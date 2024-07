A DXC Technology ajuda a Whitehaven Coal na transição da força de trabalho e na integração das plataformas de tecnologia de mineração

Implantação da Enterprise Resource Platform da SAP concluída com sucesso em um prazo recorde de seis meses

SYDNEY, 29 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma das principais prestadoras de serviços de tecnologia do mundo segundo a Fortune 500, implantou com sucesso sistemas de tecnologia em duas minas recentemente adquiridas da Whitehaven Coal (ASX: WHC), Daunia e Blackwater, permitindo que a Whitehaven dobrasse seu tamanho em tempo recorde.

DXC Technology Helps Whitehaven Coal Transit Workforce and Integrate Mining Technology Platforms (CNW Group/DXC Technology Company) DXC Technology Helps Whitehaven Coal Transit Workforce and Integrate Mining Technology Platforms (CNW Group/DXC Technology Company)

A DXC concluiu a implantação de um sistema ERP SAP S/4Hana nas novas minas, com o objetivo de modernizar as funções de RH, finanças, compras e folha de pagamento em seis meses. A DXC conduziu todo o processo de implantação para fazer a transição e a integração com os novos sistemas, além da execução de análise de negócios, gerenciamento de mudanças organizacionais e serviços de segurança. A transição e a integração dos sistemas existentes e novos nas minas ficaram plenamente operacionais em 1º de abril de 2024.

"As soluções da DXC constituíam o cerne da integração crítica dos negócios da Whitehaven", disse Seelan Nayagam, presidente da DXC Technology para a Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África. "Graças à nossa grande experiência em tecnologia, ajudamos a Whitehaven a dobrar seu tamanho e fazer a transição de uma força de trabalho de mais de 2000 pessoas e sistemas executando mais de 150 aplicativos, com o mínimo de interrupção na produção."

A Whitehaven Coal é uma das principais produtoras de carvão da Austrália, que ajuda a abastecer economias desenvolvidas e emergentes na Ásia e fornece carvão metalúrgico, que é um componente essencial na siderurgia.

"O segredo do sucesso dessa jornada foi a Whitehaven reconhecer a tecnologia como um fator essencial que sustenta a integração de seus negócios. O primeiro passo foi trazer a DXC mais cedo para o grupo para fazer um estudo de viabilidade dos requisitos tecnológicos da aquisição, juntamente com a liderança e a visão da Whitehaven no sentido de promover um engajamento genuíno em toda a empresa, garantindo prontidão para utilizar a tecnologia da melhor forma como um facilitador", acrescentou Nayagam.

Declarações prospectivas

Todas as declarações neste comunicado de imprensa que não estão direta e exclusivamente relacionados à fatos históricos constituem "declarações prospectivas." Estas declarações representam expectativas e crenças atuais e nenhuma garantia pode ser dada que os resultados descritos em tais declarações serão alcançados. Tais declarações estão sujeitas a muitas suposições, riscos, incertezas e outros fatores que poderiam fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos em tais declarações, muitas das quais estão fora do nosso controle. Para uma descrição desses fatores por escrito, consulte a seção intitulada "Fatores de Risco" no próximo Relatório Anual da DXC no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, e quaisquer informações atualizadas nos registros subsequentes da SEC. Nenhuma garantia pode ser dada que qualquer objetivo ou plano estabelecido em qualquer declaração prospectiva possa ou será alcançada, e os leitores são alertados a não depositar confiança indevida em tais declarações, que são válidas somente na data em que são feitas. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou divulgar quaisquer revisões para qualquer declaração prospectiva ou de relatar quaisquer eventos ou circunstâncias após a data deste relatório ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos, exceto conforme exigido por lei.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a executar seus sistemas e operações de missão crítica enquanto moderniza a TI, otimiza arquiteturas de dados e garante segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. As maiores empresas e organizações públicas do mundo confiam na DXC para implementar serviços para impulsionar novos níveis de desempenho, competitividade e experiência do cliente em suas áreas de TI. Saiba mais sobre como entregamos excelência aos nossos clientes e colegas em DXC.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2470634/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_Helps_Whitehaven_Coal_Tran.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2470020/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_Helps_Whitehaven_Coal_Tran.jpg

CONTATO: Sheila Dhillon, diretora de comunicações corporativas da DXC Technology, [email protected]; Roger Sachs, CFA, vice-presidente de relações com investidores, +1-201 259-0801, [email protected]

FONTE DXC Technology Company