Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) divulga participações totais de aproximadamente US$ 333 milhões, incluindo OpenAI, Beast Industries, mais de 11.000 ETH e mais de 283 milhões de tokens Worldcoin (WLD)

Composição do tesouro da Eightco em 27 de abril de 2026: US$ 90 milhões em participação (indireta) na OpenAI, US$ 25 milhões em participação na Beast Industries, 11.068 ETH, 283 milhões de WLD e US$ 121 milhões em caixa e equivalentes

A World oferece uma solução para o problema do "humano duplo" em um mundo repleto de deepfakes e agentes autônomos

Tinder, Zoom, DocuSign, Vercel, Browserbase e Exa irão integrar funcionalidades de verificação de Prova de Identidade Humana

A Eightco oferece exposição indireta a algumas das empresas privadas mais inovadoras, incluindo a OpenAI e a Beast Industries

EASTON, Pensilvânia, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" ou a "Empresa") forneceu hoje uma atualização sobre suas participações totais, destacando sua posição em expansão em ativos digitais e investimentos estratégicos em empresas privadas líderes em tecnologia.

Em 27 de abril de 2026, às 17h (ET), as participações da ORBS incluem um investimento de US$ 90 milhões (indiretamente, por meio de SPVs) na OpenAI, um investimento de US$ 25 milhões na Beast Industries (US$ 18 milhões já aportados e US$ 7 milhões comprometidos), um investimento de US$ 1 milhão na Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a US$ 0,25 por WLD (segundo a Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) e US$ 121 milhões em caixa total e stablecoins, totalizando aproximadamente US$ 333 milhões.

Principais destaques dos ativos de tesouraria da ORBS na última semana

A administração da ORBS acredita que o portfólio de tesouraria da empresa contém alguns dos componentes mais críticos para o futuro da IA e do sistema financeiro digital. Entre as participações, os principais destaques da última semana são:

A OpenAI lançou o GPT-5.5 e ampliou sua liderança em benchmarks independentes

MrBeast, fundador da Beast Industries, foi nomeado para a lista TIME100 de 2026

Em relação ao token Worldcoin (WLD), o fundador da OpenAI, Sam Altman, declarou recentemente em um podcast com a Pantera Capital: "A World está a caminho de se tornar uma verdadeira rede humana para a internet… Nosso objetivo é fazer do World ID a nova prova de identidade humana para a internet."

Destaque: OpenAI lança o GPT 5.5

Em 23 de abril de 2026, a OpenAI lançou o GPT-5.5, um modelo reestruturado e desenvolvido especificamente para execução autônoma por agentes. O GPT-5.5 alcançou desempenho de ponta no Terminal-Bench 2.0, com 82,7%, o principal benchmark para conclusão autônoma de tarefas em fluxos complexos de linha de comando (segundo a OpenAI). Dentro de dois dias após o lançamento, a NVIDIA implementou o GPT-5.5-Codex internamente para mais de 10.000 funcionários em seus sistemas GB200 NVL72, relatando uma redução de 35 vezes no custo por milhão de tokens e uma melhoria de 50 vezes na vazão por megawatt em comparação com gerações anteriores (segundo a NVIDIA).

Destaque: Worldcoin se tornará prova de identidade humana para a internet

Desde o evento de 17 de abril, World Lift Off, o World ID foi rapidamente ativado em grandes plataformas de consumo e corporativas. O Tinder está implementando um selo de "humano verificado" em todo o mundo. O Zoom o utiliza para sinalizar deepfakes em chamadas de vídeo. O DocuSign o utiliza para confirmar que uma pessoa real está assinando. Vercel, Browserbase e Exa o utilizam para verificar agentes de IA operando na web aberta.

"A World está a caminho de se tornar uma verdadeira rede humana para a internet… Estamos vendo isso agora com o que vocês e outros estão construindo – as pessoas realmente vão precisar disso e precisarão fazer isso de uma forma que preserve a privacidade. Assim, o World ID é o nosso esforço nesse sentido, e tem sido incrível ver o progresso no último ano, à medida que as pessoas adotam isso e descobrem como integrá-lo a um novo mundo de IA. Nosso objetivo é fazer do World ID essa nova prova de identidade humana para a internet", disse Sam Altman, CEO da OpenAI e cofundador da Tools for Humanity, em um podcast com Cosmo Jiang, da Pantera Capital.

