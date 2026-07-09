ehamarkets lance ehamarkets AI, offrant aux traders du monde entier une assistance intelligente au trading 24h/24, 7j/7

HONG KONG et NEW YORK, 9 juillet 2026 /PRNewswire/ -- ehamarkets a annoncé aujourd'hui le lancement officiel d'ehamarkets AI, un assistant de trading basé sur l'IA et s'appuyant sur la technologie OpenClaw/Hermes. Conçu pour aider les utilisateurs à suivre les marchés, à analyser les informations, à recevoir des alertes en temps réel et à optimiser leurs opérations de trading, la solution ehamarkets AI intègre l'automatisation intelligente dans les processus quotidiens de trading.

Alors que les marchés financiers mondiaux évoluent toujours plus vite et font appel à des volumes de données toujours plus importants, les traders ont de plus en plus de mal à suivre les développements des marchés et à traiter ces quantités considérables d'informations. ehamarkets AI adresse ces défis en combinant une surveillance continue des marchés, une analyse assistée par l'IA et des alertes personnalisées avec une interaction en langage naturel, permettant ainsi aux utilisateurs d'exprimer directement leurs besoins en matière de trading tout en bénéficiant d'un accompagnement intelligent tout au long du processus de trading.

Principales fonctionnalités d'ehamarkets AI :

Intelligence du marché 24/7

ehamarkets AI analyse en continu les informations accessibles au public sur le marché et fournit des services automatisés de surveillance et des alertes en temps réel, aidant ainsi les utilisateurs à rester informés des évolutions pertinentes du marché au fur et à mesure qu'elles se produisent.

Assistance intelligente au trading

Grâce à une interaction en langage naturel, les utilisateurs de peuvent communiquer leurs objectifs directement avec ehamarkets AI. Cet assistant permet de gérer plus efficacement les tâches liées au trading, en simplifiant les processus quotidiens dans ce domaine.

Exécution automatisée basée sur les instructions de l'utilisateur

Avec l'autorisation explicite de l'utilisateur, ehamarkets AI peut aider à exécuter des transactions conformément aux instructions prédéfinies par l'utilisateur, tout en garantissant que les décisions de trading restent entièrement sous le contrôle de ce dernier.

« Suivre l'évolution des marchés mondiaux 24 heures sur 24 représente un véritable défi pour la plupart des traders », a déclaré Markus Weber, PDG d'ehamarkets. « ehamarkets AI a été conçu pour combler cette lacune. Il fait office de compagnon de trading intelligent en surveillant en permanence l'activité du marché, en mettant en avant les informations pertinentes et en exécutant les instructions définies par l'utilisateur, permettant ainsi aux traders de mettre en œuvre leurs stratégies avec plus d'efficacité et de confiance, où qu'ils se trouvent. »

Le lancement d'ehamarkets AI témoigne de l'engagement constant d'ehamarkets en faveur de l'innovation dans le domaine des technologies financières. En intégrant l'intelligence artificielle à ses services de trading en ligne, ehamarkets vise à offrir une expérience de trading plus efficace, plus accessible et plus intelligente aux utilisateurs du monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site :

Site Web officiel >> https://www.ehamarkets.com/

Télécharger l'application >> https://go.onelink.me/Flyh?pid=prhome

Avis de non-responsabilité :

Ce contenu est fourni à titre purement informatif et éducatif et ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement.