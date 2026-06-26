Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) meldet Gesamtbestände von rund 436 Millionen US-Dollar, darunter Beteiligungen an OpenAI und Beast Industries, mehr als 16 000 ETH sowie über 283 Millionen WLD-Token

Zum 24. Juni 2026, 18:00 Uhr ET, umfassen die Bestände von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Millionen US-Dollar (indirekt über Zweckgesellschaften) in OpenAI, eine finanzierte Investition in Höhe von 18 Millionen US-Dollar in Beast Industries, eine Investition in Höhe von 1 Million US-Dollar in Mythical Games, 283 452 700 Worldcoin (WLD) zu 0,54 US-Dollar pro WLD (gemäß Coinbase), 16 278 Ethereum (ETH) sowie insgesamt rund 149 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Stablecoins, was Gesamtbeständen von rund 436 Millionen US-Dollar entspricht.

Die wichtigsten Schlagzeilen zur Meldung:

Das Management von ORBS ist der Ansicht, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem enthält. Zu den wichtigsten Entwicklungen der letzten Wochen innerhalb dieser Bestände gehören:

Bei den Cannes Lions stellte OpenAI seine Pläne vor, Werbung zu einer bedeutenden Einnahmequelle auszubauen. Das Unternehmen gab an, dass fast 20 % der ChatGPT-Anfragen eine direkte kommerzielle Absicht erkennen lassen, wobei Reisen, Einzelhandel, Gesundheit und Schönheit sowie Finanzdienstleistungen bislang die leistungsstärksten Kategorien sind (Yahoo).

Am 23. Juni wurde der Worldcoin-Token auf der Kryptoplattform von Robinhood (X.com), die derzeit 28 Millionen Kunden hat, handelbar.

Am 23. Juni setzte Forbes MrBeast auf seiner Top Creators List 2026 auf Platz 1 und würdigte damit das rasante Wachstum von Beast Industries, die gemeldete Bewertung von 5 Milliarden US-Dollar sowie die Expansion in neue Märkte, darunter Finanzlösungen für Jugendliche (Forbes).

Am 24. Juni stellten OpenAI und Broadcom „Jalapeño" vor, den ersten KI-Prozessor von OpenAI. Dies markiert einen wichtigen Schritt in ihrem auf mehrere Generationen angelegten Vorhaben, eine Infrastruktur der nächsten Generation für fortschrittliche KI aufzubauen (OpenAI).

„Wir beobachten weiterhin positive Entwicklungen bei allen strategischen Kerninvestitionen von ORBS", sagte Thomas „Tom" Lee, Mitglied des Verwaltungsrats von Eightco. „Für uns bestätigt dies die Strategie von World, da Worldcoin nun bei Robinhood Crypto gelistet und für die 28 Millionen Kunden von HOOD handelbar ist. Die erwartete Ausweitung der Liquidität von WLD verbessert unserer Ansicht nach den Nutzen des WLD-Tokens selbst. MrBeast bleibt als weltweit einflussreichster Creator unübertroffen; wir sind überzeugt, dass dies alle Angebote von Beast Industries weiter stärkt."

„Wir sind zudem der Ansicht, dass die starke Entwicklung des SpaceX-Börsengangs ein gutes Zeichen für den mit Spannung erwarteten Börsengang von OpenAI ist", sagte Thomas „Tom" Lee.

Eightco: Beteiligung an wichtigen Megatrends

Eightco ist auf drei Megatrends ausgerichtet, die nach Einschätzung des Unternehmens das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden: künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Ökonomie, mit Positionen in jedem dieser Trends durch indirekte Investitionen in OpenAI (21 % der Treasury-Bestände von ORBS), Worldcoin (35 %) und Beast Industries (4 %).

Künstliche Intelligenz – OpenAI

Eightco hat rund 90 Millionen US-Dollar in Zweckgesellschaften mit Beteiligungen an der Muttergesellschaft von OpenAI investiert. Dies entspricht etwa 21 % der Treasury-Vermögenswerte und stellt eine der höchsten offengelegten Konzentrationen unter allen börsennotierten Vehikeln dar.

ChatGPT, die App von OpenAI für Endverbraucher, ist weltweit die Nummer 1 unter den KI-Apps für Endverbraucher (Sensor Tower) und hat im Februar 2026 die Marke von 900 Millionen wöchentlich aktiven Nutzern überschritten, womit sie zur am schnellsten skalierenden Endverbrauchertechnologie der Geschichte wurde (UBS via Reuters).