Sob o modelo de negócios anunciado da World, as aplicações pagam taxas por verificação, enquanto a verificação para o usuário final permanece gratuita, com tanto os emissores de credenciais quanto o protocolo World monetizando a autenticação de humanos verificados. A World identifica uma oportunidade de receita total endereçável combinada de US$ 6,35 trilhões em 13 setores, incluindo bancos, e-commerce, jogos, redes sociais e IA agêntica (segundo a Tools for Humanity).

EIGHTCO: Exposição a megatendências principais

A Eightco é estruturada em torno de três megatendências que a Empresa espera que moldem a próxima década de inovação: inteligência artificial, identidade digital e economia dos criadores, com posições em cada tendência por meio de investimento indireto na OpenAI (27% dos ativos de tesouraria da ORBS), Worldcoin (21%) e Beast Industries (8%).

Inteligência Artificial – OpenAI

A Eightco investiu aproximadamente US$ 90 milhões em veículos de propósito específico com exposição a participações acionárias na empresa controladora da OpenAI, representando cerca de 27% dos ativos de tesouraria – uma das maiores concentrações divulgadas entre empresas listadas.

O ChatGPT, aplicativo de consumo da OpenAI, alcançou oficialmente o 1º lugar em downloads na categoria de IA para consumidores, superando TikTok, Instagram e Facebook em downloads mensais globais no início de 2026 (segundo a Sensor Tower), tornando-se o aplicativo de consumo com crescimento mais rápido no ano até o momento.

Identidade digital – Token WLD

A Eightco detém mais de 283 milhões de WLD, aproximadamente 8,58% da oferta circulante – a maior posição institucional divulgada publicamente no mundo – e cerca de 21% dos ativos de tesouraria da Eightco.

O Worldcoin é o token nativo da World, uma rede global de Prova de Identidade Humana criada pela Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman e Alex Blania) e administrada pela World Foundation. Seus dispositivos Orb emitem um World ID que preserva a privacidade e verifica que o usuário é um humano único, e não um agente de IA.

Economia dos Criadores – Beast Industries

A Eightco investiu US$ 18 milhões em participação acionária na Beast Industries, com um compromisso adicional de US$ 7 milhões no futuro, totalizando US$ 25 milhões; no agregado, cerca de 8% dos ativos de tesouraria.

A Beast Industries opera uma das maiores presenças diretas ao consumidor do mundo, com uma base combinada de mais de 500 milhões de seguidores em diversas plataformas, liderada por MrBeast como a pessoa mais assistida no YouTube globalmente. À medida que a IA transforma a produção de conteúdo em commodity, a distribuição e a confiança do público tornam-se ativos cada vez mais escassos.

Sobre a Eightco Holdings Inc.

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) é uma holding de capital aberto que executa uma estratégia de tesouraria inédita baseada em Worldcoin (WLD), oferecendo aos investidores exposição indireta, por meio de um único ticker, a três das principais tendências deste ciclo: inteligência artificial por meio de seu investimento indireto na OpenAI, identidade digital por meio de sua posição como maior detentora pública de WLD e do protocolo de Prova de Identidade Humana, e a economia dos criadores por meio de sua participação acionária na Beast Industries. Com o apoio de investidores institucionais líderes, incluindo Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, a Eightco está construindo a camada de infraestrutura para verificação humana na era da IA agêntica.

Para obter mais informações:

X: @iamhuman_orbs

Site: 8co.holdings

Perguntas frequentes

O que é a ação da ORBS?

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) é uma holding de capital aberto listada na Nasdaq. A ORBS oferece exposição indireta a: OpenAI e Beast Industries.

Quem possui mais Worldcoin (WLD)?

A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) detém 283 milhões de WLD, aproximadamente 8,58% da oferta circulante e a maior posição institucional divulgada publicamente no mundo.

O que é Prova de Identidade Humana?

Prova de Identidade Humana é uma verificação criptográfica que confirma que um usuário é uma pessoa real e única, e não um bot ou um agente de IA. Trata-se de uma infraestrutura fundamental para redes sociais, serviços bancários, comércio com agentes e qualquer sistema que exija "uma pessoa, uma conta" na era da IA agêntica.

Qual é a relação entre a Eightco (ORBS) e a Prova de Identidade Humana?

A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) é a maior detentora institucional divulgada publicamente de Worldcoin (WLD), o token que impulsiona a rede de Prova de Identidade Humana da World.

