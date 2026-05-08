A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) relata um total de aproximadamente US$ 333 milhões, incluindo OpenAI, Beast Industries, mais de 11.000 ETH e mais de 283 milhões de tokens WLD

Às 18h do dia 5 de maio de 2026 ET, as participações da ORBS incluem um investimento de US$ 90 milhões (indiretamente, por meio de SPVs) na OpenAI, um investimento de US$ 25 milhões na Beast Industries (US$ 18 milhões já aportados e US$ 7 milhões comprometidos), um investimento de US$ 1 milhão na Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a US$ 0,25 por WLD (segundo a Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) e US$ 121 milhões em caixa total e stablecoins, totalizando aproximadamente US$ 333 milhões.

Principais destaques dos ativos de tesouraria da ORBS na última semana

A administração da ORBS acredita que o portfólio de tesouraria da empresa contém alguns dos componentes mais críticos para o futuro da IA e do sistema financeiro digital. Entre as participações, os principais destaques da última semana são:

De acordo com fontes da mídia (link), o governo dos EUA está intensificando a supervisão sobre a IA de ponta, assinando novos acordos com o Google DeepMind, a Microsoft e a xAI para testar modelos avançados.

Uma consequência importante reflete o crescente poder e a capacidade desses modelos e, portanto, a supervisão tem como objetivo garantir a proteção dos usuários. Isso é semelhante à forma como a segurança dos veículos de passageiros nos Estados Unidos é submetida a testes pelo Departamento de Transportes.

Outra consequência importante é o reconhecimento de que a IA, os agentes e os bots estão assumindo uma participação cada vez maior na economia digital, atuando como criadores de conteúdo, geradores de tráfego e até mesmo como agentes de atividade comercial.

Dados compilados pela Fundstrat mostram que os "não humanos" representam atualmente a seguinte parcela do volume em várias plataformas: 75% do volume de negociação da Polymarket 53% do tráfego da web 47% dos e-mails enviados 44% das execuções de compra no mercado de ações dos EUA 35% da criação de novos sites 30% das avaliações de produtos online



"É evidente que, à medida que o desempenho dos agentes de IA aumenta (e os custos associados diminuem), a parcela de atividades realizadas por 'não humanos' aumentará acentuadamente com o tempo. Além disso, espera-se que o valor e a necessidade de identificar pessoas físicas verificadas e 'agentes delegados verificados' aumentem exponencialmente", afirmou Thomas "Tom" Lee, membro do conselho da Eightco.

Sob o modelo de negócios anunciado da World, as aplicações pagam taxas por verificação, enquanto a verificação para o usuário final permanece gratuita, com tanto os emissores de credenciais quanto o protocolo World monetizando a autenticação de humanos verificados. A World identifica uma oportunidade de receita total endereçável combinada de US$ 6,35 trilhões em 13 setores, incluindo bancos, e-commerce, jogos, redes sociais e IA agêntica (segundo a Tools for Humanity).

EIGHTCO: Exposição a megatendências principais

A Eightco é estruturada em torno de três megatendências que a Empresa espera que moldem a próxima década de inovação: inteligência artificial, identidade digital e economia dos criadores, com posições em cada tendência por meio de investimento indireto na OpenAI (27% dos ativos de tesouraria da ORBS), Worldcoin (21%) e Beast Industries (8%).

Inteligência Artificial – OpenAI

A Eightco investiu aproximadamente US$ 90 milhões em veículos de propósito específico com exposição a participações acionárias na empresa controladora da OpenAI, representando cerca de 27% dos ativos de tesouraria – uma das maiores concentrações divulgadas entre empresas listadas.

O ChatGPT, aplicativo de consumo da OpenAI, alcançou oficialmente o 1º lugar em downloads na categoria de IA para consumidores, superando TikTok, Instagram e Facebook em downloads mensais globais no início de 2026 (segundo a Sensor Tower), tornando-se o aplicativo de consumo com crescimento mais rápido no ano até o momento.