Digitale Identität – WLD-Token

Eightco hält über 283 Millionen WLD, was etwa 8,2 % des Umlaufbestands entspricht. Dies ist die weltweit größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position und macht etwa 35 % der Treasury-Vermögenswerte von Eightco aus.

Worldcoin ist der native Token von World, einem globalen Proof-of-Human-Netzwerk, das von Tools for Humanity, mitbegründet von Sam Altman und Alex Blania, aufgebaut wurde und von der World Foundation betreut wird. Die Orb-Geräte stellen eine datenschutzwahrende World ID aus, mit der verifiziert wird, dass ein Nutzer ein eindeutiger Mensch und kein KI-Agent ist.

Nach dem von World angekündigten Geschäftsmodell zahlen Anwendungen Gebühren pro Verifizierung, während die Verifizierung für Endnutzer kostenlos bleibt. Dabei monetarisieren sowohl Aussteller von Berechtigungsnachweisen als auch das World-Protokoll die Authentifizierung verifizierter Menschen. World sieht in 13 Branchen, darunter Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentengestützte KI, ein adressierbares Umsatzpotenzial von insgesamt 6,35 Billionen US-Dollar (laut Tools for Humanity).

Creator-Ökonomie – Beast Industries

Eightco hat 18 Millionen US-Dollar in eine Beteiligung an Beast Industries investiert, was etwa 4 % der Treasury-Vermögenswerte entspricht.

Beast Industries verfügt über eine der weltweit größten direkten Endkundenreichweiten und erreicht plattformübergreifend insgesamt mehr als 500 Millionen Follower; getragen wird dies von MrBeast als der weltweit meistgesehenen Person auf YouTube. Da KI die Inhaltsproduktion zunehmend zur austauschbaren Ware macht, werden Verbreitung und das Vertrauen des Publikums zu immer knapperen Ressourcen.

Informationen zu Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das eine einzigartige Treasury-Strategie für Worldcoin (WLD) verfolgt und Anlegern über einen einzigen Ticker eine indirekte Beteiligung an drei der prägenden Trends dieses Zyklus bietet: künstliche Intelligenz durch seine indirekte Investition in OpenAI, digitale Identität durch seine Position als größter börsennotierter Inhaber von WLD sowie über das Proof-of-Human-Protokoll und die Creator-Ökonomie durch seine Eigenkapitalbeteiligung an MrBeasts Beast Industries. Unterstützt von führenden institutionellen Investoren, darunter Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera und GSR, baut Eightco die Infrastrukturebene für die Verifizierung von Menschen im Zeitalter agentengestützter KI auf.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings

Häufig gestellte Fragen

Was ist die ORBS-Aktie?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen an der Nasdaq. ORBS bietet indirekte Beteiligungen an OpenAI und Beast Industries.

Wer hält den größten Bestand an Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) hält 283 Millionen WLD, was etwa 8,2 % des im Umlauf befindlichen Bestands entspricht und weltweit die größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position darstellt.

Was ist Proof of Human?

Proof of Human ist eine kryptografische Verifizierung, die bestätigt, dass ein Nutzer ein eindeutiger, lebender Mensch und kein Bot oder KI-Agent ist. Sie bildet eine grundlegende Infrastruktur für soziale Netzwerke, Bankwesen, agentengestützten Handel und jedes System, das im Zeitalter agentengestützter KI das Prinzip „eine Person, ein Konto" erfordert.

Wie hängt Eightco (ORBS) mit Proof of Human zusammen?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ist der größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Inhaber von Worldcoin (WLD), dem Token, der das Proof-of-Human-Netzwerk von World antreibt.

