ehamarkets lanceert ehamarkets AI, die handelaren wereldwijd 24/7 een intelligente handelsassistent biedt

HONG KONG en NEW YORK, 9 juli 2026 /PRNewswire/ -- ehamarkets kondigde vandaag de officiële lancering aan van ehamarkets AI, een op AI gebaseerde handelsassistent die op basis van OpenClaw/Hermes-technologie. Ontworpen om gebruikers te helpen markten te monitoren, informatie te analyseren, tijdige waarschuwingen te ontvangen en handelsactiviteiten te stroomlijnen, brengt ehamarkets AI intelligente automatisering in dagelijkse handelsprocessen.

Naarmate de financiële markten wereldwijd steeds sneller en data-intensiever worden, worden handelaren geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen om gelijke tred te houden met de marktontwikkelingen en om enorme hoeveelheden informatie te verwerken. ehamarkets AI lost deze uitdagingen op door de markt continu te monitoren, AI-geassisteerde analyse en gepersonaliseerde waarschuwingen te combineren met natuurlijke taalinteractie, waardoor gebruikers hun handelsbehoeften rechtstreeks kunnen communiceren terwijl ze tijdens het hele handelsproces intelligente ondersteuning krijgen.

Belangrijkste kenmerken van ehamarkets AI zijn:

24/7 Marktinformatie

ehamarkets AI analyseert voortdurend publiekelijk beschikbare marktinformatie en levert geautomatiseerde monitoring en realtime waarschuwingen, waardoor gebruikers op de hoogte blijven van relevante marktontwikkelingen.

Intelligente handelsassistent

Door natuurlijke taalinteractie kunnen gebruikers hun doelstellingen rechtstreeks communiceren met ehamarkets AI. De assistent helpt handelsgerelateerde taken efficiënter af te handelen en vereenvoudigt de dagelijkse handelsprocessen.

Geautomatiseerde uitvoering op basis van gebruikersinstructies

Met expliciete toestemming van de gebruiker kan ehamarkets AI helpen bij het uitvoeren van transacties volgens vooraf gedefinieerde gebruikersinstructies, waarbij handelsbeslissingen volledig onder de controle van de gebruiker blijven.

"Het bijhouden van de wereldwijde markten is een uitdaging voor de meeste handelaren", aldus Markus Weber, CEO van ehamarkets. "ehamarkets AI is gemaakt om die kloof te overbruggen. Het fungeert als een intelligente handelspartner die voortdurend de marktactiviteit bewaakt, relevante informatie onderstreept en door de gebruiker gedefinieerde instructies uitvoert. Het helpt handelaren om hun strategieën met meer efficiëntie en vertrouwen uit te voeren, waar ze zich ook bevinden."

De lancering van ehamarkets AI weerspiegelt het voortdurende streven van ehamarkets om de innovatie op het gebied van financiële technologie te bevorderen. Door kunstmatige intelligentie te integreren met digitale handelsdiensten wil ehamarkets een efficiëntere, toegankelijker en intelligentere handelservaring bieden voor gebruikers over de hele wereld.

Ga voor meer informatie naar:

Officiële website >> https://www.ehamarkets.com/

Download de app >> https://go.onelink.me/Flyh?pid=prhome

Risicodisclaimer:

Deze inhoud is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies.