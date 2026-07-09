ehamarkets推出AI交易助手 為全球交易者提供全天候智能交易輔助

香港和紐約2026年7月9日 /美通社/ -- ehamarkets今日正式推出AI智能交易助手ehamarkets AI。這款AI驅動的產品依託OpenClaw/Hermes技術打造，旨在協助用戶監控市場行情、解析行情資訊、接收實時行情提醒，並簡化各類交易操作，將智能自動化能力融入日常交易全流程。

當前全球金融市場瞬息萬變、海量數據持續湧現，交易者很難緊跟市場動態、高效處理龐大資訊。ehamarkets AI針對性解決這些痛點，整合全天候行情監控、AI智能分析、個性化行情提醒及自然語言交互等功能。用戶可直接用語言下達交易相關需求，在交易全程獲得智能輔助支持。

ehamarkets AI核心功能包括：

全天候市場行情監測

ehamarkets AI持續分析公開市場信息，自動監控市場行情並推送實時提醒，讓用戶第一時間掌握各類關鍵市場動態。

智能交易輔助服務

藉助自然語言交互功能，用戶可直接向ehamarkets AI說明自身交易目標。該助手能夠高效處理各類交易相關事務，簡化日常交易操作流程。

根據用戶指令自動執行交易

在獲得用戶明確授權后，ehamarkets AI可按照用戶預先設定的指令協助完成交易操作，所有交易決策權始終掌握在用戶手中。

ehamarkets首席執行官Markus Weber表示：「對大多數交易者而言，全天候緊盯全球市場十分困難。ehamarkets AI正是為解決這一痛點而生。它如同一位智能交易搭檔，不間斷監測市場波動、篩選關鍵行情信息，並執行用戶預設的交易指令，讓交易者無論身在何處，都能更高效、更有把握地執行交易策略。」

ehamarkets AI的上線，彰顯了ehamarkets持續深耕金融科技創新的決心。通過將人工智能與線上交易服務深度融合，ehamarkets致力於為全球用戶打造更高效、便捷、智能化的交易體驗。

詳情請訪問：

官網：https://www.ehamarkets.com/

下載App：https://go.onelink.me/Flyh?pid=prhome

風險免責聲明：

本文內容僅作資訊與科普參考，不構成任何投資建議。

SOURCE ehamarkets