La tecnología de DXC ayuda a la fuerza laboral de Whitehaven Coal a transportar carbón e integrar plataformas de tecnología minera

La implementación de la plataforma de recursos empresariales de SAP se completó con éxito en un tiempo récord de seis meses

SÍDNEY, 29 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), proveedor líder de servicios tecnológicos globales de Fortune 500, ha implementado con éxito sistemas tecnológicos para dos sitios mineros recientemente adquiridos de Whitehaven Coal (ASX: WHC), Daunia y Blackwater, lo que le permitió a Whitehaven duplicar su tamaño en tiempo récord.

DXC Technology Helps Whitehaven Coal Transit Workforce and Integrate Mining Technology Platforms (CNW Group/DXC Technology Company) DXC Technology Helps Whitehaven Coal Transit Workforce and Integrate Mining Technology Platforms (CNW Group/DXC Technology Company)

DXC terminó de implementar un sistema ERP SAP S/4Hana en los nuevos sitios mineros, con el objetivo de modernizar las funciones de Recursos Humanos, Finanzas, Adquisiciones y Nómina en seis meses. DXC gestionó todo el proceso de implementación para hacer la transición e integrar nuevos sistemas, además de proporcionar análisis de negocios, gestión de cambios organizacionales y servicios de seguridad. La transición e integración de los sistemas existentes y nuevos para las minas estuvo plenamente operativa el 1 de abril de 2024.

"Las soluciones de DXC son lo más importante para la integración comercial crítica de Whitehaven", afirmó Seelan Nayagam, presidente de Asia Pacífico, Medio Oriente y África de DXC Technology. "Al aprovechar nuestra amplia experiencia en tecnología, ayudamos con éxito a Whitehaven a duplicar su tamaño y a hacer la transición de una fuerza laboral de más de 2000 personas y sistemas que ejecutan más de 150 aplicaciones, con una interrupción mínima en la producción".

Whitehaven Coal es un productor de carbón australiano líder que ayuda a abastecer a las economías desarrolladas y emergentes de Asia y suministra carbón metalúrgico, un componente fundamental en la fabricación de acero.

"La clave del éxito de esta experiencia ha sido el reconocimiento por parte de Whitehaven de la tecnología como un factor crítico que sustenta la integración de su negocio. El primer paso fue incorporar a DXC al proyecto de manera temprana para hacer un estudio de viabilidad de los requisitos tecnológicos de la adquisición, junto con el liderazgo y la visión de Whitehaven para impulsar un compromiso genuino en toda la empresa, asegurándose de estar preparados para utilizar mejor la tecnología como un elemento facilitador", agregó Nayagam.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a las empresas globales a ejecutar sus sistemas y operaciones de misión crítica mientras modernizan la TI, optimizan las arquitecturas de datos y garantizan la seguridad y la escalabilidad en nubes públicas, privadas e híbridas. Las compañías más grandes del mundo y las organizaciones del sector público confían en DXC para implementar servicios destinados a impulsar nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del usuario en sus activos de TI. Obtenga más información sobre cómo brindamos excelencia a nuestros clientes y colegas en DXC.com.

