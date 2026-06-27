A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) divulga participações totais de aproximadamente US$ 436 milhões, incluindo OpenAI, Beast Industries, mais de 16.000 ETH e mais de 283 milhões de tokens WLD

Em 24 de junho de 2026, às 18h ET, as participações da ORBS incluem um investimento de US$ 90 milhões (indiretamente, por meio de SPVs) na OpenAI, um investimento de US$ 18 milhões financiado na Beast Industries, um investimento de US$ 1 milhão na Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a US$ 0,54 por WLD (por Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) e aproximadamente US$ 149 milhões em dinheiro total e stablecoins, totalizando ativos de aproximadamente US$ 436 milhões.

Principais manchetes em destaque:

A administração da ORBS acredita que o portfólio de tesouraria da empresa contém alguns dos componentes mais críticos para o futuro sistema financeiro digital e IA. Entre os ativos, os principais destaques das últimas semanas são:

No Cannes Lions, a OpenAI destacou seus planos de transformar a publicidade em uma fonte significativa de receita. A empresa afirmou que quase 20% das consultas do ChatGPT têm intenção comercial direta, com viagens, varejo, saúde e beleza, e serviços financeiros emergindo como as categorias de melhor desempenho até agora (Yahoo).





Em 23 de junho, o token Worldcoin ficou disponível para negociação na plataforma de criptomoedas da Robinhood (X.com), que atualmente atende 28 milhões de clientes.





Em 23 de junho, a Forbes classificou MrBeast como o criador nº 1 em sua lista Top Creators de 2026, reconhecendo o rápido crescimento da Beast Industries, sua avaliação reportada de US$ 5 bilhões e sua expansão em novos mercados, incluindo soluções de finanças pessoais para adolescentes (Forbes).





Em 24 de junho, OpenAI e Broadcom anunciaram Jalapeño, o primeiro processador de IA da OpenAI, marcando um passo importante em seu esforço multigeracional para construir infraestrutura de próxima geração para IA avançada (OpenAI).

"Continuamos vendo desenvolvimentos positivos em cada um dos principais investimentos estratégicos da ORBS", declarou Thomas "Tom" Lee, membro do Conselho da Eightco. "Para nós, vemos uma validação da estratégia da World, já que a Worldcoin está listada na criptomoeda Robinhood e agora disponível para negociação para os 28 milhões de clientes da HOOD. A liquidez esperada e expandida do WLD melhora a utilidade do próprio token WLD, em nossa visão. MrBeast permanece incomparável como o criador mais influente do mundo e acreditamos que isso continua fortalecendo todas as ofertas da Beast Industries."

"Também acreditamos que o forte desempenho da IPO da SpaceX é um bom presságio para a tão aguardada IPO da OpenAI", afirmou Thomas "Tom" Lee.

Eightco: Exposição a megatendências-chave

A Eightco é construída em torno de três megatendências que a empresa espera que moldem a próxima década de inovação: inteligência artificial, identidade digital e economia dos criadores, com posições em cada tendência por meio de investimentos indiretos em OpenAI (21% das participações de tesouraria da ORBS), Worldcoin (35%) e Beast Industries (4%).

Inteligência Artificial — OpenAI

A Eightco investiu aproximadamente US$ 90 milhões em veículos de propósito específico com exposição a participações acionárias na controladora da OpenAI, representando cerca de 21% dos ativos de tesouraria, uma das maiores concentrações divulgadas entre todos os veículos listados.

ChatGPT, o aplicativo de consumo da OpenAI, é o aplicativo de IA para consumidores n° 1 no mundo (Sensor Tower) e ultrapassou 900 milhões de usuários ativos semanais em fevereiro de 2026, tornando-se a tecnologia de consumo que mais cresce na história (UBS via Reuters).

Identidade Digital — WLD Token

A Eightco detém mais de 283 milhões de WLD, aproximadamente 8,2% da oferta em circulação, a maior posição institucional divulgada publicamente no mundo e aproximadamente 35% dos ativos da tesouraria da Eightco.

Worldcoin é o token nativo da World, uma rede global de Prova de Humanos construída pela Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman e Alex Blania) e administrada pela World Foundation. Seus dispositivos Orb emitem um World ID que preserva a privacidade e verifica que o usuário é um humano único, e não um agente de IA.

