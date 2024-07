DXC Technology unterstützt Whitehaven Coal beim Transfer von Arbeitskräften und bei der Integration von Bergbautechnologieplattformen

Einführung der SAP Enterprise Resource Platform in Rekordzeit von sechs Monaten erfolgreich abgeschlossen

SYDNEY, 29. Juli 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Fortune-500-Anbieter von globalen Technologiedienstleistungen, hat erfolgreich Technologiesysteme für zwei kürzlich erworbene Bergwerke von Whitehaven Coal (ASX: WHC), Daunia und Blackwater, implementiert, wodurch Whitehaven seine Größe in Rekordzeit verdoppeln konnte.

DXC Technology Helps Whitehaven Coal Transit Workforce and Integrate Mining Technology Platforms (CNW Group/DXC Technology Company) DXC Technology Helps Whitehaven Coal Transit Workforce and Integrate Mining Technology Platforms (CNW Group/DXC Technology Company)

DXC hat die Einführung eines SAP S/4Hana ERP-Systems an den neuen Minenstandorten abgeschlossen, um die Personal-, Finanz-, Beschaffungs- und Gehaltsabrechnungsfunktionen innerhalb von sechs Monaten zu modernisieren. DXC leitete den gesamten Implementierungsprozess für die Umstellung und Integration in neue Systeme. Außerdem werden Geschäftsanalysen, Change-Management-Services für die Organisation und Sicherheitsdienste bereitgestellt. Die Umstellung und Integration der bestehenden und neuen Systeme für die Bergwerke war bis zum 1. April 2024 vollständig abgeschlossen.

„Die Lösungen von DXC waren das Herzstück der dringend erforderlichen Geschäftsintegration von Whitehaven", sagte Seelan Nayagam, Leiter der Region Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika bei DXC Technology. „Durch die Nutzung unserer umfassenden Technologieerfahrung konnten wir Whitehaven erfolgreich dabei unterstützen, seine Größe zu verdoppeln und einen Personalbestand von mehr als 2.000 Mitarbeitern und Systeme mit über 150 Anwendungen mit minimalen Produktionsunterbrechungen zu migrieren."

Whitehaven Coal ist ein führender australischer Kohleproduzent, der Industrieländer und Schwellenländer in Asien mit Energie versorgt und metallurgische Kohle liefert, die ein wichtiger Bestandteil bei der Stahlherstellung ist.

„Der Schlüssel zum Erfolg dieser Unternehmung war, dass Whitehaven die Technologie als entscheidenden Faktor für die Integration seines Unternehmens anerkannt hat. DXC frühzeitig in das Projekt einzubinden, um eine Machbarkeitsstudie für die technologischen Anforderungen der Übernahme durchzuführen, war der erste Schritt, der mit der Führungsstärke und Vision von Whitehaven einherging, um ein echtes Engagement im gesamten Unternehmen zu fördern und sicherzustellen, dass die Technologie optimal genutzt werden kann", fügte Nayagam hinzu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2470634/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_Helps_Whitehaven_Coal_Tran.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2470020/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_Helps_Whitehaven_Coal_Tran.jpg

