operam em ambientes altamente regulamentados, a plataforma ajuda a atender às crescentes exigências de governança, conformidade, soberania de dados e segurança. Ao incorporar os princípios de Zero Trust diretamente em ambientes de IA empresarial, a DXC e a Primary ajudam os clientes a passar da experimentação para a implementação em escala corporativa, com a resiliência e o controle necessários para inovar com confiança. Para saber mais, visite nosso site.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, fornecendo software, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público. A empresa ajuda seus clientes a aproveitar a IA para impulsionar resultados em um momento de mudanças exponenciais. Com vasta experiência em serviços de infraestrutura gerenciada, modernização de aplicativos e soluções de software específicas para o setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos parques tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais em dxc.com.

FONTE DXC Technology Company