Quem é o CEO da Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell é o CEO da Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS). O Conselho de Administração da empresa conta com Tom Lee (sócio-gerente e diretor de pesquisa da Fundstrat, além de presidente da Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) e, na qualidade de consultor do Conselho, Brett Winton (futurista-chefe da ARK Invest).

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, conforme definido na Lei de reforma de litígios de valores mobiliários privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Todas as declarações neste comunicado de imprensa, exceto aquelas relativas a fatos históricos, podem ser consideradas prospectivas, incluindo, sem limitação, declarações sobre: expectativas quanto ao desenvolvimento e à adoção de inteligência artificial agêntica, incluindo o GPT-5.5 da OpenAI e modelos sucessores; expectativas quanto à adoção do protocolo World ID em aplicações corporativas e de consumo; as expectativas da Empresa de que a inteligência artificial, a identidade digital e a economia dos criadores moldarão a próxima década de inovação; a crença de que a verificação de Prova de Identidade Humana está se tornando infraestrutura essencial para redes sociais, serviços bancários, comércio agêntico e sistemas financeiros na era da IA agêntica; a estratégia de tesouraria da Empresa e os benefícios esperados de suas posições indiretas na OpenAI (por meio de veículos de propósito específico) e de suas posições em WLD e Beast Industries; a crença da Empresa de que seu portfólio de tesouraria contém componentes críticos para o futuro da IA e do sistema financeiro digital; declarações sobre potenciais oportunidades de mercado para autenticação de identidade humana verificada; e declarações sobre compromissos futuros de capital e planos de investimento da Empresa, incluindo seu compromisso futuro de US$ 7 milhões com a Beast Industries. Palavras como "planeja", "espera", "irá", "antecipa", "continua", "expande", "avança", "desenvolve", "acredita", "orientação", "meta", "pode", "permanece", "projeta", "perspectiva", "pretende", "estima", "poderia", "deveria" e outros termos de significado e expressão semelhantes destinam-se a identificar declarações prospectivas, embora nem todas contenham esses termos. As declarações prospectivas se baseiam nas crenças e premissas atuais da administração, que estão sujeitas a riscos e incertezas e não são garantias de desempenho futuro. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos em qualquer declaração prospectiva em decorrência de diversos fatores, incluindo, sem limitação: a incapacidade da Empresa de direcionar a gestão ou as operações de empresas privadas nas quais não é acionista controladora, incluindo OpenAI e Beast Industries; risco de perda ou desvalorização dos investimentos estratégicos da Empresa, incluindo sua posição indireta em participação acionária da OpenAI (detida por meio de veículos de propósito específico), sua posição em Worldcoin (WLD) e sua posição em participação na Beast Industries; a capacidade da Empresa de manter conformidade com os requisitos contínuos de listagem da Nasdaq; custos, encargos ou despesas inesperadas que reduzam os recursos de capital da Empresa ou atrasem a alocação de capital; incapacidade de levantar capital suficiente para financiar ou expandir suas operações comerciais ou investimentos estratégicos; volatilidade nos preços de ativos digitais, incluindo WLD e Ethereum (ETH), que pode afetar materialmente o valor dos ativos de tesouraria da Empresa; mudanças regulatórias, legislação futura e normas que impactem negativamente ativos digitais, a adoção de inteligência artificial ou a coleta de dados biométricos; riscos relacionados ao desenvolvimento, adoção e aceitação de mercado da tecnologia de Prova de Identidade Humana e da rede World; incerteza quanto ao ritmo e à trajetória da implementação da IA agêntica em aplicações corporativas e de consumo; e mudanças nas posições públicas e governamentais em relação a ativos digitais ou indústrias relacionadas à inteligência artificial. Dados esses riscos e incertezas, você é advertido a não depositar confiança indevida em tais declarações prospectivas. Para uma discussão sobre outros riscos e incertezas, e outros fatores importantes, qualquer um dos quais pode fazer com que os resultados reais da Eightco sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas, consulte os registros da Eightco junto à Securities and Exchange Commission (a "SEC"), incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K arquivado junto à SEC em 15 de abril de 2026 e os documentos subsequentes apresentados à SEC e disponíveis ao público. Todas as informações neste comunicado à imprensa são da data do comunicado, e a Eightco não assume nenhuma obrigação de atualizar essas informações ou anunciar publicamente os resultados de quaisquer revisões de quaisquer dessas declarações para refletir eventos ou desenvolvimentos futuros, exceto conforme exigido por lei.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2766918/eight_holdings_LOGO.jpg

FONTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)