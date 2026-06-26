Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) meldt totale activa van ongeveer 436 miljoen dollar, waaronder belangen in OpenAI, Beast Industries, meer dan 16.000 ETH en meer dan 283 miljoen WLD-tokens

Per 24 juni 2026 om 18:00 uur ET omvatten de bezittingen van ORBS een investering van 90 miljoen dollar (indirect, via SPV's) in OpenAI, een gefinancierde investering van 18 miljoen dollar in Beast Industries, een investering van 1 miljoen dollar in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) gewaardeerd op 0,54 dollar per WLD (via Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) en ongeveer 149 miljoen dollar aan liquide middelen en stablecoins, goed voor een totale waarde van ongeveer 436 miljoen dollar.

Belangrijkste koppen die de markt bewegen:

Het management van ORBS is van mening dat de treasuryportefeuille van de onderneming enkele van de meest essentiële componenten bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem. Binnen de portefeuille zijn de belangrijkste hoogtepunten van de afgelopen weken:

Tijdens Cannes Lions benadrukte OpenAI zijn plannen om advertenties uit te bouwen tot een aanzienlijke inkomstenstroom. De onderneming verklaarde dat bijna 20% van de ChatGPT-zoekopdrachten een directe commerciële intentie heeft, waarbij reizen, retail, gezondheid & uiterlijke verzorging en financiële diensten tot nu toe de best presterende categorieën zijn (Yahoo).





Op 23 juni werd het Worldcoin-token beschikbaar voor de handel op het cryptoplatform van Robinhood (X.com), dat momenteel 28 miljoen klanten bedient.





Op 23 juni rangschikte Forbes MrBeast als de nummer 1 creator op zijn Top Creators List van 2026, als erkenning voor de snelle groei van Beast Industries, de gerapporteerde waardering van 5 miljard dollar en de uitbreiding naar nieuwe markten, waaronder persoonlijke financiële oplossingen voor tieners (Forbes).





Op 24 juni kondigden OpenAI en Broadcom 'Jalapeño' aan, de eerste AI-processor van OpenAI. Dit markeert een belangrijke stap in hun langdurige samenwerking om een volgende generatie infrastructuur voor geavanceerde AI te bouwen (OpenAI).

"We blijven positieve ontwikkelingen zien bij elk van de strategische kerninvesteringen van ORBS," aldus Thomas "Tom" Lee, bestuurslid van Eightco. "Voor ons is dit een validatie van de strategie van World nu Worldcoin is genoteerd op Robinhood Crypto en verhandelbaar is voor de 28 miljoen klanten van HOOD. De verwachte toename van de liquiditeit van WLD verbetert naar onze mening de bruikbaarheid van het WLD-token zelf. MrBeast blijft ongeëvenaard als 's werelds meest invloedrijke creator en we geloven dat dit alle proposities van Beast Industries verder zal versterken."

"We zijn daarnaast van mening dat de sterke prestaties van de SpaceX-beursgang een positief voorteken zijn voor de langverwachte beursgang van OpenAI," aldus Thomas "Tom" Lee.

Eightco: Blootstelling aan cruciale megatrends

Eightco is opgebouwd rond drie megatrends waarvan de onderneming verwacht dat ze het komende decennium van innovatie zullen bepalen: kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en de creator economy. Het heeft posities in elke trend via een indirecte investering in OpenAI (21% van de treasurybezittingen van ORBS), Worldcoin (35%) en Beast Industries (4%).

Kunstmatige intelligentie — OpenAI

Eightco heeft ongeveer 90 miljoen dollar geïnvesteerd in special purpose vehicles (SPV's) met blootstelling aan aandelenbelangen in de moederonderneming van OpenAI. Dit vertegenwoordigt circa 21% van de treasury-activa, een van de hoogste openbaar gemaakte concentraties onder beursgenoteerde ondernemingen.

ChatGPT, de consumentenapp van OpenAI, is wereldwijd de nummer 1 onder de AI-apps voor consumenten (Sensor Tower) en passeerde in februari 2026 de grens van 900 miljoen wekelijkse actieve gebruikers, waarmee het de snelst groeiende consumententechnologie in de geschiedenis is (UBS via Reuters).

Digitale identiteit — WLD-token

Eightco bezit meer dan 283 miljoen WLD, ongeveer 8,2% van het circulerende aanbod. Dit is de grootste publiek gerapporteerde institutionele positie wereldwijd en vertegenwoordigt ongeveer 35% van de totale activa in de treasury van Eightco.

