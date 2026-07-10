A ehamarkets lança o ehamarkets AI, oferecendo assistência inteligente à negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana, aos traders do mundo todo

HONG KONG e NOVA YORK, 9 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A ehamarkets anunciou hoje o lançamento oficial do ehamarkets AI, um assistente de negociação com tecnologia de IA e OpenClaw/Hermes. Projetado para ajudar os usuários a monitorar os mercados, analisar informações, receber alertas em tempo hábil e otimizar as atividades de negociação, o ehamarkets AI traz a automação inteligente para os fluxos de trabalho diários de negociação.

À medida que os mercados financeiros globais se tornam cada vez mais dinâmicos e repletos de dados, os operadores enfrentam desafios crescentes para acompanhar a evolução do mercado e processar grandes volumes de informação. O ehamarkets AI aborda esses desafios combinando monitoramento contínuo do mercado, análise assistida por IA e alertas personalizados com interação em linguagem natural, permitindo que os usuários informem suas necessidades de negociação diretamente, ao mesmo tempo em que recebem suporte inteligente durante todo o processo de negociação.

Os principais recursos do ehamarkets AI são:

Inteligência de mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana

O ehamarkets AI analisa continuamente as informações de mercado disponíveis ao público e fornece monitoramento automatizado e alertas em tempo real, ajudando os usuários a se manterem informados sobre os desenvolvimentos relevantes do mercado à medida que eles se desenrolam.

Assistência Inteligente de Negociação

Por meio da interação em linguagem natural, os usuários podem informar seus objetivos diretamente ao ehamarkets AI. O assistente ajuda a gerenciar tarefas relacionadas à negociação com mais eficiência, simplificando os fluxos de trabalho diários de negociação.

Execução automatizada com base nas instruções do usuário

Com autorização explícita do usuário, o ehamarkets AI pode auxiliar na execução de negociações de acordo com as instruções predefinidas pelo usuário, garantindo que as decisões de negociação permaneçam totalmente sob o seu controle.

"Manter o controle dos mercados globais 24 horas por dia é um desafio para a maioria dos traders", disse Markus Weber, CEO da ehamarkets. "O ehamarkets AI foi criado para preencher essa lacuna. Ele atua como um companheiro de negociação inteligente - monitorando continuamente a atividade do mercado, destacando informações relevantes e executando instruções definidas pelo usuário - ajudando os traders a executar suas estratégias com maior eficiência e confiança, onde quer que estejam."

O lançamento do ehamarkets AI reflete o compromisso contínuo da ehamarkets em promover a inovação em tecnologia financeira. Ao integrar inteligência artificial com serviços de negociação digital, a ehamarkets visa oferecer uma experiência de negociação mais eficiente, acessível e inteligente para usuários em todo o mundo.

Para mais informações, acesse:

Site oficial >> https://www.ehamarkets.com/

Baixe o aplicativo >> https://go.onelink.me/Flyh?pid=prhome

Aviso sobre Riscos:

Este conteúdo é fornecido exclusivamente para fins informativos e educacionais e não constitui orientação de investimento.

FONTE ehamarkets