ehamarkets lanza ehamarkets AI para brindar asistencia inteligente de trading, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, a los operadores globales

HONG KONG y NUEVA YORK, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- ehamarkets anunció hoy el lanzamiento oficial de ehamarkets AI, un asistente de trading impulsado por IA y basado en la tecnología OpenClaw/Hermes.. Diseñado para ayudar a los usuarios a monitorear los mercados, analizar información, recibir alertas oportunas y agilizar las actividades de trading, ehamarkets AI lleva la automatización inteligente a los flujos de trabajo de trading cotidianos.

A medida que los mercados financieros mundiales se vuelven cada vez más rápidos y con más datos, los operadores se enfrentan a desafíos cada vez mayores para mantener el ritmo de la evolución del mercado y procesar grandes cantidades de información. ehamarkets AI aborda estos desafíos al combinar el monitoreo continuo del mercado, el análisis asistido por IA y las alertas personalizadas con la interacción en lenguaje natural, lo que permite a los usuarios comunicar sus necesidades de trading de forma directa mientras reciben soporte inteligente durante todo el proceso de trading.

Las características clave de ehamarkets AI son:

Inteligencia de mercado 24/7

ehamarkets AI analiza de forma continua la información de mercado disponible públicamente y ofrece monitoreo automatizado y alertas en tiempo real, lo que ayuda a los usuarios a mantenerse informados sobre los desarrollos relevantes del mercado a medida que se desarrollan.

Asistencia operativa inteligente

A través de la interacción en lenguaje natural, los usuarios pueden comunicar sus objetivos directamente con ehamarkets AI. El asistente ayuda a gestionar las tareas relacionadas con el trading de manera más eficiente, para simplificar los flujos de trabajo de trading del día a día.

Ejecución automatizada según las instrucciones del usuario

Con la autorización explícita del usuario, ehamarkets AI puede ayudar a ejecutar operaciones de conformidad con las instrucciones de usuario predefinidas, a la vez que garantiza que las decisiones de trading permanezcan totalmente bajo el control del usuario.

"Hacer un seguimiento de los mercados globales las 24 horas del día es un desafío para la mayoría de los operadores", comentó Markus Weber, director ejecutivo de ehamarkets. "ehamarkets AI se creó para reducir este desafío. Actúa como un compañero de trading inteligente: monitorea de forma continua la actividad del mercado, destaca la información relevante y lleva a cabo instrucciones definidas por el usuario, lo que ayuda a los operadores a ejecutar sus estrategias con mayor eficiencia y confianza, dondequiera que estén".

El lanzamiento de ehamarkets AI refleja el compromiso continuo de ehamarkets con el avance de la innovación en tecnología financiera. Al integrar la inteligencia artificial con los servicios de trading digital, ehamarkets tiene como objetivo ofrecer una experiencia de trading más eficiente, accesible e inteligente para los usuarios de todo el mundo.

Para más información, visite:

Sitio web oficial >> https://www.ehamarkets.com/

Descargue la aplicación >> https://go.onelink.me/Flyh?pid=prhome

Descargo de responsabilidad sobre riesgos:

Este contenido se proporciona únicamente con fines informativos y educativos y no constituye asesoramiento sobre inversiones.

FUENTE ehamarkets