Wer ist Geschäftsführer von Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell ist Geschäftsführer von Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dem Verwaltungsrat des Unternehmens gehört Tom Lee an, geschäftsführender Partner und Leiter Research bei Fundstrat sowie Vorsitzender von Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR); Brett Winton, Chef-Futurist bei ARK Invest, ist als Berater des Verwaltungsrats tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, können als zukunftsgerichtet angesehen werden. Dazu gehören unter anderem Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens, dass künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Ökonomie das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden; zur Überzeugung des Unternehmens, dass sein Treasury-Portfolio einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem enthält; zur Überzeugung, dass eine ausgeweitete Liquidität von WLD den Nutzen des WLD-Tokens steigert; Aussagen zum Potenzial eines Börsengangs von OpenAI nach Einreichung eines vertraulichen S-1; die Aussage, dass die starke Entwicklung des SpaceX-Börsengangs ein gutes Zeichen für einen OpenAI-Börsengang ist; Aussagen darüber, dass ChatGPT die am schnellsten skalierende Endverbrauchertechnologie der Geschichte ist; Aussagen, dass die Proof-of-Human-Verifizierung eine grundlegende Infrastruktur für soziale Netzwerke, Bankwesen, agentengestützten Handel und jedes System bereitstellt, das im Zeitalter agentengestützter KI das Prinzip „eine Person, ein Konto" erfordert; Aussagen, dass World eine Lösung für das Problem des „doppelten Menschen" in einer Welt bietet, in der Deepfakes immer weiter um sich greifen; Aussagen zum adressierbaren Umsatzpotenzial von World in Höhe von 6,35 Billionen US-Dollar in Branchen wie Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentengestützte KI; Aussagen zur Position des Unternehmens als weltweit größter öffentlich bekannt gegebener institutioneller Inhaber von WLD; Aussagen, dass Verbreitung und das Vertrauen des Publikums zunehmend zu knappen Ressourcen werden, da KI die Produktion von Inhalten zur Massenware macht; Aussagen zu den Plänen von OpenAI, Werbung zu einer bedeutenden Einnahmequelle auszubauen; Aussagen, dass MrBeast als weltweit einflussreichster Creator nach wie vor unübertroffen ist; sowie Aussagen zum Aufbau der Infrastrukturebene für die Verifizierung von Menschen im Zeitalter agentengestützter KI durch das Unternehmen. Wörter wie „plant", „erwartet", „wird", „rechnet mit", „fortsetzen", „erweitern", „voranbringen", „entwickeln", „glaubt", „Prognose", „Ziel", „kann", „bleiben", „prognostizieren", „Ausblick", „beabsichtigen", „schätzen", „könnte", „sollte" sowie andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und Aussage sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für die künftige Leistung darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, die Geschäftsführung oder den Betrieb nicht börsennotierter Unternehmen zu steuern, an denen das Unternehmen nicht als Mehrheitsaktionär beteiligt ist, darunter OpenAI und Beast Industries; das Risiko von Verlusten oder Wertminderungen bei den strategischen Investitionen des Unternehmens, einschließlich seiner indirekten Beteiligung an OpenAI-Anteilen (gehalten über Zweckgesellschaften), seiner Position in WLD und seiner Beteiligung an Beast Industries; die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen der Nasdaq für die Aufrechterhaltung der Notierung weiterhin zu erfüllen; unerwartete Kosten, Belastungen oder Ausgaben, die Kapitalressourcen des Unternehmens schmälern oder den Kapitaleinsatz anderweitig verzögern; die Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zur Finanzierung oder Skalierung seiner Geschäftstätigkeit oder strategischen Investitionen zu beschaffen; Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten, einschließlich WLD und ETH, die den Wert der Treasury-Bestände des Unternehmens erheblich beeinträchtigen könnten; regulatorische Änderungen, künftige Gesetzgebung und Regelsetzung, die sich negativ auf digitale Vermögenswerte, die Einführung künstlicher Intelligenz oder die Erfassung biometrischer Daten auswirken; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Einführung und Marktakzeptanz der Proof-of-Human-Technologie und des World-Netzwerks; Unsicherheiten hinsichtlich des Tempos und des Verlaufs des Einsatzes agentengestützter KI in Unternehmens- und Endverbraucheranwendungen; Unsicherheiten hinsichtlich der Produkt-Roadmap von OpenAI, Entwicklungen des Geschäftsmodells einschließlich Werbestrategien sowie des Zeitpunkts oder Erfolgs eines möglichen Börsengangs; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Beast Industries, seine Wachstumsprognosen zu erreichen; Wettbewerb auf den Märkten für digitale Identität und KI-Infrastruktur; Abhängigkeit von Drittquellen bei der Bewertung bestimmter Investitionen; Unsicherheit hinsichtlich des anhaltenden Erfolgs von MrBeast und der Leistung des creatorgetriebenen Geschäftsmodells von Beast Industries; Risiken im Zusammenhang mit den konzentrierten Positionen des Unternehmens in bestimmten digitalen Vermögenswerten und Investitionen in nicht börsennotierte Unternehmen; sowie sich wandelnde öffentliche und staatliche Positionen zu digitalen Vermögenswerten oder Branchen im Bereich künstlicher Intelligenz. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten wird davor gewarnt, sich unangemessen stark auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine Erörterung weiterer Risiken und Unsicherheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, findet sich in den Einreichungen von Eightco bei der Securities and Exchange Commission („SEC"), einschließlich der Risikofaktoren und anderer Offenlegungen im Jahresbericht auf Formular 10-K, der am 15. April 2026 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in anderen öffentlich verfügbaren SEC-Einreichungen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum der Veröffentlichung. Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Überarbeitungen dieser Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um künftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.