Worldcoin is het native token van World, een wereldwijd 'Proof of Human'-netwerk dat is gebouwd door Tools for Humanity (mede opgericht door Sam Altman en Alex Blania) en wordt beheerd door de World Foundation. De Orb-apparaten geven een privacyvriendelijke World ID uit die verifieert dat een gebruiker een uniek mens is en geen AI-agent.

Onder het aangekondigde businessmodel van World betalen applicaties een vergoeding per verificatie, terwijl de verificatie voor eindgebruikers gratis blijft. Hierbij genereren zowel de uitgevers van inloggegevens als het World-protocol inkomsten uit de authenticatie van geverifieerde personen. World identificeert een gecombineerde totale adresseerbare markt van 6,35 biljoen dollar in 13 sectoren, variërend van het bankwezen, e-commerce, gaming en sociale media tot agentische AI (volgens Tools for Humanity).

Creator Economy — Beast Industries

Eightco heeft 18 miljoen dollar geïnvesteerd in aandelen van Beast Industries, wat ongeveer 4% van de treasury-activa vertegenwoordigt.

Beast Industries beschikt over een van de grootste direct-to-consumer-bereiken ter wereld, met een gecombineerde achterban van meer dan 500 miljoen volgers verspreid over verschillende platformen, verankerd door MrBeast als de meest bekeken persoon op YouTube wereldwijd. Aangezien AI de productie van content transformeert tot een bulkproduct, worden distributie en het vertrouwen van het publiek steeds schaarser wordende activa.

Over Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde onderneming die een unieke Worldcoin (WLD) treasury-strategie uitvoert. Ze biedt beleggers via één enkel beurssymbool indirecte blootstelling aan drie bepalende trends van deze cyclus: kunstmatige intelligentie via haar indirecte investering in OpenAI, digitale identiteit via haar positie als grootste publieke houder van WLD en het Proof of Human-protocol, en de creator economy via haar aandelenbelang in Beast Industries van MrBeast. Ondersteund door toonaangevende institutionele beleggers, waaronder Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera en GSR, bouwt Eightco aan de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie in het tijdperk van agentische AI.

Voor meer informatie:

X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings

Veelgestelde vragen

Wat is het aandeel ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde onderneming op de Nasdaq. ORBS biedt indirecte blootstelling aan: OpenAI en Beast Industries.

Wie bezit de meeste Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) bezit 283 miljoen WLD, wat neerkomt op ongeveer 8,2% van het circulerende aanbod en de grootste openbaar gemaakte institutionele positie wereldwijd.

Wat is Proof of Human?

Proof of Human is de cryptografische verificatie dat een gebruiker een unieke, levende persoon is en geen bot of AI-agent. Het is een fundamentele infrastructuur voor sociale netwerken, het bankwezen, agentische handel en elk systeem dat "één persoon, één account" vereist in het tijdperk van agentische AI.

Hoe verhoudt Eightco (ORBS) zich tot Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) is de grootste openbaar gemaakte institutionele houder van Worldcoin (WLD), het token dat het Proof of Human-netwerk van World aandrijft.

Wie is de CEO van Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell is de CEO van Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). De raad van bestuur van de onderneming bestaat onder meer uit Tom Lee (Managing Partner en Head of Research bij Fundstrat, en voorzitter van Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) en, als adviseur van de raad van bestuur, Brett Winton (Chief Futurist bij ARK Invest).