Identidade digital – Token WLD

A Eightco detém mais de 283 milhões de WLD, aproximadamente 8,53% da oferta circulante – a maior posição institucional divulgada publicamente no mundo – e cerca de 21% dos ativos de tesouraria da Eightco.

O Worldcoin é o token nativo da World, uma rede global de Prova de Identidade Humana criada pela Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman e Alex Blania) e administrada pela World Foundation. Seus dispositivos Orb emitem um World ID que preserva a privacidade e verifica que o usuário é um humano único, e não um agente de IA.

Economia dos Criadores — Beast Industries

A Eightco investiu US$ 18 milhões em participação acionária na Beast Industries, com um compromisso adicional de US$ 7 milhões no futuro, totalizando US$ 25 milhões; no agregado, cerca de 8% dos ativos de tesouraria.

A Beast Industries opera uma das maiores presenças diretas ao consumidor do mundo, com uma base combinada de mais de 500 milhões de seguidores em diversas plataformas, liderada por MrBeast como a pessoa mais assistida no YouTube globalmente. À medida que a IA transforma a produção de conteúdo em commodity, a distribuição e a confiança do público tornam-se ativos cada vez mais escassos.

Sobre a Eightco Holdings Inc.

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) é uma holding de capital aberto que executa uma estratégia de tesouraria inédita baseada em Worldcoin (WLD), oferecendo aos investidores exposição indireta, por meio de um único ticker, a três das principais tendências deste ciclo: inteligência artificial por meio de seu investimento indireto na OpenAI, identidade digital por meio de sua posição como maior detentora pública de WLD e do protocolo de Prova de Identidade Humana, e a economia dos criadores por meio de sua participação acionária na Beast Industries. Com o apoio de investidores institucionais líderes, incluindo Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, a Eightco está construindo a camada de infraestrutura para verificação humana na era da IA agêntica.

Para mais informações:

X: @iamhuman_orbs

Site: 8co.holdings

Perguntas frequentes

O que é a ação da ORBS?

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) é uma holding de capital aberto listada na Nasdaq. A ORBS oferece exposição indireta a: OpenAI e Beast Industries.

Quem possui mais Worldcoin (WLD)?

A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) detém 283 milhões de WLD, aproximadamente 8,53% da oferta circulante e a maior posição institucional divulgada publicamente no mundo.

O que é Prova de Identidade Humana?

Proof-of-Human (verificação de identidade humana) é uma verificação criptográfica que confirma que um usuário é uma pessoa real e única, e não um bot ou um agente de IA. Trata-se de uma infraestrutura fundamental para redes sociais, serviços bancários, comércio com agentes e qualquer sistema que exija "uma pessoa, uma conta" na era da IA agêntica.

Qual é a relação entre a Eightco (ORBS) e a Proof of Human?

A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) é a maior detentora institucional divulgada publicamente de Worldcoin (WLD), o token que impulsiona a rede de Prova de Identidade Humana da World.

Quem é o CEO da Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell é o CEO da Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS). O Conselho de Administração da empresa conta com Tom Lee (sócio-gerente e diretor de pesquisa da Fundstrat, além de presidente da BitMine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) e, na qualidade de consultor do Conselho, Brett Winton (futurista-chefe da ARK Invest).