Sob o modelo de negócios anunciado da World, as aplicações pagam taxas por verificação, enquanto a verificação para o usuário final permanece gratuita, com tanto os emissores de credenciais quanto o protocolo World monetizando a autenticação de humanos verificados. A World identifica uma oportunidade de receita total endereçável combinada de US$ 6,35 trilhões em 13 setores, incluindo bancos, e-commerce, jogos, redes sociais e IA agêntica (segundo a Tools for Humanity).

Economia dos Criadores — Beast Industries

A Eightco investiu US$ 18 milhões em ações da Beast Industries, aproximadamente 4% de seus ativos em tesouraria.

A Beast Industries opera uma das maiores presenças diretas ao consumidor do mundo, com uma base combinada de mais de 500 milhões de seguidores em diversas plataformas, liderada por MrBeast como a pessoa mais assistida no YouTube globalmente. À medida que a IA transforma a produção de conteúdo em commodities, a distribuição e a confiança do público se tornam ativos cada vez mais escassos.

Sobre a Eightco Holdings Inc.

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) holding de capital aberto que executa uma estratégia de tesouraria inédita baseada em Worldcoin (WLD), oferecendo aos investidores exposição indireta, por meio de um único ticker, a três das principais tendências deste ciclo: inteligência artificial por meio de seu investimento indireto na OpenAI, identidade digital por meio de sua posição como maior detentora pública de WLD e do protocolo de Prova de Identidade Humana, e a economia dos criadores por meio de sua participação acionária na Beast Industries, de MrBeast. Com o apoio de investidores institucionais líderes, incluindo Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, a Eightco está construindo a camada de infraestrutura para verificação humana na era da IA agêntica.

Para mais informações:

X: @iamhuman_orbs

Site: 8co.holdings

Perguntas frequentes

O que é a ação da ORBS?

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) é uma holding de capital aberto listada na Nasdaq. A ORBS oferece exposição indireta a: OpenAI e Beast Industries.

Quem possui mais Worldcoin (WLD)?

A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) detém 283 milhões de WLD, aproximadamente 8,2% da oferta circulante e a maior posição institucional divulgada publicamente no mundo.

O que é a Verificação de Identidade Humana?

Proof-of-Human (verificação de identidade humana) é uma verificação criptográfica que confirma que um usuário é uma pessoa real e única, e não um bot ou um agente de IA. Trata-se de uma infraestrutura fundamental para redes sociais, serviços bancários, comércio com agentes e qualquer sistema que exija "uma pessoa, uma conta" na era da IA agêntica.

Qual é a relação entre a Eightco (ORBS) e a Proof of Human?

A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) é a maior detentora institucional divulgada publicamente de Worldcoin (WLD), o token que impulsiona a rede de Prova de Identidade Humana da World.

Quem é o CEO da Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell é o CEO da Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS). O Conselho de Administração da empresa conta com Tom Lee (sócio-gerente e diretor de pesquisa da Fundstrat, além de presidente da Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) e, na qualidade de consultor do Conselho, Brett Winton (futurista-chefe da ARK Invest).

