DXC Technology aide Whitehaven Coal à transférer sa main-d'œuvre et à intégrer ses plateformes de technologie minière

Le déploiement de la plateforme de ressources d'entreprise SAP a été finalisé en un temps record de six mois

SYDNEY, 29 juillet 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), un chef de file mondial des services technologiques figurant au classement Fortune 500, a mis en œuvre avec succès des systèmes technologiques pour deux sites miniers récemment acquis de Whitehaven Coal (ASX : WHC), Daunia et Blackwater, permettant ainsi à Whitehaven de doubler sa taille en un temps record.

DXC Technology Helps Whitehaven Coal Transit Workforce and Integrate Mining Technology Platforms (CNW Group/DXC Technology Company) DXC Technology Helps Whitehaven Coal Transit Workforce and Integrate Mining Technology Platforms (CNW Group/DXC Technology Company)

DXC a achevé le déploiement d'un système ERP SAP S/4Hana sur les nouveaux sites miniers, dans l'optique de moderniser les fonctions RH, Finance, Approvisionnement et Paie dans un délai de six mois. DXC a géré l'ensemble du processus de mise en œuvre pour assurer la transition et l'intégration des nouveaux systèmes, et a fourni des services d'analyse commerciale, de gestion des changements organisationnels et de sécurité. La transition et l'intégration des systèmes existants et nouveaux pour les mines étaient pleinement opérationnelles au 1er avril 2024.

« Les solutions de DXC étaient au cœur de l'intégration commerciale critique de Whitehaven », déclare Seelan Nayagam, président, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, DXC Technology. « En tirant parti de notre grande expérience technologique, nous avons aidé Whitehaven à doubler sa taille et à transférer un effectif de plus de 2 000 personnes et des systèmes exécutant plus de 150 applications, tout en réduisant au minimum l'impact sur la production ».

Whitehaven Coal est l'un des principaux producteurs australiens de charbon, contribuant à alimenter les économies développées et émergentes d'Asie et fournissant du charbon métallurgique, élément essentiel de la fabrication de l'acier.

« La clé du succès de cette aventure a été la reconnaissance par Whitehaven de la technologie comme un facteur essentiel de l'intégration de ses activités. L'intégration précoce de DXC pour réaliser une étude de faisabilité sur les exigences technologiques de l'acquisition a été la première étape, associée au leadership et à la vision de Whitehaven pour conduire un véritable engagement dans toute l'entreprise, assurant la préparation pour utiliser au mieux la technologie en tant qu'outil », ajoute Nayagam.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas directement et exclusivement à des faits historiques constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations représentent les attentes et les convictions actuelles, et rien ne garantit que les résultats décrits dans ces déclarations seront atteints. Ces déclarations sont soumises à de nombreuses hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans ces déclarations, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté. Pour une description écrite de ces facteurs, voir la section intitulée « Risk Factors » dans le prochain rapport annuel de DXC sur le formulaire 10-K pour l'année fiscale se terminant le 31 mars 2023, et toute information de mise à jour dans les dépôts SEC ultérieurs. Aucune garantie ne peut être formulée quant à la réalisation d'un objectif ou d'un plan énoncé dans une déclaration prospective, et le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à publier des révisions des déclarations prospectives, ni à signaler des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent rapport, ni à refléter la survenance d'événements imprévus, sauf si la loi l'exige.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant les capacités IT, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité dans les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises et organisations du secteur public du monde font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux sommets en matière de performance, de compétitivité et d'expérience client à travers leurs actifs IT. Découvrez comment nous apportons l'excellence à nos clients et à nos collègues de DXC.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2470634/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_Helps_Whitehaven_Coal_Tran.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2470020/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_Helps_Whitehaven_Coal_Tran.jpg

PERSONNE DE CONTACT : Sheila Dhillon, directrice, communication d'entreprise, DXC Technology, [email protected] ; Roger Sachs, CFA, vice-président, relations avec les investisseurs, +1-201 259-0801, [email protected]