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle verklaringen in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, kunnen als toekomstgerichte verklaringen worden beschouwd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot: de verwachtingen van de onderneming dat kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en de creator economy het komende decennium van innovatie zullen vormgeven; de overtuiging van de onderneming dat haar treasuryportefeuille enkele van de meest kritische componenten bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem; de overtuiging dat de toegenomen liquiditeit van WLD de bruikbaarheid van het WLD-token verbetert; verklaringen over het potentieel voor een beursgang van OpenAI na de indiening van een vertrouwelijke S-1-aanvraag; de verklaring dat de sterke prestaties van de beursintroductie van SpaceX een goed voorteken zijn voor een beursintroductie van OpenAI; verklaringen over ChatGPT als de snelst schaalbare consumententechnologie in de geschiedenis; verklaringen dat Proof-of-Human-verificatie een fundamentele infrastructuur biedt voor sociale netwerken, het bankwezen, agentische handel en elk systeem dat "één persoon, één account" vereist in het tijdperk van agentische AI; verklaringen dat World een oplossing biedt voor het "double human"-probleem in een wereld waarin het aantal deepfakes exponentieel toeneemt; verklaringen met betrekking tot de totale adresseerbare markt van World van 6,35 biljoen dollar in sectoren zoals het bankwezen, e-commerce, gaming, sociale media en agentische AI; verklaringen met betrekking tot de positie van de onderneming als de grootste openbaar gemaakte institutionele houder van WLD wereldwijd; verklaringen dat distributie en het vertrouwen van het publiek steeds schaarser wordende activa worden naarmate AI de productie van content transformeert tot een bulkproduct; verklaringen over de plannen van OpenAI om reclame te ontwikkelen tot een aanzienlijke inkomstenstroom; verklaringen dat MrBeast ongeëvenaard blijft als 's werelds meest invloedrijke creator; en verklaringen over de onderneming dat de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie in het tijdperk van agentische AI bouwt. Woorden zoals "plannen", "verwacht", "zal", "anticipeert", "voortzetten", "uitbreiden", "bevorderen", "ontwikkelen", "gelooft", "richtsnoeren", "doelstelling", "kan", "blijven", "projecteren", "vooruitzichten", "beoogd", "schatten", "zou kunnen", "zou moeten" en andere woorden en termen met een vergelijkbare betekenis of strekking zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen dergelijke termen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige overtuigingen en aannames van het management, die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden, en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten in een toekomstgerichte verklaring als gevolg van verschillende factoren, waaronder, maar niet beperkt tot: het onvermogen van de onderneming om het management of de activiteiten van private bedrijven te sturen waarin de onderneming geen controlerend aandeelhouder is, waaronder OpenAI en Beast Industries; het risico van verlies of afwaardering van de strategische investeringen van de onderneming, waaronder haar indirecte positie in OpenAI-aandelen (gehouden via special purpose vehicles), haar positie in WLD en haar positie in aandelen van Beast Industries; het vermogen van de onderneming om te blijven voldoen aan de vereisten van Nasdaq voor een doorlopende beursnotering; onverwachte kosten, lasten of uitgaven die de kapitaalbronnen van de onderneming verminderen of de inzet van kapitaal anderszins vertragen; het onvermogen om voldoende kapitaal aan te trekken om haar ondernemingsactiviteiten of strategische investeringen te financieren of op te schalen; volatiliteit van de prijzen van digitale activa, waaronder WLD en ETH, die de waarde van de treasurybezittingen van de onderneming aanzienlijk kunnen beïnvloeden; wijzigingen in de regelgeving, toekomstige wetgeving en regelgeving die een negatieve invloed hebben op digitale activa, de adoptie van kunstmatige intelligentie of het verzamelen van biometrische gegevens; risico's in verband met de ontwikkeling, adoptie en marktacceptatie van Proof-of-Human-technologie en het World-netwerk; onzekerheid over het tempo en het traject van de inzet van agentische AI in zakelijke en consumentenapplicaties; onzekerheid over de product-roadmap van OpenAI, de ontwikkelingen van haar ondernemingsmodel (met inbegrip van advertentiestrategieën) en de timing of het succes van een eventuele beursgang; risico's met betrekking tot het vermogen van Beast Industries om haar groeiprojecties te realiseren; concurrentie op de markten voor digitale identiteit en AI-infrastructuur; afhankelijkheid van externe bronnen voor de waardering van bepaalde investeringen; onzekerheid met betrekking tot het voortdurende succes van MrBeast en de prestaties van de creator-gedreven ondernemingsmodel van Beast Industries; risico's met betrekking tot de geconcentreerde posities van de onderneming in bepaalde digitale activa en investeringen in private ondernemingen; en verschuivende publieke en bestuurlijke standpunten over digitale activa of aan kunstmatige intelligentie gerelateerde sectoren. Gezien deze risico's en onzekerheden wordt u aangeraden om geen overmatig vertrouwen te stellen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Voor een bespreking van andere risico's en onzekerheden, evenals andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van Eightco afwijken van de in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen, wordt verwezen naar de indieningen van Eightco bij de Securities and Exchange Commission ("SEC"), waaronder de risicofactoren en andere openbaarmakingen in haar Jaarverslag op Form 10-K ingediend bij de SEC op 15 april 2026 en andere openbaar beschikbare SEC-indieningen. Alle informatie in dit persbericht is actueel per de datum van publicatie. 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