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas no sentido da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Todas as declarações contidas neste comunicado à imprensa, exceto as que se referem a fatos históricos, podem ser consideradas prospectivas, incluindo, sem limitação, declarações relativas a: expectativas quanto ao desenvolvimento e à adoção de inteligência artificial autônoma, incluindo o GPT-5.5 da OpenAI e modelos sucessores; expectativas quanto à adoção do protocolo World ID em aplicações empresariais e de consumo; as expectativas da Empresa de que a inteligência artificial, a identidade digital e a economia dos criadores moldarão a próxima década de inovação; expectativas relativas ao crescimento de atividades não humanas, geradas por IA e inautênticas em domínios da Internet e o consequente aumento no valor e na necessidade de autenticação de humanos verificados e de agentes delegados verificados; convicções de que a verificação de Prova de Ser Humano está se tornando uma infraestrutura essencial; declarações sobre oportunidades de mercado potenciais para a autenticação de humanos verificados, incluindo o valor de tal oportunidade; expectativas em relação ao desempenho das aplicações de consumo da OpenAI, incluindo a sua posição como a aplicação de consumo que mais rapidamente cresce; expectativas em relação às tendências na produção e distribuição de conteúdo e na confiança do público; a estratégia de tesouraria da Empresa e os benefícios previstos de suas posições indiretas na OpenAI (por meio de veículos de propósito específico) e suas posições na WLD e na Beast Industries; a convicção da Empresa de que sua carteira de tesouraria contém componentes críticos para o futuro da IA e do sistema financeiro digital; e declarações relativas aos futuros compromissos de capital e planos de investimento da Empresa, incluindo seu compromisso futuro de US$ 7 milhões com a Beast Industries. Palavras como "planeja", "espera", "irá", "antecipa", "continua", "expande", "avança", "desenvolve", "acredita", "orientação", "meta", "pode", "permanece", "projeta", "perspectiva", "pretende", "estima", "poderia", "deveria" e outros termos de significado e expressão semelhantes destinam-se a identificar declarações prospectivas, embora nem todas contenham esses termos. As declarações prospectivas se baseiam nas crenças e premissas atuais da administração, que estão sujeitas a riscos e incertezas e não são garantias de desempenho futuro. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles contidos em qualquer declaração prospectiva em virtude de diversos fatores, incluindo, entre outros: a incapacidade da Empresa de orientar a gestão ou as operações de empresas privadas nas quais a Empresa não detém o controle acionário, incluindo a OpenAI e a Beast Industries; risco de perda ou desvalorização dos investimentos estratégicos da Empresa, incluindo sua participação indireta no capital da OpenAI (detida por meio de veículos de propósito específico), sua participação na WLD e sua participação no capital da Beast Industries; a capacidade da Empresa de manter a conformidade com os requisitos de listagem contínua da Nasdaq; custos, encargos ou despesas inesperados que reduzam os recursos de capital da Empresa ou, de outra forma, atrasem a alocação de capital; incapacidade de levantar capital adequado para financiar ou expandir suas operações comerciais ou investimentos estratégicos; volatilidade nos preços de ativos digitais, incluindo WLD e ETH, o que poderia afetar significativamente o valor das participações em tesouraria da Empresa; mudanças regulatórias, legislação futura e regulamentação com impacto negativo sobre ativos digitais, adoção de inteligência artificial ou coleta de dados biométricos; riscos relacionados ao desenvolvimento, adoção e aceitação no mercado da tecnologia Proof-of-Human e da rede World; incerteza quanto ao ritmo e à trajetória da implantação de IA autônoma em aplicações empresariais e de consumo; riscos de que o crescimento das atividades não humanas e geradas por IA possa não ocorrer conforme previsto ou possa não resultar em aumento da demanda por soluções de verificação humana; riscos de que o desempenho da aplicação para consumidores do ChatGPT possa não se manter nos níveis atuais; riscos de que a distribuição de conteúdo e a confiança do público possam não se tornar ativos escassos à medida que a IA comoditiza a produção de conteúdo; e mudanças nas posições do público e do governo em relação aos ativos digitais ou aos setores relacionados à inteligência artificial. Dados esses riscos e incertezas, você é advertido a não depositar confiança indevida em tais declarações prospectivas. Para uma discussão sobre outros riscos e incertezas, e outros fatores importantes, qualquer um dos quais pode fazer com que os resultados reais da Eightco sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas, consulte os registros da Eightco junto à Securities and Exchange Commission (a "SEC"), incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K arquivado junto à SEC em 15 de abril de 2026 e os documentos subsequentes apresentados à SEC e disponíveis ao público. Todas as informações neste comunicado à imprensa são da data do comunicado, e a Eightco não assume nenhuma obrigação de atualizar essas informações ou anunciar publicamente os resultados de quaisquer revisões de quaisquer dessas declarações para refletir eventos ou desenvolvimentos futuros, exceto conforme exigido por lei.

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FONTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)