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas no sentido da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Todas as declarações neste comunicado à imprensa, exceto declarações de fatos históricos, podem ser consideradas visionárias, incluindo, sem limitação, declarações sobre: as expectativas da Empresa de que inteligência artificial, identidade digital e economia dos criadores moldarão a próxima década de inovação; a crença da empresa de que seu portfólio de tesouraria contém alguns dos componentes mais críticos para a futura IA e sistema financeiro digital; a crença de que a liquidez expandida do WLD melhora a utilidade do token WLD; declarações sobre a possibilidade de uma oferta pública inicial da OpenAI após a submissão de um S-1 confidencial; a declaração de que o forte desempenho do IPO da SpaceX é um bom presságio para um IPO da OpenAI; declarações sobre o ChatGPT ser a tecnologia de consumo que mais rapidamente cresceu na história; afirmações de que a verificação por Prova de Humano fornece infraestrutura fundamental para redes sociais, bancos, comércio agente e qualquer sistema que exija "uma pessoa, uma conta" na era da IA agente; afirmações de que o World oferece uma solução para o problema do "duplo humano" em um mundo que prolifera com deepfakes; declarações sobre a oportunidade de receita direcionada da World de US$ 6,35 trilhões em setores que abrangem bancos, comércio eletrônico, jogos, redes sociais e IA agente; declarações sobre a posição da Empresa como o maior detentor institucional divulgado publicamente da WLD no mundo; afirmações de que a distribuição e a confiança do público se tornam ativos cada vez mais escassos à medida que a IA transforma a produção de conteúdo como mercadoria; declarações sobre os planos da OpenAI de desenvolver a publicidade em uma fonte significativa de receita; afirmações de que MrBeast permanece incomparável como o criador mais influente do mundo; e declarações sobre a empresa construindo a camada de infraestrutura para verificação humana na era da IA agente. Palavras como "planeja", "espera", "vai", "antecipa", "continua", "expandir", "avançar", "desenvolver", "acredita", "orientar", "alvo", "pode", "permanecer", "projetar", "perspectiva", "pretende", "estimar", "poderia", "deveria" e outras palavras e termos de significado e expressão semelhantes têm como objetivo identificar declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham tais termos. Declarações prospectivas baseiam-se nas crenças e pressupostos atuais da administração, sujeitos a riscos e incertezas e não garantem desempenho futuro. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos em qualquer declaração prospectiva devido a vários fatores, incluindo, sem limitação: a incapacidade da Empresa de dirigir a administração ou operações de negócios privados onde a Empresa não é acionista controladora, incluindo OpenAI e Beast Industries; risco de perda ou redução de desconto nos investimentos estratégicos da Empresa, incluindo sua posição indireta em ações da OpenAI (mantida por meio de veículos de propósito especial), sua posição na WLD e sua posição no capital da Beast Industries; a capacidade da empresa de manter a conformidade com os requisitos contínuos de listagem da Nasdaq; custos, encargos ou despesas inesperados que reduzam os recursos de capital da Empresa ou atrasam a mobilização de capital; incapacidade de captar capital adequado para financiar ou escalar suas operações comerciais ou investimentos estratégicos; volatilidade nos preços dos ativos digitais, incluindo WLD e ETH, que poderia afetar significativamente o valor das participações do tesouro da Empresa; mudanças regulatórias, legislações futuras e regulamentações que impactam negativamente ativos digitais, adoção de inteligência artificial ou coleta de dados biométricos; riscos relacionados ao desenvolvimento, adoção e aceitação no mercado da tecnologia Proof-of-Human e da rede mundial; incerteza quanto ao ritmo e trajetória da implantação de IA agente em aplicações empresariais e consumidoras; incerteza quanto ao roteiro do produto da OpenAI, desenvolvimentos do modelo de negócios, incluindo estratégias de publicidade, e o momento ou sucesso de qualquer IPO; riscos relacionados à capacidade da Beast Industries de alcançar suas projeções de crescimento; concorrência nos mercados de identidade digital e infraestrutura de IA; dependência de fontes terceirizadas para a avaliação de certos investimentos; incerteza quanto ao sucesso contínuo de MrBeast e ao desempenho do modelo de negócios impulsionado pelos criadores da Beast Industries; riscos relacionados às posições concentradas da Empresa em certos ativos digitais e investimentos privados de empresas; e mudanças nas posições públicas e governamentais sobre ativos digitais ou setores relacionadas a inteligência artificial. Diante desses riscos e incertezas, é aconselhado a não depositar confiança excessiva em tais declarações prospectivas. Para uma discussão sobre outros riscos e incertezas, e outros fatores importantes, qualquer um dos quais pode fazer com que os resultados reais da Eightco sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas, consulte os registros da Eightco junto à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (Securities and Exchange Commission, a "SEC"), incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K arquivado junto à SEC em 15 de abril de 2026 e os documentos subsequentes apresentados à SEC e disponíveis ao público. Todas as informações neste comunicado à imprensa são datadas da data do comunicado, e a Eightco não assume o dever de atualizar essas informações ou de anunciar publicamente os resultados de quaisquer revisões em tais declarações para refletir eventos ou desenvolvimentos futuros, exceto conforme exigido por lei.

FONTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)